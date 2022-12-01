Дачные советы декабря: посевной календарь, предзимняя обработка и витаминное варенье

Несмотря на начало зимы, на Одесчине все еще можно проводить искореняющие опрыскивания сада и даже собирать урожай для приготовления витаминного варенья.

Что посадить и посеять?

Благоприятные дни для посадки и посева в декабре:

ежевика, ежемалина, крыжовник, малина, смородина, йошта – 1;

помидоры – 1-3;

анютины глазки, кресс-салат – 1, 28;

лук на перо, чеснок, перец жгучий – 3;

лук-порей – 3, 7;

абрикос, айва, груша, вишня, персик, рябина, слива, алыча, яблоня – 5, 6;

виноград – 7, 8;

грецкий орех, лещина – 5-8;

инжир, ирга, калина, облепиха, хурма – 5, 6, 10, 11;

черешня – 5, 6, 12, 13;

гиацинт, цветы из луковиц, морковь, пастернак и петрушка на корень – 10, 11;

огурцы – 28;

щавель – 1, 5, 6, 28;

укроп, фенхель – 7.

Запрещенные дни:

22-26 декабря – для овощных культур и цветов;

22-24 декабря – для плодовых деревьев.

Агротехнические мероприятия на декабрь:

вспашка, культивация, окучивание, рыхление – 12-16, 21;

закладка компоста – 19, 20;

обрезка ветвей и побегов – 12-20;

опрыскивание, уничтожение вредителей – нет;

полив (вне зависимости от фазы Луны) – 1, 10, 11, 19, 20, 27, 28;

прививка – 1, 27, 28;

прополка – нет;

внесение минеральных удобрений – 1, 5, 6, 27, 28;

внесение органических удобрений – 10, 11, 19, 20.

Примечание. Все даты относятся не только к открытому грунту, но и к парникам, теплицам, комнатным растениям. Пересадка растений, как и посадка, категорически противопоказана в новолуние и под Луной в Водолее.

Защита растений: предзимняя искореняющая обработка

Ежегодно в конце осени – начале зимы в саду не лишне провести искореняющую обработку сада железным купоросом.

Опрыскивание следует делать после полного листопада, поскольку для зеленых листьев такая концентрация железного купороса слишком высокая, а это может привести к ожогам. До наступления морозов раствор уничтожит немалую часть вредителей и возбудителей болезней в складках коры, приствольных кругах и растительных остатках.

Опрыскивание проводят 3-4-процентным раствором: 300-400 граммов железного купороса на 10 литров горячей воды, так как в холодной воде кристаллы плохо растворяются.

Поскольку препарат контактного действия, опрыскивание проводят очень обильно, чтобы жидкость стекала по коре и веткам деревьев и кустарников. Такая поздняя обработка сэкономит много времени весной, уменьшит стресс для растений от воздействия пестицидов.

Садовая дезинфекция: волшебная таблетка для деревьев

Как бы мы не старались защищать свой сад от болезней, «ворота» для проникновения инфекций открываются в результате обрезки, омоложения, морозобоин на коре, поломок веток при порывах ветра или перегрузке урожаем.

Кроме традиционных дезинфицирующих препаратов для жесткой обработки крупных срезов или искореняющего опрыскивания сада, включая ягодные кустарники и землянику, можно использовать водный раствор парацетамола и отбеливателя «Белизна». На 0,5 литра воды добавляют 10 таблеток парацетамола (аптечный жаропонижающий препарат) и после полного растворения вливают 0,5 литра отбеливателя. Приготовленный концентрат после смешивания компонентов становится коричневым, как крепко заваренный чай, и практически без характерного запаха хлорки. Для искореняющего опрыскивания концентрат разбавляют водой до 10 литров.

Полученный фенольный раствор достаточно жесткий по своим биоцидным свойствам, обладает дубильными свойствами, то есть убивает всю микрофлору и одновременно формирует на поверхности коры и поврежденных тканей защитный слой, который не по «зубам» большинству микроорганизмов. После нанесения раствора на растение его следов там не остается уже через 20-30 минут, что очень важно, например, для борьбы с мучнистой росой на смородине.

Для длительной защиты растений от разнообразных вредных микроорганизмов раствор очень полезен в качестве искореняющего раствора как в осенний, так и ранневесенний период, но до активного распускания почек. Сейчас, пока еще положительная температура, можно обработать ветви, стволы деревьев и кустарников, а также листья земляники.

Для обработки срезов после обрезки, особенно при омоложении, используйте концентрированный раствор, нанося его на раны кисточкой, захватывая различные трещины и подозрительные места на коре. В любом случае это будет хорошей профилактикой и лечением садовых инфекций. Хранится такой раствор в темном месте очень долго, до полного использования.

Не стоит использовать раствор на травянистых и вечнозеленых растениях. Очень полезно проводить дезинфекцию почвы перед перекопкой и после уборки растительных остатков на грядках, в парниках и теплицах.

Домашние заготовки: варенье из шиповника

Подходящее время для сбора плодов шиповника – после первых заморозков. Приготовление варенья из шиповника чем-то схоже с приготовлением томатной пасты, поэтому занимает немного больше времени, чем варка обычного варенья.

Отличить высоковитаминные виды растений от низковитаминных можно по чашелистикам, оставшимся на верхних концах плодов. У высоковитаминных видов (шиповник Беггера, Веббиона, иглистый, морщинистый, коричный) чашелистики стоят торчком, у низковитаминных (собачий, желтый, колючий) – опущены вниз, прижимаются к стенкам плода.

Независимо от сырья чашелистики вместе с черным кончиком необходимо срезать ножом, чтобы не было горечи. Вымытые плоды заливают водой (она должна их покрыть) и варят 20-30 минут после закипания. Размягченные плоды перемешивают блендером, а затем перетирают через сито, чтобы отделить косточки. При необходимости пюре немного разбавляют теплой водой для лучшего перетирания. Повторное перетирание делают через более мелкое сито для снижения жжения плодов.

На один литр пюре добавляют 300-400 граммов сахара и варят на медленном огне при постоянном помешивании (!) до получения необходимой густоты, но сохранения красного цвета. Нормальной густотой считается, когда во время перемешивания после деревянной ложки на поверхности варенья остается след. Горячее варенье укупоривают в банки и накрывают одеялом до полного остывания.

В шиповнике много кислот, поэтому при гастрите и язве он противопоказан. Из-за этого же врачи рекомендуют полоскать рот после того, как вы выпили настой шиповника или съели блюдо, где он содержится. С осторожностью пить настой шиповника нужно при пониженном давлении, потому что он его понижает. Также нельзя пить чаи, настои и отвары шиповника постоянно и помногу, иначе может развиться неинфекционная желтуха.

Агрессивная красота: эти цветы не стоит сажать

Не всякие многолетние и даже однолетние цветы стоит высаживать в цветнике. Попав в более благоприятные условия, некоторые цветы могут разрастаться и выживать другие растения.

Желтые замечательные цветки энотеры дружно цветут в начале лета. Если свободно посадить энотеру в цветник, то она очень бодро распространится по всему участку, захватывая, благодаря своим корневищам, все больше и больше пространства. Посадите цветок сразу в более ограниченные условия, например, у садовых дорожек, и пусть он и дальше «шагает» за вами вдоль дорожек. Также энотеру можно ограничить какими-то камнями, щебенкой, шифером для того, чтобы она так быстро не разрасталась.

Продолжение следует…

Подготовил Юрий Руденко