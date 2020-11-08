Что почитать: Йозеф Рот – мир глазами путешественника

В книге знаменитого австрийского писателя Йозефа Рота «Міста і люди» собраны фельетоны, эссе и репортажи, которые создают панорамную картину эпохи начала ХХ века.
Уроженец Галичины, вернувшись c Первой мировой войны, начинает заниматься городскими репортажами. Он путешествует по миру и открывает для себя и читателей новые города. Благодаря литературному таланту и легкому стилю молодой репортер остроумно изображает действительность в Петербурге, Астрахани, Сараево, Марселе, Ницце, Вене, Берлине, Париже и Нью-Йорке. А вместе с этим, Йозеф Рот создает трогательную и полную любви историю о людях, которых встречал когда-то на своем пути.
Краткая биографическая справка (Википедия):
Йозеф Рот (нем. Moses Joseph Roth, 2 сентября 1894, Броды, Австро-Венгрия — 27 мая 1939, Париж) — австрийский писатель и журналист.
Из написанного Ротом наиболее известен роман-хроника Габсбургской империи «Марш Радецкого» (1932). Он (как, впрочем, и другие произведения Рота) был экранизирован (1965, 1995). Влиятельный критик Марсель Райх-Раницкий включил его в число двадцати лучших романов, написанных на немецком языке.