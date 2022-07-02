Что ждет украинцев в июле: новые правила, штрафы, запреты

Перерасчет прожиточного минимума, запуск реестра разрушений, новые правила для автолюбителей, штрафы за электросигареты, запрет на пиротехнику и громкий транспорт, а еще повышение тарифов в одесских маршрутках… Что известно об этих и других новшествах июля 2022 года? Ответ на этот вопрос искала «Одесская жизнь».

Повышение прожиточного минимума

По словам директора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елены Охрименко, в связи с перерасчетом прожиточного минимума в июле украинцы получат новые пенсии и пособия.

«Все, что запланировано на сегодня, будет выполнено»,

– заверила она в эфире телемарафона.

По ее словам, ближайшее повышение – это перерасчет в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Это позволит увеличить минимальную пенсию и выплаты, которые зависят именно от прожиточного минимума. Перерасчет провели с 1 июля.

Для разных категорий украинцев «минималка» составит:

2201 грн – для детей до 6 лет;

2744 грн – для детей от 6 до 18 лет;

2600 грн – для трудоспособных лиц;

2027 грн – для лиц, потерявших трудоспособность;

2508 грн – общий показатель на одного человека в расчете на месяц.

Насколько увеличат пенсию и соцвыплаты?

Минимальную пенсию увеличат на 93 грн, а максимальную – на 930 грн. Также украинцам повысят надбавку за стаж – до 20,27 грн за каждый год, превышающий норму. А еще повысят минимальный 100% гарантированный размер алиментов – до 2201 грн на одного ребенка до 6 лет и до 2744 грн на ребенка от 6 до 18 лет.

Запуск реестра разрушений

По данным замминистра инфраструктуры Анатолия Комирного, уже в июле в Украине запустят в работу новый функционал реестра разрушенного российскими оккупантами имущества украинцев.

«Несколько месяцев назад в приложении «Дия» был запущен прием заявок о поврежденных или разрушенных объектах, это квартиры или дома. Сейчас мы расширяем этот функционал нашим «Реестром» будут задействованы органами местного самоуправления, которые будут проводить анализ этих объектов, делать детальные выводы, которые сделают эти заявки действительно юридически значимыми»,

– рассказал Анатолий Комирный.

По его словам, все это позволит сделать информацию юридически значимой и поможет в отстаивании прав украинцев на компенсацию, в том числе в международных судебных инстанциях.

Отмена «нулевой растаможки»

С 1 июля растаможка автомобилей снова стала платной. Соответствующий законопроект №7418 поддержали в Верховной Раде еще 21 июня.

Теперь плательщикам единого налога первой, второй и третьей группы, а еще предприятиям, не уплачивающим ввозную пошлину, придется снова платить за товары. За ввоз авто из-за границы также нужно будет заплатить НДС и акциз. При этом в законе освободили от уплаты обязательного госстрахования покупателей легковых автомобилей с один или несколькими электродвигателями.

Автострахование подорожает

С 1 июля в Украине повысились цены на обязательное автострахование на 10-20%, а также размер выплат по таким страховкам. Это связано с принятыми в Нацбанке изменениями, направленными на приближение украинского рынка страхования к европейским стандартам.

В частности, размер страховых выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСГПО) в полисах с 1 июля увеличится:

с 130 до 160 тыс. грн в случае причинения вреда имуществу;

в случае причинения вреда имуществу; с 260 до 320 тыс. грн при причинении вреда жизни и здоровью (на одного потерпевшего);

при причинении вреда жизни и здоровью (на одного потерпевшего); с 50 до 80 тыс. грн за вред имуществу при «европротоколе», то есть самостоятельном оформлении документов о ДТП без вызова Нацполиции.

Также для защиты украинцев от мошенников информацию о заключенных электронных договорах «Зеленая карта» будут вносить в единую базу данных.

Новый механизм подготовки и переподготовки водителей

Согласно постановлению утвержденному МВД, начиная с 24 июня в Украине действуют правые правила получения водительских прав. Теперь для получения права на вождение автолюбителем нужно:

пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить свидетельство, которое действует один год (без сдачи внутреннего экзамена);

сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение;

выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение;

сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее 2 года;

И в заключение – сдать практический экзамен в сервисном центре МВД и получить водительское удостоверение.

Штрафы за вейп и айкос

С 11 июля вступает в силу антитабачный закон №1978-ІХ, в котором электронные устройства для курения приравняли к обычным сигаретам, кальянам и е-сигаретам.

Электронные сигареты будет запрещено продавать несовершеннолетним, а также использовать в общественных местах, в частности: кафе, барах, ресторанах, летних площадках, такси, вокзалах, аэропортах, остановках общественного транспорта, лифтах, подземных переходах, местах общего пользования жилых домов, детских площадках и так далее.

За нарушение предусмотрены штрафы:

1020 грн – за продажу электронных сигарет и табакосодержащих изделий для электронного нагрева несовершеннолетним и 10 200 грн за повторное нарушение;

– за продажу электронных сигарет и табакосодержащих изделий для электронного нагрева несовершеннолетним и 10 200 грн за повторное нарушение; 1000 грн – за курение электронных сигарет и вейпов в общественных местах и 10 тыс. грн за повторное нарушение;

– за курение электронных сигарет и вейпов в общественных местах и 10 тыс. грн за повторное нарушение; 3 000 грн – за курение в кафе, барах и ресторанах (для владельцев заведений и 15 000 грн за повторное нарушение.

Запрет на пиротехнику и громкий транспорт

В Одессе и Одесской области запретили продажу и использование фейерверков, а также движение громкого транспорта – без глушителя.

«Моим распоряжением с 30 июня 2022 года запрещается, на территории Одессы и Одесской области, использование и продажа пиротехнических средств, в том числе фейерверков, салютов и петард, независимо от класса. Также запрещается движение транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов без шумопоглотителя или систему прямоток и конструктивные особенности системы выпуска газов, которые продуцируют чрезмерный уровень шума»,

– сообщил Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Этим же распоряжением запрещено управление транспортными средствами, используемыми в несанкционированных гонках, водители которых осуществляют опасное управление.

Данный запрет будет действовать до отмены военного положения или выдачи отдельного распоряжения.

Подорожание проезда в маршрутках

С сегодняшнего дня, 2 июля, проезд в одесских городских маршрутках повысился до 15 грн.

Также с 18 июня до 20 грн повысился тариф проезда на маршрутах:

№89 – автовокзал «Привоз» – поселок НАТИ;

№87 – автовокзал «Привоз» – село Нерубайское;

№90 – автовокзал «Привоз» – село Великая Долина.

До 40 гривен подорожал проезд на маршрутах №70 и №25 – Одесса – Черноморск.

Поездка на маршрутке №68 Южное – автовокзал «Привоз» сейчас стоит 50 грн. А за пользование общественным транспортом №67 от Южного до улицы Академика Заболотного придется заплатить 45 грн.

Подорожали и «дачные» маршрутки из Южного. До Сычавки тариф теперь10 грн, а до Кошар – 20 грн.

Поднялась стоимость проезда и в ряде городов Одесской области. Так, в маршрутках Белгород-Днестровского тариф повысился с 8 до 12 грн. А в Измаиле – с 10 до 15 грн.

При этом школьники по-прежнему платят за проезд 5 гривен. На период каникул тариф для детей обещают не повышать.

Подорожание проезда также не коснется пенсионеров, лиц с инвалидностью, военнослужащих и других льготных категорий граждан.