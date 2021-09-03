Что происходило в Одессе в сентябре 100 лет назад?

Столетие назад о самых интересных событиях в Южной Пальмире писали не только одесские, но столичные и даже провинциальные газеты. Мы решили полистать раритетные издания и восстановить в памяти забытые страницы истории родного города.

Мы уже отмечали небывалую дороговизну квартир в Одессе. Теперь приходится отметить редкую дороговизну отдельных комнат. Съезжающиеся в Одессу учащиеся волей-неволей вынуждены селиться на окраинах… Это обстоятельство, со своей стороны, подымает цены на дачные комнаты… С каждым годом Одесса все более застраивается, воздвигаются новые дома, а квартиры все дорожают и дорожают». «Одесский листок»,

3 сентября 1912 года

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В Одессе имеется немало уличных торговцев, разносящих по городу лепешки и пончики. Не говоря уже о торговце, руки которого всегда грязны к засалены, эти пончики являются патентованным средством для порчи обывательских желудков и распространения тяжелых желудочных заболеваний. И в Одессе никому нет до этого дела!». «Одесский листок»,

4 сентября 1912 года

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Вчера в начале седьмого часа вечера над Одессой со стороны моря был замечен дирижабль… В бинокли некоторым удалось рассмотреть винт и две гондолы. Дирижабль летел с юга. Минут через 20 после появления на горизонте дирижабль свернул на юго-восток и медленно скрылся. Кому принадлежит дирижабль и откуда он поднялся, остается неизвестным. Предполагают, что дирижабль прибыл с австрийской границы». «Русское слово»,

10 сентября 1909 года

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Летний сезон закончился. Съезжаются учащиеся, служащие, бывшие в отпуску, дачники. Одесса оживает. Не мешало бы также оживить несколько деятельность одесских трамваев. В утренние часы приходится пропускать по два-три вагона, прежде чем удастся занять место на площадке… Иногда ждешь вагона по 15-20 минут, иногда они бегут один за другим. Тяжело жить в Одессе, не имея собственного автомобиля!». «Одесский листок»,

11 сентября 1912 года

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Магомет-Али получил по телеграфу от своего сына-шаха поздравление по случаю благополучного прибытия в Одессу. Бывший шах продолжает знакомиться с городом, совершая поездки на автомобиле, верхом и в экипаже». «Русское слово»,

30 сентября 1909 года

Ранее мы рассказывали об «одесских штучках» ХІХ века – «говорящих газетах», «бесовских хвостах» и курорте на дому.