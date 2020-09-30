День библиотек: кто, почему и зачем ходит в библиотеки Одессы? 

За книгами — с тележками и тачками

— Не зарастает! — уверенно говорит заведующая сектором менеджмента и маркетинга Одесской центральной библиотечной системы (ЦБС) для взрослых Ирина Серебренникова.

Кстати, и школьники частенько наведываются в библиотеки для взрослых. Их привлекает бесплатный wi-fi, возможность посидеть за компьютером. Но в обязательном порядке они берут и книгу в библиотеке. Чаще всего это та литература, которая есть в школьной программе.

— В читальном зале у нас обычно работают люди от 20 до 40 лет. Запрашивают различную справочную литературу, все чаще и больше интересуются украинскими авторами. Ну а если говорить о пенсионерах, то это как раз те люди, которые зачастую приходят в библиотеку с тележками и тачками. Да-да, не удивляйтесь, это так. Они берут по 10-15 книг на дом.

Читают запоем! Интересуются всем! Но больше всего — любовными романами, так называемой бульварной литературой. Пожилые люди приходят за книгами постоянно, читают даже те, у кого есть проблемы со зрением, — рассказывает Ирина.

Библиотека идет к читателю

При этом специалист подчеркивает: библиотека зачастую становится той горой, которая идет к Магомету. Сотрудники приходят в вузы, где читают лекции студентам по истории Украины и Одессы, проводят экскурсии по историческим местам города, готовят специальные видеосюжеты.

Конечно, карантин внес свои коррективы в работу библиотек. Появился новый формат работы в режиме онлайн — демонстрация роликов о книжных поступлениях в библиотеку, чтобы читатели имели не только представление о новинках литературы, но и получали рецензию на ту или иную книгу. Ролики запускаются на страницах библиотек в Фейсбуке и пользуются большим спросом. Такие же видеоролики выпускаются ко всем праздникам и памятным датам Украины.

— В библиотеках проводится много мероприятий, мы сейчас набираем обороты после карантина. Читатель очень нуждается в библиотеке, а у нас много планов. Лишь бы тот же карантин им не помешал, — говорит Ирина Серебренникова.

В библиотеке можно очень интересно проводить время

Заведующая детской библиотекой №40 Ольга Стемберская говорит, что работы с читателями-детьми как раз становится только больше:

— Мы и ремонт сделали, и дизайн обновили, и маленькие читатели обращаются к нам все чаще. А все потому, что они понимают: в библиотеке можно очень интересно проводить время. Еще бы, у нас даже свой хаб появился! Так приятно наблюдать, когда наши читатели приводят в библиотеку своих друзей, советуют им прочитать свои любимые книги. А как интересно читать их отзывы о прочитанном! У нас два отдела обслуживания — 5-9 классы и взрослая категория и 1-4 классы плюс дошкольники. Сказать, что какой-то отдел посещают больше или меньше, не могу, просто у каждого своя специфика. Малышей увлекают сказки и красочные энциклопедии, школьники среднего возраста любят истории о любви и приключения. Часто они, под впечатлением от произведений по школьной программе, просят продолжение — например, Леся Воронина, Всеволода Нестайко, Джереми Стронга и Роальда Дала. И еще: наши школьники просто обожают фэнтези!

Что же касается активности читателей-детей, то тут, рассказывает Ольга, все складывается по-разному: кто-то много читает, кто-то берет книгу раз в месяц, а кто-то вообще активист: очень часто приходит за новой книгой, пользуется wi-fl в хабе и очень любит посещать все библиотечные мероприятия.

Как говорит Ольга Стемберская, библиотека во время карантина показала, что готова развиваться в любых условиях и трансформироваться для работы с читателем.

— Каждый день у нас проводится анализ, что еще можно сделать, чтобы повысить интерес к чтению, но вот уже десять лет я убеждаюсь, что 70% успеха зависит от оперативного пополнения фонда новыми современными книгами, — уверена наша собеседница.

Фото предоставлены нашими собеседницами

Важно знать: Сколько в Одессе библиотек и где их найти?