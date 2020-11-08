Что почитать: Йозеф Рот – мир глазами путешественника

Где купить литературу для изучения иностранного языка Изучение иностранных языков – это настоящий козырь в рукаве. Не зря ведь говорят, что ты столько раз человек, сколько языков знаешь. Прежде всего, иностранный язык развивает наш мозг, не дает ему состариться раньше времени. Также ученые провели исследования и выяснили, что у людей, которые знают несколько иностранных языков болезнь Альцгеймера наступает на 4,5 года позже, чем у тех, кто овладел всего одним языком. ПОДРОБНЕЕ

«Аккерманский мальчик»: одесский писатель реализовал идеи своего отца (фото) Одесский журналист, путешественник, писатель, главный редактор одесской газеты «Порто-Франко» Аркадий Рыбак презентовал сегодня свою новую книгу. Собственно, это две книги, объединенные в одну, но никак не связанные между собой тематикой. ПОДРОБНЕЕ