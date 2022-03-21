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Что грозит «недоблогерам» за съемку техники и работы ПВО?

Что грозит «недоблогерам» за съемку техники и работы ПВО?

Любители снимать и выкладывать в соцсети передвижение украинской военной техники и работы сил противовоздушной обороны могут быть наказаны, предупреждает спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Рецепты

Об этом спикер сообщил в своем Телеграм-канале.

«Обращение к одесским недоблогерам: с случае, если вы будете выставлять съемку техники и работу ПВО, будут составляться списки, и вы сядете на 10-15 лет!»,

– написал Братчук.

Братчук, скрин

Ранее спикер областной военной администрации немного пожурил любителей снимать все происходящее на видео и напомнил: когда звучит сигнал тревоги, нужно в первую очередь прятаться в ближайшее укрытие. И не спешить докладывать в соцсетях, как работает наше ПВО и огневые точки системы обороны, а дождаться официальной информации.

А вот о передвижениях военной техники противника украинцам наоборот следует оперативно оповещать СБУ и Генштаб ВСУ. Для этой цели даже был создан специальный чат-бот.

Фото travel.24tv.ua

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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