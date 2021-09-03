Новости Одессы и Одесской области

Что происходило в Одессе в сентябре 100 лет назад?

Что происходило в Одессе в сентябре 100 лет назад?

Столетие назад о самых интересных событиях в Южной Пальмире писали не только одесские, но столичные и даже провинциальные газеты. Мы решили полистать раритетные издания и восстановить в памяти забытые страницы истории родного города.

Мы уже отмечали небывалую дороговизну квартир в Одессе. Теперь приходится отметить редкую дороговизну отдельных комнат. Съезжающиеся в Одессу учащиеся волей-неволей вынуждены селиться на окраинах… Это обстоятельство, со своей стороны, подымает цены на дачные комнаты… С каждым годом Одесса все более застраивается, воздвигаются новые дома, а квартиры все дорожают и дорожают».

«Одесский листок»,
3 сентября 1912 года

* * * * *

В Одессе имеется немало уличных торговцев, разносящих по городу лепешки и пончики. Не говоря уже о торговце, руки которого всегда грязны к засалены, эти пончики являются патентованным средством для порчи обывательских желудков и распространения тяжелых желудочных заболеваний. И в Одессе никому нет до этого дела!».

«Одесский листок»,
4 сентября 1912 года

* * * * *

Вчера в начале седьмого часа вечера над Одессой со стороны моря был замечен дирижабль… В бинокли некоторым удалось рассмотреть винт и две гондолы. Дирижабль летел с юга. Минут через 20 после появления на горизонте дирижабль свернул на юго-восток и медленно скрылся. Кому принадлежит дирижабль и откуда он поднялся, остается неизвестным. Предполагают, что дирижабль прибыл с австрийской границы».

«Русское слово»,
10 сентября 1909 года

* * * * *

Летний сезон закончился. Съезжаются учащиеся, служащие, бывшие в отпуску, дачники. Одесса оживает. Не мешало бы также оживить несколько деятельность одесских трамваев. В утренние часы приходится пропускать по два-три вагона, прежде чем удастся занять место на площадке… Иногда ждешь вагона по 15-20 минут, иногда они бегут один за другим. Тяжело жить в Одессе, не имея собственного автомобиля!».

«Одесский листок»,
11 сентября 1912 года

* * * * *

Магомет-Али получил по телеграфу от своего сына-шаха поздравление по случаю благополучного прибытия в Одессу. Бывший шах продолжает знакомиться с городом, совершая поездки на автомобиле, верхом и в экипаже».

«Русское слово»,
30 сентября 1909 года

Ранее мы рассказывали об «одесских штучках» ХІХ века – «говорящих газетах», «бесовских хвостах» и курорте на дому.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить