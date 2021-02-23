Термическая обработка крыжовника и смородины против мучнистой росы применяется очень давно. Однако дачники с опаской относятся к этим рекомендациям, упорно продолжая обрабатывать растения фунгицидами.

Возбудитель болезни — сферотека (американская мучнистая роса — одна из самых распространенных и опасных болезней крыжовника), чувствителен к термическому воздействию. Оптимальное время обработки — ранняя весна, когда стоит ясная погода и температура воздуха не ниже +5о С. В южных регионах самое подходящее время для данной процедуры в так называемые «февральские окна».

Кипяток нужно лить из лейки через насадку быстро, не задерживаясь на одном месте, выдерживая расстояние около 30 см над кустом. Ошпаривают куст только один раз. Если кажется, что кипяток попал не на все ветки, все равно повторно поливать нельзя.

Совершенно напрасны опасения о том, что кипяток может обжечь почки. Пока кипяток достигнет побегов, температура воды снизится до 60оС и никакой опасности для побегов не будет представлять. Важно провести ошпаривание до распускания почек. Если почки наклюнулись, с «душем» вы опоздали.

При ежегодной обработке симптомы мучнистой росы исчезают, и кусты весной начнут активно распускаться. А главное — ягоды станут чистыми, на молодых побегах не будут наблюдаться признаки заболевания. Данный метод не только прост, но и надежен, не говоря уже об его экологичности.

Фото: fermilon.ru

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