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Дачные советы: почему плод, сорванный с дерева, вкуснее, чем купленный на рынке?

Дачные советы: почему плод, сорванный с дерева, вкуснее, чем купленный на рынке?

Каждый из нас наверняка задавался вопросом, почему плод, сорванный с дерева, вкуснее, чем купленный на рынке? Как раз тот случай, когда у нас в Одессе говорят — «это две большие разницы».

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Дело в том, что у ягод и фруктов есть два вида зрелости: техническая (потребительская) и физиологическая. Первый вид зрелости как раз и попадает на рынок. А вот физиологическую зрелость плодов мы имеем возможность потреблять непосредственно с растения, иначе товар не довезти до рынка.

Определить спелость плода можно по сортовой раскраске, вкусу, запаху, минимальному количеству кислотности. Так, у полностью спелого винограда косточка должна быть коричневого цвета. Кстати, пробовать ягоду винограда нужно с нижней части грозди, так как созревание грозди происходит сверху вниз. Если нижняя ягода спелая, то и вся гроздь полностью будет спелой. И если на рынке дают пробовать отщипнуть ягоду с верхней части грозди, то вас обманывают.

Важным качеством персика и сливы является отделяющаяся от косточки мякоть. Проверить это очень просто. Ножом сделайте разрез мякоти по «шву» в круговую, а затем каждую половинку прокрутите руками в разные стороны. В одной из половинок должна остаться косточка.

Лопнувшая косточка может свидетельствовать о недостаточном уходе за деревом, избыточном поливе, недостатке удобрений, а так же это признак искусственного ускорения дозревания в газовой среде, но никак не сортовая особенность.

Юрий Руденко
Юрий Руденко ПРОФИЛЬ

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