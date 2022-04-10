Что пишет мировая пресса о войне в Украине: 09 апреля

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже полтора месяца не сходит с первых полос ведущих мировых газет

Британия

На большинстве первых страниц, британских газет, вторника размещены фотографии «чудесного» военного преступления после того, как баллистическая ракета попала в переполненный железнодорожный вокзал в пятницу. Как им предложили комнаты в британских домах, в Weekend говорится, что некоторые беженцы теряют надежду приехать в Великобританию и вернуться в Украину.

Одна принимающая британская сторона объясняет, как у семьи, которой она хотела помочь, теперь закончились деньги в Польше, и они рассматривают возможность регистрации как беженцев в Германии.

На первой полосе Guardian размещено изображение последствий российской атаки на станцию ​​в Краматорске на востоке Украины. «Ужас на вокзале» – заголовок газеты. Кремль был обвинен в совершении «ужасного» военного преступления после того, как баллистическая ракета попала в переполненный железнодорожный вокзал в пятницу, сообщает газета. Местные власти оценивают число погибших в 50 человек, включая детей. Еще несколько десятков получили ранения. Украинские официальные лица заявили, что в пятницу утром тысячи человек ждали эвакуационных поездов. The Guardian печатает рассказы людей, проживающих возле села на окраине украинской столицы Киева, описывающих, как их близкие были похищены и убиты российскими оккупационными войсками.

Одна женщина рассказала газете, что ее сын и шурин были убиты после того, как вышло из своего подвала покурить, а другой мужчина описывает, как ему завязали глаза и держали в заключении 12 дней.

Теракт в Краматорске произошел в тот момент, когда Украина готовится к тому, что Кремль усилит атаки на неподконтрольные ей районы Донбасса, добавляет FT Weekend. Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал нападение «ужасным», добавив, что нужны дополнительные санкции против Москвы, сообщает газета.

Заголовок Sun также об атаке на станцию: «Зло не имеет предела». На месте происшествия среди игрушек и сумок лежали тела женщин и детей. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зло его российского коллеги «нет границ» после гражданской забастовки, добавляет газета.

Европа

Австрия. Газета: «Der Standard» – «Российское преступление» – главный материал.

Резня в Буче добавляет новое, ужасное измерение войне Владимира Путина против Украины. Перед лицом связанных трупов мирных жителей все больше и больше западных политиков осуждают военные преступления, даже геноцид, совершенные российской армией. В стандартном интервью британский историк Тимоти Гартон Эш говорит о поворотном моменте вроде 1989 года.

Подпись под фото: «26-летний Сергей Логовский плачет возле импровизированной могилы своего друга Игоря Литвиненко, погибшего во время нападения россиян на Бучу».

Колонка редактора: «Буча, Краматорск,…».

Краматорский вокзал выглядит как кирпичное здание конца 19 века, таких в Европе сотни. Краматорск расположен в охваченной боевыми действиями Донецкой области (районе) на востоке Украины и находится в руках украинцев. Сотни людей толпились здесь, спасаясь от приближающегося русского наступления. Здесь взрываются среди людей две ракеты одна. Были десятки погибших. Президент Украины говорил о «безграничном зле». Показаны остатки советской ракеты класса «земля-земля» малой дальности, находящейся на вооружении как украинских, так и российских вооруженных сил. Российская сторона заявила, что это украинская ракета.

В сущности, атака больше похожа на предыдущую российскую войну: массированные обстрелы жилых кварталов, как во многих городах, убийства мирных жителей, как в Буче. Террористическая война, чтобы раздавить или изгнать население. В настоящее время россияне концентрируются на юго-востоке Украины. Вы можете реализовать это как победу. Незадолго до этого федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался за рассмотрение дела президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в Международном уголовном суде. Очень непонятно, будут ли эти двое перед трибуналом. Не вызывает сомнений, что с ними не будет возвращения к нормальной жизни.

Колонка справа: «Высокопоставленные политики ЕС поддерживают Киев туристической дипломатией».

