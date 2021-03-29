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Что такое паллиативная помощь и как ее получить?

Что такое паллиативная помощь и как ее получить?

Все мы, когда заболеваем, обращаемся к врачу. И почти всегда после назначения правильного лечения наступает облегчение. Но есть такая категория людей, которым, к сожалению, лечение не принесет полного избавления от недуга.

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Однако это не значит, что им не требуется медицинская помощь. Более того, часто помощь и таким больным, и их родственникам необходима даже в большей мере. Поэтому в нашей системе существует паллиативная медпомощь.

«Одесская жизнь» разбиралась, что это такое и как ее оказывают в нашем регионе.

Что это такое паллиативная помощь?

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), паллиативная помощь — это подход, имеющий своей целью улучшение качества жизни пациента и членов его семьи, оказавшихся перед лицом заболевания, угрожающего жизни, будь то физические, психосоциальные или духовные недуги.

Понятие паллиативной помощи охватывает широкий спектр услуг, предоставляемых целым рядом специалистов, в том числе врачами, медсестрами, работниками вспомогательных служб, фельд­шерами, фармацевтами, физиотерапевтами и волонтерами, участие каждого из которых важно для обеспечения интересов пациентов и членов их семей.

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Кому и где оказывают паллиативную помощь?

Паллиативную помощь могут получить дети и взрослые. В такой услуге нуждаются пациенты с различными формами хронических прогрессирующих заболеваний: онкология, ВИЧ, СПИД, почечная недостаточность, деменция и другие.

С весны 2020 года в Одессе начали работать мобильные бригады. Они состоят из мультидисциплинарных специалистов: врачей, медсестер, социальных работников, психологов.

В частности, такие бригады работают в Центре первичной медико-санитарной помощи №4, в детской городской поликлинике №6 (Киевский район) и в детской городской поликлинике №2 (Суворовский район).

В ЦПМСП №4 помощь получают 130 пациентов. При этом, как рассказала директор Центра №4 Татьяна Черненко, только в Киевском районе в паллиативной помощи нуждаются около 500 — 600 пациентов.

Также оказывают паллиативную помощь и в районах области — чаще всего на базе райбольниц. В 2019 году в Одесской области было только 102 паллиативные койки и ни одного государственного хосписа. В 2020-м открылось еще несколько отделений для паллиативных больных.

паллиативная помощь медицина

Фото: Freepik

На какую помощь рассчитывать?

Сотрудники мобильных бригад паллиативной службы выезжают на дом к пациентам на специальном автомобиле. Специалисты прошли обучение и работают с каждой семьей индивидуально, определяя запросы и объем необходимой помощи.

В работе с паллиативными пациентами на дому принимают участие семейные врачи и педиатры, медицинские сестры, узкопрофильные специалисты, соцработники, психологи, капелланы. Медики также общаются с родственниками паллиативных пациентов. Медики обучают их правильному уходу за тяжелобольными в домашних условиях. Также организованы телемедицинские консультации с профильными специалистами.

Как получить паллиативную помощь?

Для этого необходимо обратиться к своему семейному врачу. Паллиативная помощь оказывается бесплатно.

— К сожалению, не во всех заведениях города есть такой пакет медицинских услуг. Но есть мобильная помощь — она предоставляется пациентам на дому. Это очень важно, особенно для родителей больных детей, — рассказала завотделением паллиативной и реабилитационной помощи «Поддержка рядом!» детской городской поликлиники №6 Ирина Гордиенко.

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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