Что писала мировая пресса о ракетном ударе по Польше

Великобритания. «The Times» — Киев просит западное ПВО

Украина потребовала дополнительных западных ПВО после того, как гибель двух человек в Польше, которая угрожала конфронтацией НАТО с Россией, была приписана к советским ракетам, которые, вероятно, дали осечку.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил во время визита в Великобританию, что Киеву необходимо лучшее вооружение для защиты от ежедневных крылатых ракет и беспилотников-камикадзе из России. Он сказал, что президент Путин несет ответственность за смерть на зернохранилище примерно в четырех милях от границы с Украиной. «Это результат российских ракетных ударов по украинской инфраструктуре», — сказал он, хотя и признал, что использование его правительством оружия советских времен иногда приводило к «несчастным случаям».

Во вторник украинские силы попытались перехватить более 80 российских ракет, нацеленных на гражданскую инфраструктуру. Обломки предполагают, что использующая Украина ракета 5В55К могла сбиться с курса, что привело к взрыву в Пшеводове. Кремль отрицал ответственность.

«i» — «Страшная правда об ошибках во время войны»

Внутри боевого штаба НАТО, когда лидеры затаили дыхание, президенты и премьер-министры на Бали вскакивали с кроватей посреди ночи. Это показывает, как они боятся распространения войны в Украине.

Австрия. «Der Standard» — «НАТО не видит целенаправленной атаки на Польшу»

Считается, что смертельным ударом стала неисправная ракета из Украины

Подпись под фото: Такие главы государств и правительств, как Джо Байден, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Риши Сунак и Джастин Трюдо встретились на полях саммита G20 на Бали, Индонезия, на импровизированную кризисную встречу, чтобы обсудить инцидент в Польше. Международная дипломатия в большинстве своем отреагировала спокойно.

Бельгия. «De Standaard» — «Украинские беженцы тоже спят на вокзальных скамейках»

После девяти месяцев войны волна солидарности с беженцами достигла своего предела. Люди, нуждающиеся в убежище, вынуждены случайно обращаться к OCMW.

А пока они спят в приюте для бездомных или на Южном вокзале в Брюсселе.

Елене (42 года) после долгого пути от границы с Россией через Краков и Турне в центр регистрации украинских беженцев на Южном вокзале Брюсселя на прошлой неделе сотрудники Fedasil сказали, что Бельгии негде ее принять.

«Они спрашивали, есть ли у меня бельгийские друзья или знакомые, могу ли я сама найти место для ночлега», — говорит она в коридоре приюта брюссельской организации бездомных Samusocial.

«Я сказала нет. Они сказали, что не могут мне помочь, что все места заняты и мне придется искать самой. Это был шок», – говорит Елена.

Она получила контактные данные Samusocial от сотрудников регистрационного центра. Так она очутилась у здания в Кукельберге. Сначала это место служило для приема остро нуждавшихся украинцев, прибыв, когда стойка регистрации была закрыта. «Но в последнее время все больше и больше людей возвращаются к нашему порогу, даже после регистрации», — говорит Магали Пратте из Samusocial.

Поскольку здание на двадцать мест часто переполнено, некоммерческая ассоциация по согласованию с железной дорогой также вкладывает украинцев спать в терминале Eurostar на Южном вокзале. Железнодорожная компания подтверждает это. «За последние два месяца там переночевали 75 украинских беженцев, – говорит Пратте. «В стульях, на скамейках или на полу, под одеялами, которые мы им даем. Семья из восьми человек ночевала там три дня. Их может и не быть на улице, фактически они бездомны».

Это новое для украинских беженцев. С началом войны им был предоставлен статус временной защиты, и они идут по иному пути, чем другие беженцы. Солидарность тоже была большой: бельгийские семьи принимали людей под девизом #PlekVrij, и впервые со времен Второй мировой войны были построены аварийные деревни. Но через девять месяцев украинцы все еще спят на станциях.

Согласно обычной процедуре, после регистрации в иммиграционном управлении, Fedasil выделяет им место приема в одном из трех регионов – обычно после остановки в транзитном центре Ariane в Волуве.

В первой половине октября Fedasil разместил там еще 250 украинцев, с тех пор ни одного. Центр переполнен, поток в регионы плотный (данные на 24 октября). Более того, теперь центр также используется для приема лиц, ищущих убежища, поэтому два пути все еще пересекаются. «Что мы говорим украинцам, которые сегодня просят убежище? Что им следует обращаться непосредственно в Ассоциацию фламандских городов и муниципалитетов», — говорит Лис Гиллис из Fedasil.

По данным Samusocial, такое сообщение каждый день получают около сорока украинцев. Несколько недель назад Ассоциация фламандских городов и муниципалитетов сообщила в газете De Morgen о «все большем количестве муниципалитетов, где люди внезапно появляются незапланированно», ища место для ночлега наугад.

По словам Гиллиса, особенно в Валлонии практически нет свободных мест.

Во Фландрии, согласно правительственному инструменту жилищного строительства, еще около 650 свободных домов.

По словам министра жилищного строительства Матиаса Дипендале (N-VA), это связано с тем, что администрации «резервируют места для украинцев, уже проживающих на их территории».

При этом дальше предполагается отток украинцев из приемных семей: по мере затягивания войны такие семьи все чаще прекращают принимать для проживания беженцев.

Польша «Dziennik Polska» — «Польше ничего не угрожает – говорят президент и премьер-министр»

Президент Дуда: Это было не нападение России, а случайность: – Я решительно подчеркиваю, что нет никаких признаков того, что это было умышленное нападение на Польшу, – успокаивает президент Анджей Дуда.

«Gazeta Wyborcza» — «Это не было нападением на Польшу»

— Это была не ракета, нацеленная на Польшу, а, вероятно, украинская зенитная ракета и досадная случайность, — заявили президент Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий и глава НАТО Йенс Столтенберг. Взрыв в Пшеводове унес жизни двух человек

Первые сообщения, еще во вторник, говорили о российской ракете или даже о двух ракетах, упавших в районе Люблина. Польша хотела активировать ст. 4 Вашингтонского договора, в котором говорится, что стороны должны консультироваться друг с другом «каждый раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой».

Теперь он больше не просит об этом.

Испания «ARA» — «Детализованный консенсус G-20 включает Китай и делает Путина более изолированным»

Си Цзиньпин признал, что «большинство» осуждает вторжение в Украину и отвергает применение ядерного оружия.

НАТО подтверждает, что упавшая в Польше ракета была украинской, но Зеленский настаивает на том, что виновата Москва

Франция «Libération»: «Украина – ужас зимы»

Перебои с электричеством, непроходимые дороги, проблемы со снабжением…

Наступление экстремальных температур беспокоит людей.

Плохо подготовленная и плохо оснащенная российская армия кажется особенно уязвимой.

«AD» — «Мир вздохнул с облегчением: Россия не нападала на Польшу»

Подпись под фото: Судебно-медицинские эксперты исследуют воронку от бомбы, которая, вероятно, образовалась из-за того, что украинская ракета ПВО «улетела» в сторону польско-украинского пограничного села. На мгновение подумали, что это российская ракета.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