Подзаголовок: «Многие погибшие при попадании ракеты в Краматорск»

Киев – Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу прибыла с визитом в столицу Украины Киев. Ее сопровождали, в частности, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и несколько парламентариев ЕС.

Ее важнейшее послание президенту Украины Владимиру Зеленскому состоит в том, что его страна имеет путь в ЕС, сказала Урсула фон дер Ляйен, все еще прибывая на поезде. Заявка Украины на членство в Европейском союзе должна быть подана в Совет этого лета.

Киев все чаще становится центром тревел-дипломатии, из-за которой высокопоставленные политики хотят выразить свою поддержку Украине, на которую нападает Россия. Канцлера Австрии Карла Нехаммера также ждут в Киеве в субботу. Главы правительств Польши, Чехии и Словении стартовали в середине марта, а на прошлой неделе в Киеве побывала глава Европарламента Роберта Метсола.

Визит в пятницу омрачился попаданием ракеты на вокзал в восточноукраинском городе Краматорске. По данным украинских источников, погибли не менее 50 человек, и Россия отрицает какую-либо ответственность

Дания. Газета «Morgenavisen Jyllands». Анонс материала у главного фото: «Они ждали, чтобы уйти, когда попали ракеты. Железнодорожный вокзал в Краматорске на востоке Украины превратился в кровавую баню, когда две ракеты упали среди 4000 жителей накануне войны».

Анонс материала: «У украинских беженцев в Дании будет лучший доступ к медицинской помощи».

Италия. Газета «La Stampa», название фото: «Бойня на станции».

Нидерланды. Издание «Trouw» подпись фото: «В восточноукраинском городе Краматорске боев пока не было, но наступление россиян неизбежно. Жителей, желавших бежать поездом, были обстреляны ракетами. По меньшей мере, пятьдесят человек погибли»

Подпись фото: «Катастрофа на станции сразу после взрывов двух ракет».

Главный материал: «Ракетный удар по переполненному вокзалу с эвакуированными».

По словам губернатора Павла Кириленко, на вокзале в украинском Краматорске собрались тысячи человек, ожидая эвакуации. Вчера утром в результате российских ракетных обстрелов там погибли по меньшей мере 50 человек. «Расисты точно знали, к чему они стремятся», — написал губернатор в Twitter.

Ожидающие прислушались к призыву украинской власти сбежать, поскольку ожидается крупномасштабное наступление России на Донбасс. Краматорск является важным центром в той части этого региона, что до сих пор находится в руках украинской армии. По словам украинской власти, вокруг города есть базы украинской армии, но к моменту нападения солдат на станции не было.

Российские войска выведены из районов вокруг Киева и северной Украины и перегруппировываются для наступления на Донбасс, как многие ожидают. По словам Кремля, «освобождение» этого региона, с 2014 года частично находящегося в руках пророссийских повстанцев, является главным приоритетом.

Российская армия неоднократно открывала огонь по убегающим мирным жителям в районах боевых действий, таких как Мариуполь и Ирпень. А целенаправленного нападения на беженцев в месте, где пока нет боевых действий, еще не было. Поезда широко используются украинцами, спасающимися от насилия.

«У них не хватает сил и мужества, чтобы противостоять нам на поле боя, и теперь они цинично уничтожают мирное население», — сказал президент Зеленский. Среди погибших также пятеро детей.

«Я слышала двойной взрыв», – сообщила агентству AFP женщина. Она оставила свои вещи во время нападения и теперь искала свой паспорт. Платформа была завалена заброшенными чемоданами и личными вещами. «Я ищу своего мужа, он был там», — сказала рыдающая украинка, стоящая у накрытых тел. В том же регионе три поезда с эвакуированными уже застряли в четверг после авианалета на железнодорожную ветвь. Это повреждение было устранено вчера утром. Тяжелые бои уже идут в Северодонецке, в 50 км к востоку от Краматорска. Эвакуация автобусом затруднена из-за российских обстрелов.

Нападение на станцию ​​произошло, когда президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель направлялись в украинскую столицу Киев. «С нетерпением жду Киева», — написала фон дер Ляйен в Twitter, сопроводив фото перед украинским поездом. В более позднем твите она назвала приступ «недостойным».

