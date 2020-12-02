Дачные советы: осенне-зимняя обрезка винограда

Осенне-зимняя обрезка винограда не заменяет полностью обрезку ранней весной. Скорее, она позволяет сэкономить вам весеннее время и максимально уменьшает плач лозы – выделение пасоки. И делают такую обрезку только на кустах, которые не укрываются на зиму.

Когда же приступают к такой обрезке? Не раньше, чем через две-три недели после опадания листьев. В нынешнем году у нас это время наступило в конце ноября – начале декабря.

Для чего нужна такая пауза? На протяжении двух-трех недель после листопада происходит отток питательных веществ во многолетние рукава, штамб и корни. Содержание крахмала, сахара и белков в однолетних побегах резко уменьшается. Отсюда и необходимость приступать к осенней обрезке через две-три недели после листопада. И закончить ее необходимо до начала сокодвижения.

Если кустов на даче много, то обрезку проводят и в течение всей зимы, за исключением дней со значительным понижением температуры.

При осенне-зимней обрезке на каждом обрезанном побеге оставляют на два глазка больше, так как последние глазки часто подмерзают. Окончательную корректировку делают весной во время обломки зеленых побегов.

Фото: Ogorod