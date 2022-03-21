Украинцев просят сообщать о движении российской техники в специальный чат-бот

В Генштабе Вооруженных сил Украины просят граждан оповещать о передвижениях вражеской военной техники. Для этой цели был создан официальный чат-бот.
«Мы стремимся, чтобы как можно больше украинцев узнали возможности чат-бота и сообщали на него информацию о российских войсках»,
– сообщается на странице Генштаба в Facebook.
Украинцам предлагают сканировать QR-код или добавляйте себе в чаты.
Как сообщается, каждое сообщение сначала проверяет Служба безопасности Украины, а затем передается на отработку военным.
Информация должна быть четкой и структурированной. Она должна включать такие данные:
- город, область события, время обнаружения, геолокация (если возможно);
- количественный состав отмеченных сил врага и их тип;
- дополнительная информация о направлениях движения и целях;
- особые приметы подозрительных лиц.
В ВСУ также пообещали ежедневно публиковать результаты работы чат-бота.
Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