Боррелл говорил о «еще одной попытке закрыть пути эвакуации для тех, кто спасается от несправедливой войны и причиняет человеческие страдания». Вчера Боррелл и фон дер Ляйен посетили массовые захоронения в Буте, пригороде Киева, где русские войска убили сотни мирных жителей.

Кремль возражает, а также обвиняет Украину в теракте в Краматорске. Минобороны России заявило о «провокации» со стороны «националистического режима в Киеве». По данным ведомства, на снимках видны остатки ракеты «Точка-У», «используемые исключительно вооруженными силами Украины».

На этих останках было написано «Для детей». Это может относиться к обвинениям в российских СМИ в том, что российские дети на территории повстанцев являются целью украинских атак. Вчера Россия признала, что станции в других частях региона подвергались бомбардировкам.»

Газета «de Volkskrant» заголовок на первой полосе: «Полное разрушение станции Краматорск после ракетного обстрела в пятницу утром. В результате нападения погибли по меньшей мере 50 человек, многие получили ранения».

«Зло, которому нет предела». Нападение на переполненный железнодорожный вокзал в Краматорске на востоке Украины позволяет понять, что насилию российской армии, кажется, нет предела. Что может сделать Запад, чтобы остановить это?

Испания. Газета «ARA». Заголовок: ВОЙНА С ЕВРОПОЙ

«Убийство на станции. Не менее 50 человек погибли и 100 получили ранения в результате обстрела российскими двумя ракетами мирных жителей, ожидающих эвакуации из Краматорска.»

Издание «La Vanguardia». Заголовок: «Расправа над мирным населением, убегающая от боевых действий на востоке Украины». По меньшей мере, 50 человек погибли, в том числе пятеро детей, сотня ранена в результате ракетного обстрела железнодорожного вокзала Краматорска.

Подпись под фото: «Жертвы нападения на станцию ​​Краматорск (на фото некоторые из них) ждали поезд, чтобы выехать из города».

Германия. Газета «FAZ» вышла с подписью под фото: «Нет шансов убежать: перрон Краматорского вокзала в пятницу после ракетного обстрела»

Главный материал: «Многие погибшие в результате ракетных обстрелов беженцев на востоке Украины». Подзаголовок. Президент Комиссии ЕС фон дер Ляен в Киеве / Дальнейшие санкции действуют.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен осудила ракетные обстрелы железнодорожного вокзала в Краматорске на востоке Украины как «подлесной». «Я поражена утратой жизни и лично выразлю соболезнования президенту Владимиру Зеленскому», – написала она в Twitter. Незадолго до этого она прибыла в столицу Украины с визитом солидарности, во время которого пообещала Украине скорейшее рассмотрение ее заявки на членство в ЕС и дальнейшую помощь в вооружении.

В пятницу в результате нападения на железнодорожный вокзал в Краматорске на востоке Украины погибли более 50 человек и, вероятно, несколько сотен получили ранения. По данным украинских источников, при ударе двух ракет на месте находились тысячи мирных жителей, преимущественно женщин и детей. Они ждали вывода из региона, где вскоре ожидается большое наступление россиян. За последние несколько дней украинское правительство неоднократно призывало население покинуть Донбасс.

Фон дер Ляен сказала, что рассматривает свою поездку как «явный знак поддержки украинцев». Вместе с другими донорами они готовы помочь построить и реформировать страну. Важнейшей темой для Зеленского, вероятно, будет путь его страны в ЕС. «Наша цель – представить украинскую заявку Раде этим летом.» Это позволит Комиссии оценить готовность к вступлению по ускоренной процедуре. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, сопровождавший фон дер Ляен в Киев, подарил Украине ракетный комплекс С-300. В то же время Бундесвер берет на себя защиту воздушного пространства Словакии. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель пообещал Украине больше оружия на полмиллиарда евро; это увеличивает общую помощь ЕС на вооружение до 1,5 млрд евро.

