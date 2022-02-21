Паркинг под Соборкой в Одессе: как депутаты «не голосовали», а мы получаем

24 депутата Одесского горсовета молчаливым игнором поддержали идею строительства паркинга под Соборной площадью и решили выделить 500 тысяч гривен на разработку проектной документации. Рассказываем, как пронесли этот проект и с чьей помощью, и почему подземный паркинг на 450 мест не спасёт город от обилия машин.

Итак, инициатива обустройства подземной парковки на Соборной площади принадлежит вице-мэру Одессы Михаилу Кучуку. Он обеспокоен тем, что «есть большая потребность в машиноместах, а в центре города нет ни одного подземного паркинга». Любопытно, что при этом уже год чиновникам не удаётся создать и ввести новые правила наземного паркования. То есть спасти ситуацию могут только новые 450 машиномест под памятником Михаилу Воронцову?

Так что же произошло?

По традиции в начале года депутаты Одесского горсовета принимали бюджет города. То есть голосовали за бюджет с сотней объектов. И вот отдельную строку, то есть то самое строительство подземного паркинга на Соборке глава транспортной комиссии Пётр Обухов предложил исключить из общего списка. Предложение отправили на голосование, но набрало оно всего лишь 20 голосов. Но любопытно другое. Против проголосовали всего 3 депутата и все 3 от партии «Доверяй делам»: Андрей Терновский, Александр Иваницкий, Дмитрий Танцюра. Воздержались от голосования четверо, а не голосовали – 24 (!) депутата. То есть решение разработать проектную документацию будущего паркинга и, соответственно, возможность дальнейшего строительства приняты теми, кто просто проигнорировал вопрос. А вот и поимённый список:

Но тем не менее, среди тех, кто поддерживает идею паркинга и неголосовавшая депутат промэрской партии Светлана Осауленко. Она, цитируем, «не видит в подземном паркинге проблемы, это нормально».

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Об опасности

Хотя вот перед нами заявление декана геолого-географического факультета университета Евгения Черкеза о существовании серьёзных рисков для находящихся в указанном районе зданий в случае задуманного строительства:

«С точки зрения технологий строительства, инженерно-геологических и гидрогеологических условий на этом участке могут быть достаточно большие сложности. Будем учитывать, что паркинг может быть построен поблизости или почти примыкать к Спасо-Преображенскому собору, который относительно недавно только восстановили… Но там лёссовые грунты, сложные гидрогеологические условия. Например, в районе улиц Преображенской и Толстого грунтовые воды находятся на глубине порядка 5 метров. А, надо понимать, что лёссовые грунты уже на глубине от 5 до 8 метров находятся в текучем состоянии», – объясняет геолог

Не напоминает ли эта ситуация произошедшее с подземным паркингом на Греческой площади? Его так долго и сложно строили, а в результате пришли только к выводу, что он не пользуется спросом и да будет там торговый центр. Цели не оправданы, а об эстетике площади сегодня и говорить не приходится. Но, цитируем, депутата Осауленко:

«Это (строительство подземных паркингов в центре) нужно начинать, и вы видите, что центр города задыхается от транспорта, это, думаю, абсолютно всем очевидно»

Как помочь городу не «задыхаться от транспорта»

Мировая практика гласит, что чем больше полос на дорогах и «удобств» для автомобилистов, тем больше машин. Об этом буквально кричат урбанисты. Спасти город переизбытка автомобилей может только наличие:

удобного общественного транспорта

безопасных велодорожек

комфортной пешеходной зоны

«Возможно, как автомобилист Вы думаете, что общественный транспорт не принесёт Вам пользу. Вас интересует проблема пробок, плохие дороги и отсутствие парковки. Но ведь эти проблемы вызывают исключительно другие автомобили, исходя из этого можно сделать вывод: идеальные условия для отдельно взятого автомобилиста – это минимальное количество других автомобилей на дорогах.

Меньшее количество автомобилей на дорогах уменьшит пробки, уменьшит износ дорог и уменьшит ваш стресс. Даже если вы никогда не перестанете пользоваться автомобилем, финансирование его альтернатив значительно улучшит вашу жизнь на дорогах. Паркинг, напротив, только увеличит количество потенциальных людей на дорогах и усложнит Вашу жизнь.

Как мы видим, строительство паркинга – это наименее эффективный способ решить проблему с парковками, не говоря о том, что:

наличие бесплатной парковки на тротуарах и вдоль обочины оставит паркинг вечно пустым

паркинг имеет точечный, небольшой охват

его эксплуатация требовала бы постоянной траты бюджетных денег на протяжении всего его существования», – комментирует архитектор Аркадий Шупляков

И это мы не говорим о том, что Соборная площадь в качестве достопримечательности и приятного места отдыха будет сначала перекрыта (скорее всего не один год), а в результате просто уничтожена.

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Почему подземный паркинг на Соборной площади не выход

При этом очевидно, что проблема парковок в Одессе разрастается с каждым днём. В городе ежедневно паркуются 15-20 тысяч машин: на проезжей части, тротуарах и просто под запрещающими знаками. Кстати, уже год чиновникам не удаётся создать и ввести новые правила наземной парковки. Поэтому давайте строить подземный паркинг в самом центре.

Но как много водителей пользуются платным подземным паркингом в Аркадии или ТЦ «Новый Привоз»? Хотя в любом случае новое строительство подтолкнет автолюбителей к поездкам в город на собственном транспорте. Так почему бы сначала не сделать уличную парковку платной и посмотреть, а готовы ли одесситы платить деньги? А может они решат, что удобнее будет добираться общественным транспортом или на такси и спокойно гулять по пешеходному центру? Или в результате мы получим то же количество машин в центре и пустой бесполезный паркинг под Соборкой? Или там можно будет открыть второй подземный ТЦ?

Однозначно, паркинг городу нужен. Но явно не ценой и без того измученного центра Одессы. В конце концов, в других городах, том же Львове, люди как-то ухитряются выживать без паркинга под условным Собором Святого Юра? И это ещё и с круглогодичным пешеходным центром, кстати.

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