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Чему одесситов научил коронавирус? – опрос

Чему одесситов научил коронавирус? – опрос

Как одесситы переживают эпидемию коронавируса, чему вирус их научил и насколько поменялась их жизнь
в 2020 году, узнавала «Одесская жизнь».

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Галина Ивановна, 80 лет:

опрос одесситов

– Меньше стало общения, меньше стало внимания друг к другу. Плохо, что люди не соблюдают правила. В парке или на море мы еще можем снять маску, подышать свежим воздухом. Но в общественном транспорте люди до сих пор не научились соблюдать дистанцию и правила. А так ничего нового я вам не скажу…

Алексей, 30 лет:

опрос одесситов

– Коронавирус научил меня иначе смотреть на жизнь, что-то переосмыслить или поменять. Я ведь переболел им. Помню, как сейчас: ты лежишь и ничего не хочешь. Хотя для меня коронавирус прошел как «обычная» простуда, но было не по себе.

Маргарита, 21 год:

опрос одесситов

– На самом деле для меня ничего в этом году не изменилось, потому что я работаю дома. Люди стали более ответственными, это видно. Соблюдают дистанцию. Приятно видеть, что людям не плевать на безопасность – свою и других. Появилась привычка больше и тщательнее все мыть, чистить.

Лариса, 65 лет:

опрос одесситов

– Все изменилось в принципе, потому что мы ограничены стали. Меня как пенсионера ограничивают дети, меньше гуляю, чтобы не подхватить ничего. В магазины за продуктами ходим, когда нет людей. В целом пострадали все профессии, жалко молодежь, мало надежды, что быстро выкарабкаемся из этого. Мы себя обеспечили, а за детей и внуков до сих пор страшно.

Наталья, 46 лет:

опрос одесситов

– Я программист и работаю зачастую удаленно, поэтому особо моя жизнь не поменялась. Кроме того, что реже стала выходить и встречаться с родными и друзьями. В гости и в кафе реже ходим, это самое обидное.

Анна, 25 лет:

опрос одесситов

– Я работаю преподавателем в частной школе. Мы деток изначально не отправляли на карантин, при этом научились друг друга ценить и уважать. А это, наверное, самое главное.

Опрашивали Анастасия Епурь и Иван Мягченков

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Редакция ПРОФИЛЬ

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