Во время визита в Хельсинки с целью возможного членства Финляндии в НАТО федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что какое бы решение ни приняла страна, она может рассчитывать на поддержку Германии. «Мы стоим на вашей стороне». Вместе с президентом Саули Ниинисте он прослушал видеовыступление Зеленского в финском парламенте. Во время выступления финские СМИ сообщили о кибератаках на сайтах Министерства иностранных дел и обороны.

Вторая колонка справа: «Преступления, касающиеся каждого».

Звонок становится все громче и громче: Путин в суде! Где еще? Каждый преступник должен быть привлечен к ответственности там. И не только американский президент Байден назвал российского президента Путина военным преступником, который должен предстать перед трибуналом. В пятницу к этому хору присоединился даже федеральный президент Штайнмайер.

Но это парадоксально: преступления, затрагивающие все человечество, преследовать самое сложное. Именно военное положение можно считать терминологическим противоречием. Но какой бы варварской ни была война, ее сдерживают основные правила. Большинство также следуют за ними, потому что надеются, что другая сторона также пощадит заключенных и будет использовать только оружие, которое не причиняет чрезмерных страданий. Таким образом, умеренные страдания являются частью войны.

Гражданское население может служить мишенью. Не значит, что каждый убитый мирный житель является жертвой военных преступлений. Если он сам приступит к оружию или станет неизбежным сопутствующим ущербом законного нападения на военный объект, то ни один преступник не будет привлечен к ответственности.

Другое дело, когда расстреливают или намеренно убивают посторонних детей, женщин и мужчин, что, вероятно, произошло не только в Буче или недавно в Краматорске. Достаточно того, что это произошло во власти России и с санкции России, чтобы привлечь к ответственности и главных виновников. Кроме того, кто-нибудь, кто убивает украинцев с намерением уничтожить их как группу, наносит им серьезный вред, навязывает им деструктивные условия жизни или насильственно отбирает у них детей, делает геноцид. Есть признаки такой воли к разрушению. Кроме того, каждый командир и политический лидер обязан предотвращать такие преступления и добиваться разъяснений. Ничего из этого незаметно со стороны России.

Но каким судом должно быть обвинение? Фактически ответственным является Международный уголовный суд (МКС), созданный в традициях военных трибуналов в Нюрнберге и Токио, чтобы «самые тяжкие преступления, затрагивающие международное сообщество в целом», не остались безнаказанными.

Примечательно, что президент США не назвал уголовный суд, когда ругал Путина за военного преступника, который должен быть привлечен к ответственности. Потому что Америка – как, например, Россия, Китай и Индия – не друг международной криминальной юстиции, да, хотя она работала над составлением устава МКС и даже подписала его, она не только отозвала эту подпись, но и открыто проводила кампанию против Гааги и ее сторонников. Потому что Вашингтон не хочет подчиняться «иностранным» карательным силам. Глобальное уголовное право в данном случае может применяться ко вторым.

Но не так просто избежать юрисдикции Гааги. Например, Украина подчиняется уставу Уголовного суда – и потому Гаага несет фундаментальную ответственность за все преступления, совершенные на территории Украины кем угодно. Органы прокуратуры уже проводят расследование, собирают доказательства и допрашивают свидетелей, насколько это возможно.

Ведь агрессор, который фактически не может высадиться в Гааге из-за своей агрессии, является ядерным государством и постоянным членом Совета Безопасности ООН. Таким образом, ситуация отличается от ситуации в бывшей Югославии и Руанде, и потому специальный трибунал для Путина и его режима исключен: эти специальные уголовные суды были созданы Советом Безопасности ООН. В ней без России ничего не работает.

Но это касается всех: это зависит от стран. Военные преступления и так повсюду наказуемы, но сначала только на бумаге. Концепция МКС также предполагает, что государства изначально отвечают за уголовное преследование. Только когда они не хотят или не могут этого сделать, наступает черед Гааги.

