День освобождения узников концлагерей: дата, которую следует помнить

В этот день, 11 апреля, отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей во время Второй мировой войны. Эта дата была установлена решением Генеральной Ассамблеи ООН в память об интернациональном восстании против гитлеровцев узников крупнейшего концентрационного лагеря – Бухенвальда. Именно 11 апреля 1945 года последний заключенный вышел из его ворот с печально известной надписью Jedem das Seine («Каждому свое»).

Вооруженное восстание на территории Бухенвальда было организовано интернациональными силами самих заключенных. Когда в концлагерь вошли американские войска, восставшие уже осуществляли контроль над лагерем смерти. В немалой степени благодаря этому обстоятельству СС-овцы не успели замести следы своих преступлений и показания узников дошли до международного Нюрнбергского трибунала.

Основной контингент концлагерей формировался из людей, которых нацисты признавали «нежелательными элементами». Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч таких лагерей смерти. За годы Второй мировой войны через них прошли 18 млн человек. Именно там было уничтожено 6 миллионов евреев и миллионы людей других национальностей.

За колючей проволокой нацистских фабрик смерти, расположенных как на украинской территории, так и за ее пределами, оказывались и тысячи украинцев. В их числе – Степан Бандера, Олег Ольжич, Ярослав Стецько.

Как правило, продолжительность жизни узника концлагеря едва превышала полгода. По свидетельствам документов и тех, кому чудом удалось выжить, в этих лагерях проводились варварские «эксперименты» над людьми.

К сожалению, трагедия Второй мировой войны повторяется и в наши дни: с начала беспрецедентной агрессии рашистов сотни наших воинов находятся в плену в страшных условиях. Их возвращают обессиленными, больными, но не сломленными. И мы надеемся, что всех украинских пленных, которые находятся в российских лагерях, дождутся дома родные.

Мы должны помнить страшные страницы истории, чтобы прекратить агрессию, представляющую угрозу не только Украине, но и всему цивилизованному миру, нашей безопасности и стабильности.