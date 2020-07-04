Цены на продукты: чего ждать в июле

В этом году цены на отечественные ягоды и фрукты в два-три раза выше прошлогодних. Правда, другие категории продуктов в середине лета традиционно подешевели. Хоть и ненамного. Но мы уже давно привыкли, что цены чаще растут, чем падают. К чему готовиться? Какие продукты подорожают в ближайшее время или, наоборот, удержатся в старой цене?

Карантин, заморозки, засуха и наводнение

В этом году на нашу жизнь в целом и на ценовую политику в частности повлияло несколько факторов. Один из них – карантин в связи с короновирусом. Вспомните, как весной сельхозпроизводители не могли попасть на рынки, чтобы реализовать первые овощи. Они просто выбрасывали свой товар: в итоге пострадали и покупатели, и продавцы. Второй фактор – заморозки в апреле, которые практически уничтожили урожай в одних районах, и засуха, которая привела к потере урожая в других районах. Плюс к этому паводки на западе Украины. Результатом перечисленного и стали малодоступные цены на отечественные овощи, фрукты, ягоды.

Правда, в июле эксперты как раз пообещали спад цен на сезонную группу овощей. В первую очередь это касается борщевого набора, так как появляются овощи с открытой почвы.

По словам главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, скорее всего, до конца года существенного повышения цен в этом сегменте не будет. А вот наиболее популярные у украинцев лук и картофель осенью будут дороже остальных овощей. Это связано, во-первых, с гибелью части урожая, а во-вторых, с сокращением посевов.

Специалисты аграрной сферы констатируют такой факт: число людей пожилого возраста, которые выращивали ту же картошку для себя, а излишек продавали, уменьшается. Теперь они вынуждены будут покупать ее, как и все остальные. Да и в принципе картофель мы уже давно едим не только свой. К примеру, в прошлом сезоне Украина импортировала рекордное количество картофеля – полмиллиона тонн приехали из Беларуси и России. Соответственно, цена включает еще и расходы на транспортировку.

Как сделать заготовки?

А что будет с другими категориями продуктов? Сейчас на рынке персики, абрикосы – от 40 до 80 гривен за килограмм. Специалисты говорят, что эта продукция существенно не подешевеет, так как потери урожая плодово-косточковых деревьев составили от 50% до 90%. Компенсировать свои потери производители будут высокими ценами. Не будет способствовать снижению цен и появление фруктов, привезенных из Турции, Узбекистана и Испании.

В ценовой категории свыше 40 гривен за килограмм и ягоды. Это почти в два раза дороже, чем в прошлом году: не каждый имеет возможность сделать заготовки на зиму по такой цене. Пожалуй, самый лучший выход из ситуации в этом случае – покупать «небольшими порциями» продукцию частников и таким образом делать зимние запасы (консервировать или замораживать). Это тот случай, когда взаимоотношения «товар – деньги» помогут выживать обычным людям.

Продукты будут дорожать

Меньше прошлогоднего ожидается урожай зернобобовых и зерновых культур. Но эксперты уверены, что на стоимость хлеба и крупы это практически не повлияет. За исключением гречки. Все остальное мы собираем больше, чем потребляем. Кукуруза, пшеница в основном идут на экспорт. Поэтому значительного увеличения цен тут не прогнозируют. Но здесь важно, будет ли расти на них мировая цена, а значит и спрос. Если да, то и нам роста цен на хлеб и муку не избежать.

По сравнению с ценами апреля-мая, летом традиционно подешевели яйца, мясо, молоко. Но в ближайшее время, говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, ситуация с ценами начнет меняться. В конце июля – начале августа мы перейдем в новый маркетинговый год, и тогда подорожают все продукты, начиная с картофеля и заканчивая мясом, минимум на 10%. Неоптимистичный прогноз, но…

Недавно Кабмин ввел госрегулирование стоимости социально значимых товаров и продуктов. В перечень продуктов, в частности, входят: гречка, сахар, пшеничная мука высшего сорта, макаронные изделия, пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, яйца столовые 1-й категории (С1), тушка куриная, минеральная вода без газа, сливочное масло жирностью 72,5%. Возможно, это несколько сдержит рост цен. Ведь уже сейчас стоимость некоторых продуктов (молоко, сыр, рис) у нас выше, чем в соседней Польше.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала об июньском изобилии на Привозе.

Ольга Новикова