В Одесской области закрыли транзитный проезд через Затоку и Белгород-Днестровский

В Полиции Одесской области сообщили, что с 06.03.2022 закрыт транзитный проезд через поселок Затока и город Белгород-Днестровский в обоих направлениях.

Для объезда будет доступно направление автодороги М-15 Одесса-Рени (через Паланку).

В полиции напоминают , что в круглосуточном режиме полицейские совместно с военными и бойцами территориальной обороны несут службу на блокпостах.

При прохождении блокпоста граждане должны:

за 50 м снизить скорость автомобиля;

заблаговременно подготовить документы для проверки;

выключить фары;

включить аварийный свет и свет в салоне автомобиля;

четко отвечать на вопросы военных;

быть готовым по требованию открыть багажник и осмотреть салон автомобиля;

после осмотра и разрешения военных продолжайте движение, плавно набирая скорость.

Категорически запрещено на блокпостах фото- и видеофиксацию, выходить из автомобиля без разрешения.

Не забывайте о комендантском часе. На территории Одесской области коммендантский час действует с 19:00 до 6:00.

Это означает полный запрет на передвижение как транспортными средствами, так и пешком.

Отправляясь в путешествие, рассчитывайте время пребывания в пути, чтобы избежать неприятностей.

Выйти из дома можно только в случае объявления тревоги, чтобы проследовать в ближайшее укрытие.

Выходя из дома, не забывайте документы, удостоверяющие личность. Их проверяют правоохранители, которые патрулируют улицы и охраняют блокпосты.

Настоятельно рекомендуется не создавать конфликтных ситуаций с патрулями, не провоцировать полицейских и бойцов территориальной обороны. Помните, что в условиях военного положения все силы в тылу направлены на выявление диверсионных разведывательных групп противника.