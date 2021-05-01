Прошли первые грозовые дожди, активно цветут косточковые культуры, появились полезные и не очень полезные насекомые. Болезни растений еще не дают о себе знать, но влажная и прохладная погода способствует их развитию и скорому выходу: стоит только потеплеть и хлопот дачникам мало не покажется.

Начало месяца не очень благоприятно для проведения посевных работ по лунному календарю, но забот от этого на приусадебных участках не меньше. Так что, все в сад, на шашлычок, на дачу!

• Сверяемся с Луной

Агротехнические мероприятия на май:

вспашка, культивация, окучивание, рыхление — 8, 9, 30, 31;

закладка компоста — 5-7;

обрезка ветвей и побегов — 1-8;

опрыскивание, уничтожение вредителей — 8, 9;

полив (вне зависимости от фазы Луны) — 5, 7, 15, 16, 24;

прививка — 15, 16, 24;

прополка — 8, 9;

внесение минеральных удобрений — 15, 16, 24;

внесение органических удобрений — 1, 2, 5, 7, 28, 29.

Примечание. Все даты относятся не только к открытому грунту, но и к парникам, теплицам, комнатным растениям. Пересадка растений, как и посадка, категорически противопоказана в новолуние и под Луной в Водолее.

Что посадить и посеять?

Благоприятные дни для посадки и посева в мае:

абрикос, айва, груша, вишня, грецкий орех, персик — 1, 2, 22, 23, 28, 29;

виноград, ежевика, ежемалина, инжир, крыжовник, малина, смородина, йошта, лук на перо, перец сладкий, помидоры, чеснок — 24;

кизил, хурма, баклажаны, кабачки, бобовые — 22-24;

лимонник, киви, актинидия, дыня — 15, 16, 22-24;

яблоня, цветы из луковиц, петрушка на корень — 1, 2, 28, 29;

георгин, гладиолус, нарцисс — 20-23;

ирис, роза, капуста, в т.ч. цветная и красная, огурцы, кукуруза, петрушка на зелень — 15, 16;

крокус, пион — 20, 21;

лилейник — 15, 16, 20, 21;

анютины глазки — 15, 16, 24;

цветы из семян — 15, 16, 20-23;

арбуз, кресс-салат, щавель — 15, 16, 24;

картофель, лук на репку, редис, сельдерей, свекла — 1, 2, 28, 29;

укроп — 13-16, 20, 21, 24.

Запрещенные дни — 3, 4, 30, 31 мая для цветов и овощных культур, 10-12 и 25-27 мая для всех культур.

• Защита растений

Аленка мохнатая

Аленка мохнатая — жук семейства бронзовок, родственного хрущам и цветоедам. Во время цветения плодовых культур — это настоящий бич наших садов.

В «честь» какой провинившейся Аленки жука назвали женским именем, ученые не знают, как и не знают гарантированного способа ее уничтожения. Зимуют жуки в почве, поэтому на юге появляются в начале апреля. В это время вред от них минимален, цветоеды питаются цветущим одуванчиком, мать-и-мачехой. С зацветанием садов аленки массово (!) перелетают на деревья, начиная поедать пыльцу, тычинки и пестики, обгрызать лепестки.

По ним можно часы сверять: трапеза строго с 10 утра до 16 часов дня — когда самое время сбора пыльцы пчелами. Поэтому опрыскивать сад нельзя! В холодную погоду жуки на ночь прячутся в почву, а в теплую — остаются на нижней поверхности листьев и цветках.

После отцветания садов жуки переселяются на цветущую растительность в полях и лугах.

Самки откладывают яйца в почву, предпочитая кучи навоза, перегноя, растительные остатки. Личинки развиваются около 8 недель, питаясь гумусом. Поэтому, в отличие от личинок хрущей, вреда они практически не наносят. Окуклившись, и перелиняв, жук нового поколения остается зимовать в почве.

Чтобы уменьшить количество жуков, можно использовать их неравнодушие к синему цвету. В качестве ловушек подойдут широкие синие тазы с водой, слоем 2-3 см и добавлением минерального масла или инсектицидов: Актара, Энжио, Децис профи, Калипсо. Ловушки расставляют под цветущими деревьями, периодически проверяя уровень воды и удаляя погибших насекомых.

При комплексном подходе — использовании контактных инсектицидов для обработки приствольных кругов, биопрепаратов и ловушек жуков с каждым годом будет меньше.

• Виноградник

Посадка вегетирующих саженцев

Лучшее время посадки вегетирующих саженцев (в контейнерах) — вечер или пасмурный день, после обязательной закалки к прохладному воздуху и солнечным лучам, когда минует угроза возвратных весенних заморозков.

При посадке вегетирующих саженцев копаем яму 50×50 см и глубиной не менее 70 см. Смесь для посадки готовим так (рекомендации виноградаря-любителя В.А. Молчанюка, г. Одесса): 3 ведра земли — верхний слой, 1 ведро перепревшего навоза; 1 ведро песка; 1 ведро отсев щебня; 1 литровая банка золы; 200 г суперфосфата.

