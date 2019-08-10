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Новости Одессы и Одесской области

Чем удивить родных этим летом? Арбузно-мятным шербетом!

Чем удивить родных этим летом? Арбузно-мятным шербетом!

Летом мороженое любят все — и дети, и взрослые. А если это мороженое-шербет из сладкого и сочного арбуза, такое лакомство уж точно никого не оставит равнодушным. Не бойтесь экспериментировать и приготовьте освежающий десерт в домашних условиях для своих родных и близких.

Нам понадобится: мякоть арбуза — 600-700 г, сахар — 100 г, лимон — 1 шт. (можно заменить лаймом), питьевая вода — 1 ст., листья мяты — по вкусу.

Что почем в Одессе?

Арбуз — 5-6 грн./кг.

Сахар — 14 грн./кг.

Лимон — 4 грн./шт.

Лайм — 7 грн./шт.

Пучок мяты — 10-15 грн.

Как приготовить:

1.       Арбуз тщательно моем. Разрезаем его на ломтики или небольшие части, отделяем мякоть ножом или столовой ложкой. Извлекаем из арбуза все косточки и отправляем ломтики в блендер или миксер. Перемешиваем все до тех пор, пока не получится однородное пюре. После добавляем мяту и перемалываем.

2.        Из лимона выжимаем весь сок, можно руками или при помощи соковыжималки. Добавляем сок к арбузной массе, снова перемешиваем. Если косточки все-таки попадаются, достаем их ложкой или просеиваем пюре через сито.

НЮАНС: можно поменять порядок приготовления шербета. Арбузную мякоть режем на небольшие кусочки, помещаем в морозилку на час, потом смешиваем их в блендере с лимонным соком и небольшим количеством сахарного сиропа. Для разнообразия вкуса советуют добавить ложку рома.

3.       Чтобы приготовить сахарный сироп, в неглубокую кастрюлю выливаем стакан воды и высыпаем сахар. Посуду ставим на плиту на средний огонь и подогреваем, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Здесь нужно хорошо проследить, чтобы сахар не подгорел. Готовый сироп охлаждаем, тщательно смешиваем с арбузной массой, используя блендер или миксер.

4.       Арбузную массу осторожно перекладываем в герметичный контейнер, закрываем и ставим в морозильную камеру на несколько часов. Чтобы шербет стал более однородным, каждые полчаса достаем контейнер и перемешиваем пюре. Готовый десерт раскладываем по креманкам. В качестве украшения можно использовать листья мяты.

НЮАНС: мороженое можно сделать и на палочке. Для этого нужно разлить арбузное пюре по небольшим силиконовым формочкам и поставить в холодильник. Когда пюре слегка подмерзнет, в центр порции можно воткнуть палочки для мороженого.

Фото: novy.tv

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь
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ПРОФИЛЬ

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