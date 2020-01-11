Что приготовить на Рождественские святки: три рецепта блюд из рыбы, мяса и картофеля

Многие из нас задаются вопросом: каким блюдом удивить гостей и близких во время Рождественских праздников? Предлагаем вам три рецепта праздничных и оригинальных блюд на ваш стол.

Cвинина в апельсиновой глазури

Ингредиенты: свиная вырезка — 500 г, паприка — 1 ч. ложка, черный молотый перец — 1/2 ч. ложки, сушеный тимьян — 1 ч. ложка, апельсиновый сок —1/2 стакана, чеснок — 2 зуб., соль и горчица — по вкусу.

Приготовление. Смешать все специи и натереть полученной смесью свинину. Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжарить филе со всех сторон, чтобы оно покрылось корочкой. Разогреть духовку и поставить сковороду с мясом. Запекать до готовности. Тем временем смешать апельсиновый сок, горчицу и чеснок. На среднем огне уварить глазурь до загустения. Добавить соль и перец. Готовое филе свинины нарезать порционными кусками и полить глазурью.

Картофельная запеканка с сыром

Ингредиенты: картофель — 500 г, сливки — 200 г, молоко — 100 г, чеснок — 1 зуб., тертый сыр — 50 г, соль и приправы — по вкусу.

Приготовление. Поместить очищенный и тонко нарезанный картофель в миску с холодной водой. Промыть и обсушить бумажным полотенцем. Поместить сливки, молоко и чеснок в большую кастрюлю и довести до кипения. Добавить картофель, накрыть крышкой и тушить в течение 10 минут. Добавить приправы. Переложить картофель в смазанную маслом форму и посыпать сыром. Запекать в духовке, разогретой до 180°C, до золотистого цвета.

Рулет из скумбрии

Ингредиенты: скумбрия — 1 шт., яйца — 2 шт., морковь — 2 шт., желатин — 20 г, соль и перец — по вкусу.

Приготовление. Скумбрию разобрать на филе и тщательно выбрать косточки. Высыпать сухой желатин на оба филе, посолить, поперчить рыбу по вкусу. Отварить морковь, натереть на крупной терке. Отварить яйца, очистить, разрезать пополам. Выложить сверху на одну половинку филе морковь и половинки яиц, разместив их ближе к брюшку. Накрыть сверху второй половинкой филе. Завернуть рыбу в пищевую пленку в несколько слоев. Перевязать ниткой и проколоть зубочисткой в нескольких местах. Положить рулет в кипящую воду и варить полчаса. Рулет остудить, положить в холодильник на пару часов, убрать нитки, освободить от пищевой пленки и нарезать кусочками.

Фото: ladychef.ru

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