Итак, преследование только после смены режима в Москве? Можно на это надеяться. Но многое можно сделать сейчас: каждое государство обязано предотвращать геноцид везде. Каждое государство — участник уголовного суда, то есть явное большинство всех государств, включая все страны ЕС, обязано поддерживать суд и его прокурора. Международный ордер на арест Путина должен быть исполнен всеми этими государствами. Теоретически конечно. Однако Путин будет не первым президентом, которому однажды придется отвечать за себя. Даже если ему не нужно бояться смертной казни в Гааге, то ни иммунитета, ни соглашения не планируется

Газета «Augsburger Allgemeine». Подпись на фото: «Что они могут поведать.

Миллионы людей сбежали от войны в Украине, в том числе к нам в области. В дневнике выходного дня они рассказывают о своем опыте, как у них дела и на что надеются.

Заголовок главного материала: «Новая резня в Украине»

Эскалация Десятки мирных жителей погибли в результате ракетных обстрелов железнодорожного вокзала на востоке страны. Это одна из причин, почему Германия продолжает поставлять оружие, даже если оно уже не из состава Бундесвера.

Турция. Издание «DAILY SABAH»

Заголовок материала: «В Украине атаковано 100 медицинских учреждений»

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более 100 нападений на медицинские учреждения в Украине с 24 февраля, когда российские войска вошли в страну, что повлекло за собой долгосрочные разрушения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала более 100 нападений на медицинские учреждения в Украине с начала российского вторжения 24 февраля. убит и 51 ранен.

По данным ВОЗ, из 103 приступов 89 коснулись медицинских учреждений и 13 коснулись транспорта, включая машины скорой помощи.

«Мы возмущены тем, что атаки на здравоохранение продолжаются. Нападения на здравоохранение являются нарушением международного гуманитарного права», — заявил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус. «Мир – единственный путь вперед. Я снова призываю Россию остановить войну».

Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт сообщил, что по всей стране 1000 медицинских учреждений находятся в непосредственной близости от зон конфликтов или в районах, которые после вторжения сменили контроль.

«Медицинские работники по всей стране рискуют своей жизнью, чтобы обслуживать нуждающихся в медицинских услугах, и они и их пациенты никогда не должны становиться мишенью», — сказал Хабихт.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Генри П. Клюге, посетивший в четверг город на западе Украины, сказал: «Действительно печальная ирония в том, что мы отмечаем эту веху в виде более 100 нападений на здоровье в Украине во Всемирный день здоровья я».

«Меня лично поразила устойчивость медицинских работников и самой системы здравоохранения в Украине. ВОЗ работает над тем, чтобы линии поставки оставались открытыми, чтобы жизненно важные медицинские и медицинские товары могли доставляться в города и населенные пункты по всей стране, и продолжающиеся атаки на здоровье делают эту работу еще сложнее», — сказал Клюге на брифинга для печати в Четверг.

По данным организации здравоохранения, последствия этого насилия не только непосредственны с точки зрения количества смертей и травм, но и долгосрочны с точки зрения последствий для системы здравоохранения Украины.

Подпись под фото: «Марианна Вышегорская стоит у роддома, поврежденного российскими обстрелами в Мариуполе, Украина, 9 марта 2022 года. Вышегорская пережила обстрел и позже родила девочку в другой больнице Мариуполя.

Анонс и начало материала: «Правительство отмечает неотложную эвакуацию граждан из Мариуполя»

В пятницу Турция отметила безотлагательность безопасной эвакуации мирного населения из Украины, особенно из осажденного портового города Мариуполя. В телефонном разговоре со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым министр обороны Хулуси Акар отметил важность достижения прекращения огня для поддержки усилий по достижению дипломатического решения в Украине и подчеркнул «неотложность безопасной эвакуации мирного населения, особенно в Мариуполе, с суши или моря», – говорится в сообщении Минобороны.

США. WSJ подпись под фото: Тела накрыли после пятничного нападения на железнодорожный вокзал в Краматорске. Люди с восточной Украины собрались на станции, чтобы ждать эвакуации после того, как украинские чиновники предупредили о возобновлении наступления России в Донбассе».

«Ракета убила десятки людей, бегущих из Донбасса». В результате нападения на восточный железнодорожный узел погибли дети;

«Зло, которому нет предела»

В результате российской ракетной атаки на железнодорожный вокзал в Краматорске на востоке Украины погибли по меньшей мере 52 человека и более 100 получили ранения, пытавшиеся скрыться из восточного Донбасса. эвакуированы с момента начала конфликта.