Все компоненты перемешиваем и засыпаем яму до половины, сажаем саженец и засыпаем почвосмесью так, чтобы оставить лунку для полива. Поливать теплой отстоянной водой не менее 1 раза в 10 дней. В течение роста винограда лунка должна быть замульчированной, чтобы не пересыхала почва. Так саженец растет до осени. Осенью после первых заморозков производим влагозарядковый полив 3-4 ведра воды, яму засыпаем и делаем холмик высотой 30 см.

• Во саду ли в огороде

Сад. После цветения все плодовые деревья нуждаются в поливе, так как завязь для своего развития требует большого количества воды и питательных веществ. От недостатка влаги деревья сбрасывают лишнюю завязь, чтобы выжить. Если по голым побегам не успели обработать сад против плодожорки, сделать это можно после цветения одним из инсектицидов: Децис, Актара, Энжио, Карбофос и др.

Огород. Когда почва прогреется до 10оС на глубину 15 см (измерить температуру почву удобно лазерным пирометром), высаживают рассаду овощей, сеют тыквенные культуры на грядки. В мае появляются первые всходы картофеля. На Одесчине необходимость окучивания без орошения почвы — занятие весьма сомнительное. Первые ростки свеклы припудрите свежим растительным пеплом против свекольной блошки.

Виноградник. Самая важная операция — нормировка и подвязка побегов. Чем больше вы оставите побегов, тем больше листьев достанется вредителям и грибковым заболеваниям, тем меньше урожай. Проломка побегов делается через один глазок или через 15 см. Все лишние, двойники, тройники и бесплодные побеги удаляйте. Если на побеге нет соцветия, но появился усик, такой побег бесплодный. Он может быть использован только для формировки на следующий год.

Цветник. Все отцветшие бутоны удаляем, чтобы растение не тратило силы. Луковичные после цветения две недели еще поливают для накопления питательных веществ. Если на кусте травянистого пиона имеется на побегах практически полураскрывшийся бутон, а пасынки совершенно недоразвиты (если это не сортовая особенность) — признак того, что куст пора пересаживать. В зависимости от почвы это происходит через 7-8 лет, на плодородных почвах — после 10 лет.

• Цветник

Как восстановить подмерзшие розы

Не спешите отчаиваться, а тем более корчевать чайно-гибридные розы, которые пострадали после нынешней зимы даже в Одессе. Розы достаточно живучие растения и вполне могут восстановиться.

Даже если побеги совершенно черные, нужно немного подождать, пока из спящих почек появятся побеги. Только после этого мертвые побеги можно удалить с захватом здоровой древесины. При правильной посадке привитых роз место прививки заглубляют на 3-5 см. Поэтому если куст полностью черный, то заглубленные почки вполне возможно, что проснутся и дадут новые побеги.

Через несколько дней после полива розы проливают системным фунгицидом, например Фундазолом для оздоровления почвы и уничтожения грибковых заболеваний.

Восстановленные розы необходимо подкормить комплексным удобрением (нитроаммофоска N:P:K = 16:16:16) с микроэлементами. Причем не нужно сразу давать все количество удобрений на квадратный метр, лучше растянуть эту норму на 2-3 раза с интервалом в несколько недель.

Обрывать бутоны или нет, решайте сами по состоянию растения. Куст с хилыми побегами лучше восстановится, если зачатки бутонов оборвать сразу же.

• Сад

Размножение деревьев отводками

Опытные садоводы понравившийся сорт плодового дерева размножают с помощью прививок. Но есть самый простой способ размножения с помощью отводки.

Для этого нужно взять длинную нижнюю ветвь, сделать острым лезвием ножа небольшие борозки для замедления оттока питательных веществ.

Затем нагибаем веточку, проволочной скобой пришпиливаем ее, засыпаем землей и увлажняем. Верхушку черенка необходимо оставить на поверхности. Увлажнение необходимо делать регулярно, чтобы почва не пересыхала.

Отводки делают в мае-июне, а поздней осенью в месте бороздования образуется много корешков и саженец можно пересадить на постоянное место, отрезав секатором место входа «материнского» побега в почву. Такие саженцы полностью сохраняют сортовые свойства растения.

Как видите, ничего сложного, особенно если вы хоть раз пробовали размножали так виноград или крыжовник.

• Стимулятор роста

Янтарная кислота как укоренитель

Янтарная кислота — органическое соединение, которое участвует в клеточном дыхании живых организмов и способствует выработке АТФ (аденозинтрифосфат — вещество, поставляющее энергию для большинства биохимических реакций).

Белые кристаллы легко растворимы в воде и спирте, содержатся в небольших количествах в растениях и янтаре. Янтарная кислота стимулирует рост и повышает урожайность растений, ускоряет развитие корневой системы.

Как замочить черенки в янтарной кислоте, чтобы ускорить корнеобразование? Проще всего с таблетками: 1 шт. на 1 л воды. Порошок разбавляют 2 г или половина чайной ложки на 1 л воды, жидкий концентрат — 10 капель на 1 л воды.

Черенки нижним срезом погружают на 2 см в рабочий раствор и выдерживают около суток. После этого укоренение можно продолжить в воде до образования корней или сразу высаживают в грунт.

Ранее мы давали дачные советы о том, как пропаривать грунт для посева семян и как проверить его готовность?