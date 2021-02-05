Февраль в календаре дачника – горячая пора. Это время начала посева семян на рассаду, выгонки луковичных культур, витаминной зелени петрушки и сельдерея. Дел за зиму накопилось много и все нужно успеть сделать за самый короткий зимний месяц. И каким бы ни выдался февраль, за ним последует весна.
Агротехнические мероприятия на февраль:
- вспашка, культивация, окучивание, рыхление – 6, 7;
- закладка компоста – 5;
- обрезка ветвей и побегов – 1-7;
- опрыскивание, уничтожение вредителей – нет;
- полив (вне зависимости от фазы Луны) – 4, 5, 13, 14, 22, 23;
- прививка – 13, 14, 22, 23;
- прополка – 6, 7;
- внесение минеральных удобрений – 13, 14, 17, 18, 22, 23;
- внесение органических удобрений – 4, 5, 8, 9.
Важно
Все даты относятся не только к открытому грунту, но и к парникам, теплицам, комнатным растениям. Пересадка растений, как и посадка, категорически противопоказана в новолуние и под Луной в Водолее.
Что посадить и посеять?
Благоприятные дни для посадки и посева в феврале:
- бахчевые, кресс-салат – 13, 14, 22, 23;
- ирга, калина, актинидия, лимонник, крыжовник, малина, ежевика, ежемалина, лилейник, анютины глазки, роза, баклажаны, кабачки патиссоны, бобовые, помидоры, щавель, цветы из семян – 22, 23;
- капуста, в том числе цветная, щавель, петрушка на зелень – 13, 14, 17, 18;
- красная капуста, огурцы – 13, 14;
- лук на перо, перец жгучий – 15, 16;
- лук-порей – 15, 16, 20-23;
- цветы из семян;
- орех, лещина – 20, 21;
- смородина – 22-25;
- черешня – 25.
Запрещенные дни – 10-12 февраля.
Фото: ogorod.ru