Что такое GSM сигнализация для дома

Если мы часто бываем в отъезде или проводим много времени на работе, но охрана дома для нас важна, необходимо предпринимать дополнительные меры. Крепкие двери и дорогие замки не всегда помогут избежать взлома. Для охраны домов, квартир, дач или гаражей часто используют простую и недорогую GSM сигнализацию.

Как работает GSM сигнализация

Исходя из названия устройства, несложно догадаться, что сигнализация использует канал мобильной связи, GSM сеть. Это нужно для того, чтобы проинформировать о попытке проникновения в дом как владельца, так и службу пультовой охраны https://topguard.ua/. Как только поступает тревожный сигнал, сотрудники службы выезжают на объект и выясняют обстановку.

По сути GSM сигнализация представляет собой передатчик данных по каналу мобильной связи. В устройство устанавливается активированная СИМ-карта любого мобильного оператора, в ней прописаны номера телефонов, на которые необходимо передать тревожный сигнал. Казалось бы, все просто.

В реальности эффективность охранной системы зависит от количества датчиков, установленных в доме. Это могут быть:

датчики движения;

датчики дыма;

датчики затопления;

датчик взлома и разбитого стекла;

датчик температуры.

Конечно, это не полный перечень датчиков, которые можно подключить к сигнализации, их количество зависит от конкретной модели GSM сигнализации. Кроме этого, в конструкцию устройства входит система активации и отключения, постановки и снятия с охраны, может быть установлена звуковая сигнализация или световая.

Для обычной квартиры зачастую важным моментом становится возможность прокладки кабеля от датчика к головному устройству так, чтобы не повредить стены или потолок. В этом случае используют беспроводные датчики. Также хорошая GSM сигнализация должна иметь блок бесперебойного питания, который обеспечит срабатывание системы даже в случае отсутствия электричества в доме.

Следовательно, GSM система дает массу плюсов:

Немедленно сообщает хозяину и на пульт охраны о срабатывании датчиков. Может работать автономно до трех суток без электричества. Работает с любыми телефонами. Может передавать изображение, видео и звуковые файлы на указанный адрес. Быстрый и простой монтаж.

К минусам таких устройств относят частые ложные срабатывания, постоянную работу СИМ-карты, за работу которой нужно платить оператору связи. В целом, GSM-системы остаются одними из самых недорогих и эффективных.