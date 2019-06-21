Море в Одессе очистились – можно окунаться

Морская вода на пляжах Одессы соответствует нормам и пригодна для купания.

Это выяснили специалисты Одесского областного лабораторного центра Минздрава, сообщает сайт 048.ua.

Воду на образцы берут раз в неделю, и исследования от 18 июня показали, что вода в море на пляжах Одессы очистилась после цветения водорослей.

Напомним, при предыдущем заборе воды на пляжах Одессы (по состоянию на 10 июня) она не соответствовала нормам на 10-й, 13-й и 16-й станциях Большого Фонтана, а также в Лузановке.

Вчера “Одесская жизнь” писала, что мониторинг качества морской воды на пляжах Одесской области показал: купаться на пляжах Затоки, Сергеевки, Курортного и Большой Балабановки безопасно.

Фото: Марина Завгороднюк