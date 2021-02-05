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Дачные советы: какие агротехнические мероприятия нужно проводить в феврале?

Дачные советы: какие агротехнические мероприятия нужно проводить в феврале?

Февраль в календаре дачника – горячая пора. Это время начала посева семян на рассаду, выгонки луковичных культур, витаминной зелени петрушки и сельдерея. Дел за зиму накопилось много и все нужно успеть сделать за самый короткий зимний месяц. И каким бы ни выдался февраль, за ним последует весна.

Агротехнические мероприятия на февраль:

  • вспашка, культивация, окучивание, рыхление – 6, 7;
  • закладка компоста – 5;
  • обрезка ветвей и побегов – 1-7;
  • опрыскивание, уничтожение вредителей – нет;
  • полив (вне зависимости от фазы Луны) – 4, 5, 13, 14, 22, 23;
  • прививка – 13, 14, 22, 23;
  • прополка – 6, 7;
  • внесение минеральных удобрений – 13, 14, 17, 18, 22, 23;
  • внесение органических удобрений – 4, 5, 8, 9.

Важно

Все даты относятся не только к открытому грунту, но и к парникам, теплицам, комнатным растениям. Пересадка растений, как и посадка, категорически противопоказана в новолуние и под Луной в Водолее.

Что посадить и посеять?

Благоприятные дни для посадки и посева в феврале:

  • бахчевые, кресс-салат – 13, 14, 22, 23;
  • ирга, калина, актинидия, лимонник, крыжовник, малина, ежевика, ежемалина, лилейник, анютины глазки, роза, баклажаны, кабачки патиссоны, бобовые, помидоры, щавель, цветы из семян – 22, 23;
  • капуста, в том числе цветная, щавель, петрушка на зелень – 13, 14, 17, 18;
  • красная капуста, огурцы – 13, 14;
  • лук на перо, перец жгучий – 15, 16;
  • лук-порей – 15, 16, 20-23;
  • цветы из семян;
  • орех, лещина – 20, 21;
  • смородина – 22-25;
  • черешня – 25.

Запрещенные дни – 10-12 февраля.

Фото: ogorod.ru

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Юрий Руденко
Юрий Руденко ПРОФИЛЬ

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