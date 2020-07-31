Дачные советы: когда копать чеснок и лук?

Озимый чеснок. Стрелка выровнялась и начала раскрываться коробочка с воздушными луковицами, а на ботве у луковицы появились прожилки — можно начинать выкапывать чеснок. Как определить степень вызревания без подкопки? Верхушка листьев у такого чеснока зеленая, а нижние листья полностью сухие.

Репчатый лук. Главный сигнал для сбора лука на хранение — пожелтение и полегание двух третей перьев (ботвы). При этом ложный стебель становится мягким, теряет упругость, шейка луковицы высыхает, смыкается. Также становятся сухими покрывные чешуйки, а их окраска становится типичной для данного сорта. Ускорить созревание можно путем отгребания почвы от луковиц.

Экземпляры с сочной шейкой лучше сразу отправить на кухню. Очень крупный лук и выращенный из чернушки плохо хранится. При более ранней уборке возможно загнивание луковицы. Поэтому рекомендации о принудительном полегании ботвы — не всегда оправданы и делают это в исключительных случаях.

После выкопки лука в солнечную погоду его нужно отряхнуть от земли (но не бить о землю или друг об друга) и оставить на грядке на несколько дней, а затем пару недель дозаривать и сушить под навесом или на проветриваемом чердаке до полного высыхания ботвы.

Фото: Народна Правда