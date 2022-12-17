Что нельзя дарить на Новый год?

Совсем скоро наступит Новый год – год Черного Водяного Кролика (Кота). Это неприхотливое животное любит тишину и домашний уют. Поэтому встречать 2023 год лучше в семейном кругу, а подарки выбирать недорогие и практичные.

Забудьте о косметике и сувенирах

Подарки в год Кролика нужно дарить такие, чтобы пригодились в быту. Многие любят дарить в новогодние праздники домашние наборы – полотенца и тапочки. Однако астрологи советуют отказаться от таких презентов. Иначе в этом году они принесут в дом негатив.

Не лучший вариант для праздничного подарка – духи и дезодоранты. Вкусы у всех разные, и если парфюм не подойдет, ваш подарок «не зачтется». Тоже самое можно сказать о подарочных наборах мыла, гелей для душа и шампуней. Наша гигиена должна оставаться личной. Не понравится Кролику и презент в виде косметики. А все потому, что часть производителей до сих пор тестирует свою продукцию на животных. К тому же, неудачное косметическое средство только расстроит. Если хотите подарить что-то из косметики – приобретите сертификат на 100, 200, 300 или 500 гривен в магазинах красоты и здоровья.

А вот поделки и сувениры, сделанные собственными руками, – хороший подарок, если как-то применим в быту. Статуэтки, зеркала и композиции из сухоцветов покровителю года не понравятся. Например, статуэтки птиц – предвестники всего самого плохого, а неживые цветы в доме – к печали и депрессии. Если вы решили дополнить новогодний сюрприз живыми цветами, вазонами или цветочными композициями, то обязательно исключите желтые.

Никаких колющих и режущих предметов

Кухонные наборы ножей и ножниц – о таком новогоднем сувенире мечтают многие женщины и мужчины. Но в этом году от них лучше отказаться. Ведь символ 2023 года – животное нежное и боязливое, а острые предметы могут напугать Кролика.

Наручные часы и кошельки могут показаться очень хорошим и практичным подарком. Но такой подарок не принесет радости тем, кто верит в суеверия. Говорят, что подаренные часы – к расставанию. В то же время подаренный пустой кошелек считается символом разорения. Но и не спешите класть туда деньги, астрологи советуют приберечь любую «копейку», да и Кролик не оценит такую идею подарка.

Любителей и коллекционеров качественных спиртных напитков также порадовать не получится. Астрологи говорят, что подарок в виде бутылки вина, коньяка и другого алкоголя, может принести проблемы со здоровьем.

Выбирайте подарки с пользой

Так что же все-таки подарить на Новый год своим близким? Астрологи рекомендуют остановить свой выбор на:

теплой одежде (банном халате или пижаме, свитере, рукавичках, шапке и шарфе);

(банном халате или пижаме, свитере, рукавичках, шапке и шарфе); фонариках и павербанках (беспроводных мобильных зарядках);

(беспроводных мобильных зарядках); наборе ароматного чая (к нему можно приобрести термос или термочашку).

Самым младшим членам семьи – детям и внукам – интересны будут вещи в тематике символа года, например, копилка или свеча в виде кролика или кота, и, конечно же, сладости. И помните, что любой подарок нужно выбирать и дарить от души.

Анастасия Епурь

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