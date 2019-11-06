Декоммунизация или вандализм: кто «заказал» маршала Победы Жукова?

Демонтаж барельефа маршалу Георгию Жукову с фасада здания Приморского военкомата стал резонансным событием для Одессы, накалив страсти и вызвав ожесточенные споры. Почему и кому «расправа» с наследием советской эпохи понадобилось именно сейчас? Мнения одесситов по поводу сноса мемориала собрала «Одесская жизнь».

Георгий Жуков был членом президиума ЦК КПСС и министром обороны СССР. И потому закон о декоммунизации распространяется и на его персону. Ранее по этим критериям активисты демонтировали бюст Жукова, стоявший на проспекте Небесной сотни (бывший Маршала Жукова). Неизвестные разбили мемориальную доску на фасаде дома на улице Дворянской, где жил полководец, а барельеф на военкомате неоднократно обливали красной краской. Но все же не трогали — здание военкомата является памятником истории и подпадает под защиту закона об охране историко-культурного наследия.

Но 31 октября снос барельефа начался. Осуществлен он был членами организации «Национальное сопротивление» с позволения военных – общественники предъявили разрешительный документ, подписанный начальником квартирно-эксплуатационного отдела Южного оперативного командования в Одессе, подполковником Д. Конюховым. В нем говорится, что отдел не возражает против демонтажа памятного знака силами и средствами указанной общественной организации. А в дальнейшем предлагает передать барельеф в фонды музея Южного оперативного командования.

Вечером на месте демонтированного барельефа состоялся митинг-реквием со свечами и цветами. Организатором акции выступил депутат Одесского горсовета от «Оппоблока» Богдан Гиганов. Акция прошла спокойно – под присмотром нацполиции. На другой стороне улицы собрались активисты праворадикального толка. Один из них, Демьян Ганул, вел трансляцию митинга. После окончания мероприятия представители националистических организаций сожгли цветы, портрет Жукова и разбили лампадки. Они считают Жукова «кровавым тираном», который погубил миллионы украинцев, бросая их в бой с фашистами, как пушечное мясо.

На месте барельефа появилась кирпичная кладка. Причем заделали нишу барельефа служащие военкомата. До 6 декабря — Дня Вооруженных сил Украины — здесь планируется установить мемориальную доску в честь жителей Одесской области, погибших в зоне АТО. Проект доски проходит согласование.

Сам барельеф перевезли и передали на хранение в музей военно-оперативного командования Юг. Об этом рассказал депутат горсовета Александр Иваницкий. «Теперь пусть историки и чиновники выясняют правомочность как его установки, так и демонтажа», – отметил при этом депутат.

В Одессе же из-за снятия мемориальной доски между группами противоположных взглядов разгорелся нешуточный конфликт.

Победы Жукова: только цифры

В советское время имя Жукова символизировало победу Красной Армии. Но какой ценой побеждали советские солдаты? Одесский историк Александр Бабич сделал выборку основных сражений, в которых командовал Жуков.

1. Битва за Дубно — Луцк — Броды (23-30 июня 1941 года)

Советских танков — 3128. Немецких танков — 728.

Потери: советские — 2648 танков (85%); немецкие — 260 танков.

2. Ельнинская операция — первая успешная наступательная операцией Красной армии.

Потери: наши — 31 853 человека; немецкие – 8-10 тысяч человек.

3. С 11.09.1941 года Жуков — командующий Ленинградским фронтом. Оборона Ленинграда.

Ценой не менее 700 000 умерших от голода ленинградцев, город отстояли.

4. Оборона Москвы (1941-1942 гг.)

Потери: наши – 1 806 123 человека; немецкие – 457 074 человека

5. 1-я Ржевско-Сычевская операция

Потери: наши – 193 683 человека, немецкие – 48 972 человека.

6. 2-я Ржевско-Сычевская операция:

Красная армия – 70 дивизий. У немцев – 30 дивизий.

Потери: наши – 215 674 человека, немецкие – 53 500 человек. Ежедневные потери наших – 8 666 человек и 52 танка! Гжатск и Ржев освободили только 4 и 6 марта 1943 года (166 км от Москвы). Общие потери наших – 1 млн.109 тыс.

7. Прорыв Ленинградской блокады (1943 год)

У Красной армии — 302 800 человек, 600 танков, 809 самолетов.

У немцев – 60 000 человек, 50 танков, 200 самолетов.

Потери: наши — 115 082-150 000; немецкие — 226 197 человек.

8. Берлинская операция (1945 год)

Советские войска — 2 350 000 человек, 6 250 танков, более 7 500 самолетов.

Немцы — 852 000 человек, 1 519 танков и САУ, 2 224 самолета.

Потери: наши — 352 475 человек, немецкие — около 100 000 человек.

Не стоит забывать, что совершеннейшая неготовность войск в 1941 году — это тоже в достаточной мере его вина, именно он был Начальником Генерального штаба РККА с 14.01.1941 по июль 1941 года, а значит, отвечал и за подготовку войск, и за расположение их на случай войны».

«Они ж не памятники, они вас ломают»

На ситуацию со сносом барельефа Георгия Жукова отреагировали сотни политиков и общественных деятелей. Узнаем, что они говорили?

Светлана Фабрикант, экс-депутат Верховной Рады: «Что за очередное обострение национально-вандальных сил в Одессе. Мерзавцы демонтировали барельеф Маршалу Победы. Уже не прячутся, средь бела дня. Была уверена, что это самоуправство, оказалось, нет!»

Богдан Гиганов, депутат Одесского горсовета: «Ряд организаций радикального толка предупредили, что будут демонтировать и другие памятники. Есть в их списках и Екатерина, и другие мемориальные доски Жукову. Но акция с мирными лампадками нужна была хотя бы для того, чтобы народные депутаты обратили на вопиющую ситуацию внимание!»

Максим Бужанский, депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа»: «Простите, но это очень смешно… вы или дайте п***ы один раз отбивателям, или готовьтесь нести лампадки к памятнику Екатерине, Дюку, всему, что вам дорого, привычно, близко. Они ж не памятники ломают, они вас ломают».

Геннадий Труханов, мэр Одессы: «Это откровенный плевок в лицо одесситам. Для нас, одесситов — это еще и человек, который восстанавливал город после войны, наводил в нем порядок… Я помню, как переименовывали проспект Жукова. Одесситы не принимали это решение. Агрессивное меньшинство раскачивает ситуацию в городе. Одесса будет стабильной, будет патриотичным украинским городом, но мы всегда будем с уважением относиться к тем, кто защищал наш город, освобождал его от фашистской мрази»

Барельеф Жукова демонтировали незаконно?

В Одесской облгосадминистрации говорят, что активисты не получили от городского совета разрешение на демонтаж.

«Все работы на памятниках должны исполняться в соответствии с проектной документацией и с разрешением органов охраны. Специалистами нашего управления был зафиксирован факт незаконного демонтажа и выдано предписание эксплуатационной службе, в распоряжении которой находится это историческое здание», – заявила заместитель начальника управления культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской ОГА Елена Воробьёва.

Что думают одесситы о сносе барельефа, мы расскажем в следующем материале.

Фото: Александр Иваницкий