Дачные советы: как правильно посадить черенки винограда Февраль в календаре дачника – горячая пора. Это время начала посева семян на рассаду, выгонки луковичных культур, витаминной зелени петрушки и сельдерея. Дел за зиму накопилось много и все нужно успеть сделать за самый короткий зимний месяц. И каким бы не выдался февраль, за ним последует весна. ПОДРОБНЕЕ

Дачные советы: зачем топить печь «сверху»? Топить печь или котел дровами выгодно и удобно, так как быстро можно нагреть помещение, но при этом нужно постоянно подбрасывать дрова. А что, если отступить от традиций? ПОДРОБНЕЕ

Дачные советы: как ухаживать за юккой, чтобы она цвела повторно Одесситов не удивить осенним цветением каштанов, фруктовых деревьев и некоторых декоративных кустарников. Юкка – очень красивый кустарник, который одаривает великолепным белым цветением. Несмотря на то, что растение тропическое, юкка отлично переносит сильные морозы. Однако за ним нужен правильный уход. ПОДРОБНЕЕ