Около 4000 человек со всей Восточной Украины собрались на железнодорожном узле региона в ожидании эвакуации дней после того, как украинские чиновники сказали жителям уехать перед возобновлением российского наступления на Донбассе.

Начало главного материала под названием: Страшное сообщение из Мариуполя: Помогите, SOS, у нас беда.

Сообщение поступило из незнакомого украинского номера, когда Анастасия Витковицкий и ее семья пили чай в своем доме в Торонто: Помогите, SOS, у нас беда. Это было от ее двоюродной сестры Кати Аксенко из Мариуполя, которая никто не мог добраться почти неделю. Российские войска обстреливали дом Аксенко, говорится в сообщении. Она и его родители скрывались в подвальном бомбоубежище. Не имея электричества или сотовой связи, ему удалось связаться с подругой в Украине, которую она умоляла передать семье в Канаде. Теперь, по крайней мере, госпожа Витковицкий знала, что ее двоюродный брат жив. Но где? И как, собственно, ей помочь? В течение следующего месяца 27-летняя госпожа Витковицкий вместе с друзьями Аксенко в Украине начали безумно пытаться найти ее двоюродную сестру. Они пообщались с волонтерами, ведущими спасательные операции гражданского населения в Мариуполе. Они распространили ее информацию в соцсетях.

«The New York Times». Фото 1: «По меньшей мере, 50 человек погибли в пятницу, когда ракета попала в железнодорожную станцию ​​в Краматорске, Украина, которая использовалась для эвакуации».

Фото 2: «Толпы бегущих на запад людей ждали посадки на поезда на этой неделе»

Главный материал.

«В результате нападения на железнодорожный вокзал погибли десятки человек. Платформы были забиты бегущими с востока Украины людьми»

В какой-то момент они столпились на перронах Краматорского железнодорожного вокзала, сотни женщин, детей и стариков, прислушиваясь к мольбам украинских чиновников, умолявших их бежать перед грозным русским напором.

В следующее мгновение из воздуха пролился дождь смерти.

По меньшей мере, 50 человек были убиты и еще больше ранены в результате ракетных обстрелов в пятницу утром, в результате которого тела и багаж были разбросаны по земле, а Краматорский вокзал превратился в место еще одного преступления шестинедельной войны.

«Есть только дети!» одна женщина плакала. Ракета попала в тот момент, когда официальные лица в Краматорске и других городах на востоке Украины предупреждали мирных жителей, чтобы они удалились, прежде чем российские силы сделают то, что, как ожидается, станет большим ударом в регион, где их войска перегруппируются после выхода из районы вокруг Киева, столицы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нанесла удар по станции баллистической ракетой малой дальности «Точка-У», поскольку «тысячи мирных украинцев ждали эвакуации».

«Не имея сил и мужества противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают мирное население», – заявил Зеленский. «Это зло, которому нет предела. И если его не наказывать, он никогда не остановится.

Российские официальные лица, отрицая свою ответственность, заявили, что это «провокация» и что ракету запустил украинский батальон. Минобороны России заявило, что ракеты «Точка-У» используются только украинскими вооруженными силами и что российские войска не наносили ударов по Краматорску в п’ ятницу.

Высокопоставленное лицо Пентагона заявило, что Соединенные Штаты считают, что ракету запустили российские войска. «Сначала они заявили об успешном ударе, а затем отказались от него только после того, как появились сообщения о жертвах среди гражданского населения», – сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности.

Железнодорожный вокзал подвергся нападению, когда высокопоставленная делегация Европейского союза находилась с визитом в правительстве Зеленского, а кадры еще одного массового убийства вызвали новое возмущение Запада.

Не сразу было ясно, поразила ли станция одна или несколько ракет, и не было никакой возможности независимо проверить источник атаки. Также пострадали несколько припаркованных автомобилей, которые вспыхнули и превратились в обугленный хлам. Зона ожидания была усеяна телами и вещами. После удара украинская полиция осмотрела остатки большой ракеты возле вокзала со словами «за наших детей».

