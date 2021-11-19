Цифровая гигиена: какие опасности поджидают детей в сети?

Дети и подростки используют Интернет для общения, выполнения школьных заданий, развлечения, заказа услуг и товаров. Однако пространство Всемирной сети небезобидно.

Как защитить ребенка от опасного контента в интернет и научить детей правилам поведения в цифровом пространстве?

С какими опасностями можно столкнуться в сети?

Руководитель экспертной группы по защищенности прав детей в Интернете директората европейской интеграции Министерства цифровой трансформации Александра Коваленко подчеркивает, что дети подвергаются разным рискам в онлайне — от проблем защиты конфиденциальности и распространения заведомо ложных новостей до контента с элементами насилия, мошенничества и сексуальной эксплуатации.

Большую опасность для детей представляют социальные сети. Именно там педофилы выискивают своих жертв.

Как защитить ребенка от педофила?

Начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в Одесской области Дмитрий Ревун советует регулярно беседовать с детьми об угрозах, которые их подстерегают в киберпространстве. Также необходимо использовать программы родительского контроля и обучить ребенка правилам безопасного поведения в сети.

— Поколение детей «Z» активно использует интернет, гаджеты, различные технологии и все прелести цифрового мира, где их подстерегает реальная опасность, от которой могут оградить взрослые. Постарайтесь вспомнить себя в детстве и тех, кто вас учил правилам безопасности на улице. И теперь задумайтесь, насколько хорошо вы сами знаете правила безопасности в интернете, вспомните, сколько раз говорили об этом с ребенком. Уверены ли вы в эффективности ваших бесед? — обращается к родителям Ревун.

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Куда обращаться, если нарушаются права ребенка в интернете?

Если ребенок стал жертвой любых проявлений насилия, эксплуатации, вербовки или манипуляций в цифровом пространстве, следует сразу обратиться в Национальную полицию по телефону 102 и отправить сообщение о правонарушениях в департамент киберполиции по ссылке: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/.

Также можно получить психологическую помощь, поддержку и консультацию по таким каналам:

Национальная горячая линия по противодействию насилию и защите прав ребенка (пн-пт, с 12.00 до 16.00): 0-800-500-225 (бесплатно со стационарных телефонов),

16-111 (бесплатно с мобильных);

чат-бот Минцифры «Киберпес» в Telegram и Viber.

Советы профессионалов

Как сделать Интернет безопасным для детей?

«Одесская жизнь» собрала основные рекомендации, предложенные общественной организацией «МИНЗМИН» и Минцифры Украины.

БЫТЬ В КУРСЕ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА, постоянно интересоваться тем, что дети делают в Интернете, какой контент они просматривают, публикуют в соцсетях, какими услугами и платформами они пользуются, в какие играют игры, с кем общаются.

ВЫСТРОИТЬ И ПОСТОЯННО ПОДДЕРЖИВАТЬ ИСКРЕННИЙ ДИАЛОГ с детьми и подростками на актуальные для них темы. Если вы не знаете, как это делать, обратитесь к детскому психологу или читайте специализированную литературу.

ОБЪЯСНЯТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ. Детям не следует сообщать свои пароли доступа друзьям, родственникам и тем более незнакомым людям. Также не стоит в общедоступном профиле в соцсетях указывать возраст, места учебы и жительства.

ФИЛЬТРОВАТЬ КОНТЕНТ. Родителям рекомендуется установить на телефонах и планшетах специальные приложения, позволяющие технически обезопасить детей от вредоносной информации. Например, Mobile Fence, Kidslox и Google Family Link. Также стоит использовать настройки родительского контроля на всех устройствах, подключающихся к Интернету.

Дополнительную информацию по безопасности в цифровом пространстве можно узнать на бесплатном онлайн-курсе «Цифровые права и безопасность для детей». Его разработала и выложила на своем YouTube-канале общественная организация «МИНЗМИН».

Подготовила Марина АНИМУЦКАЯ

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