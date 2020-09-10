Что изменилось в правилах захоронения?

Эпидемия коронавируса в Украине не утихает. Как ни печально, растет и число жертв страшного недуга. Для их погребения были введены определенные правила, которые недавно немного изменились. Какие перемены произошли в порядке захоронения умерших от COVID-19?

О похоронах и погребении

Первого человека, официально умершего от коронавируса в Украине, в последний путь не провожали ни священник, ни близкие. Вирус, убивающий сотни тысяч людей, изменил ритуал похорон. И наибольший риск в процедуру погребения, убежден главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, привносят ритуальные обряды: большие скопления людей, пришедших проститься с покойным, и прощальные поцелуи. Потому именно эти обычаи следует исключить из ритуала прощания с усопшим.

Виктор Ляшко рекомендует сократить время прощания с покойным и количество людей, провожающих умершего от коронавируса в последний путь. Придерживаясь традиционных ритуальных обрядов, скорбящие не всегда заботятся о соблюдении правил карантина. А пренебрежение ими может привести к административно-криминальной ответственности.

Распоряжением №6 главного санитарного врача от 27 марта был утвержден определенный порядок похорон умерших от коронавируса.

Согласно документу:

1) тела умерших должны быть обработаны дезинфицирующим хлорамидным раствором и помещены в непроницаемый герметичный пакет-мешок, и только после этого их разрешается класть в гроб;

2) похороны (кремация) тела осуществляются в плотно закрытом гробу;

3) при погребении разрешается одновременное присутствие в помещении не более одного человека на 10 квадратных метров, при обеспечении дистанции между людьми не менее 1,5 метров;

4) местные власти или коммунальные предприятия должны зафиксировать контакты тех, кто был на похоронах.

Теперь мешки не обязательны

– В случае выделения значительных физиологических жидкостей из тела умершего человека, оно должно быть вложено в герметичный мешок. Только после этого разрешается класть тело в гроб. Все люди, которые контактируют с телом умершего, должны быть одеты в средства индивидуальной защиты – водонепроницаемые изоляционные халаты, перчатки, очки, респираторы с классом защиты не ниже FP-2, – подчеркнул главный санитарный врач.

Однако в августе правила захоронения умерших от COVID-19 решили несколько упростить.

– Рекомендации по захоронению, где написано использовать мешки в случае, если из тела умершего выделяется неадекватно большое количество жидкости, обновлены. Если выделяется, то могут завернуть, потому что могут быть брызги, и есть риск потенциального попадания капель, – отметил Виктор Ляшко.

То есть, если при вскрытии тела покойного значительное количество жидкости выходить не будет, помещать его в герметичный мешок нет необходимости.

В то же время тела покойных также будут обрабатывать хлоросодержащим раствором. И Минздрав по-прежнему рекомендует избегать на похоронах скопления людей.