Еще один материал с продолжением: «Чернобыль как плацдарм? Россияне проигнорировали предупреждение».

Чернобыль, Украина. Как плацдарм для нападения на украинскую столицу Киев, Чернобыльская зона отчуждения, одно из самых токсичных мест на земле, была, вероятно, не лучшим выбором. Но это, похоже, не беспокоило русских генералов, захвативших это место на ранних этапах войны.

«Мы сказали им не делать этого, что это опасно, но они проигнорировали нас», – сказал в интервью главный инженер по технике безопасности Чернобыльской АЭС Валерий Сименов.

Видимо, не пугаясь соображений безопасности, российские войска бродили по территории с бульдозерами и танками, копали траншеи и бункеры — и подвергали себя потенциально опасным дозам радиации, хранящимся под поверхностью.

Во время посещения недавно освобожденной атомной станции, места самой страшной ядерной катастрофы в мире в 1986 году, ветер разносил клубы пыли по дорогам, и повсюду наблюдались сцены пренебрежения безопасностью.

Всего на одном участке крупных траншей в нескольких сотнях ярдов от города Чернобыль российская армия вырыла лабиринт затонувших проходов и бункеров. Рядом стоял брошенный БТР. Солдаты, вероятно, неделями ночевали в радиоактивном лесу. Хотя международные эксперты по ядерной безопасности говорят, что они не подтвердили ни одного случая лучевой болезни среди солдат, рак и другие потенциальные проблемы со здоровьем, связанные с радиационным облучением, могут развиться и десятилетия спустя.

Издание The Washington post вышло с заголовком: «В результате нападения на железнодорожный вокзал Украины погибли 50 человек»

Подпись фото 1: «Ребенка несут через больницу в пятницу в Краматорске, Украина. Операционные в городе были переполнены пациентами, а некоторые лечились в коридорах и залах ожидания. По словам чиновника, пятеро погибших и 16 раненых – дети».

Подпись фото 2: «Гражданские лица, пытавшиеся бежать из Краматорского поезда, входят в тысячи жителей восточной Украины, которым официальные власти приказали немедленно покинуть место ожидаемых нападений».

«Союзники обещают новую помощь, осуждают убийства»

Зеленский называет «злой» поступок российским военным преступлением

КРАМАТОРСК, Украина — По меньшей мере, 50 человек погибли и 98 получили ранения в результате, как назвал президент Украины Владимир Зеленский, «злых» российских обстрелов железнодорожного вокзала, где сотни мирных жителей пытались скрыться перед ожидаемыми атаками.

Ужасные сцены появились из Краматорска с телами, разбросанными среди багажа, игрушек и мусора. Свидетели описали большой взрыв, а затем четыре или пять «кассетных бомб», разорвавших толпу людей, собравшихся успеть на прибывающий поезд. Глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко сообщил, что на станции скончались 38 человек, еще 12 умерли в больнице. По его словам, среди погибших есть пятеро детей, 16 детей зарегистрированы как раненые.

Ужасное нападение в Краматорске произошло на следующий день после того, как Россия была отстранена от Совета ООН по правам человека из-за сообщений о зверствах в Буче и других местах, а западные союзники продолжают усиливать военную и дипломатическую поддержку Украины.

«Это очередное военное преступление России, за которое все причастные будут отвечать», – сказал Зеленский в видеообращении в пятницу вечером, в котором он снова умолял привлечь Россию к ответственности перед международным судом. «Как и резня в Буче, как и многие другие российские военные преступления, ракетный удар в Краматорске должен быть одним из обвинений в обязательном произошедшем трибунале».

Поскольку война приближается к седьмой неделе, российские войска усиливают обстрелы восточной и южной Украины, а аналитики говорят, что отвергнутые или эвакуированные из других частей страны силы перегруппировываются. Украинские чиновники призывают к немедленной эвакуации накануне того, что, как они ожидают, станет насильственным наступлением в восточных провинциях в ближайшие дни, что сделало призрак мирных жителей, убитых на переполненном вокзале, еще больше.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