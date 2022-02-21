Быть ли туристическому сезону в Одессе в 2022 году: мнения одесских гидов

Одесские гиды не любят понятие «несезон в Одессе», поэтому период с мая по октябрь называют высоким сезоном, а с ноября по апрель – низким. Лучшие экскурсоводы работают в любое время года, но, конечно, всегда с нетерпением ждут тёплых деньков и возможность рассказывать об Одессе буквально с утра до ночи. К Всемирному дню экскурсовода, мы собрали несколько мнений, которые прибавят оптимизма всем нам.

Последние два года выдались нелёгкими для всех жителей планеты. Но особенно ударили по сфере туризма. И, если поначалу многие гиды не могли представить себе, как существовать в эпоху пандемии, то сегодня полны нетерпения вступить в высокий сезон с новыми планами, идеями и экскурсиями. А ещё они все очень ждут возвращения пешеходного центра и любознательных гостей. Ведь в Одессе столько всего интересного.

Анна Куприй, экскурсовод:

Прелесть нашей работы в том, что никогда точно не знаешь, каким будет следующий сезон. Но всегда ждешь его с нетерпением. Особенно в последнее, не очень простое для всех время. Пандемия пробудила в наших людях интерес к своей стране. Наверное, никогда раньше у нас не было так много гостей из других городов Украины, как в пару последних лет. Встрепенулись и одесситы. Они и раньше ходили на экскурсии, а теперь просто ставят рекорды – кто-то ходит на все экскурсии к любимым гидам, кто-то посещает все подряд авторские прогулки (а их у нас очень много!). Все больше тех, кто активно осваивает Бессарабию, Николаевскую и Херсонскую область. Туристический юг развивается, и это радует. Прошлым летом снова подтянулись в Одессу иностранцы, хотелось бы, чтобы и это лето не подвело).

Ожидания от Одессы

Чего я жду? Очень жду открытия культурного кластера на Одесском заводе шампанских вин. Это мега-проект, и компания «Тудой-Сюдой», в которой я работаю, принимает в нем активное участие на правах партнера. Хочу, чтобы снова вернули пешеходный центр, в слегка обновленном формате. Хочу, чтобы в городе, наконец, появилась парковка для больших туристических автобусов. Чтобы продолжались совместные проекты с Одесским художественным музеем, Оперным театром, Научной библиотекой, Музеем современного искусства, Зеленым театром и Театром на Чайной. Хочу, чтобы Дерибасовская перестала быть «парком дешевых аттракционов» и вернула себе статус интеллигентной улицы. В перспективе очень хочу, чтобы отреставрировали Пассаж, закончили восстанавливать дом Либмана и бережно провели реставрацию здания Филармонии.

В новый сезон вхожу с массой идей: интересные маршруты, необычные форматы прогулок, новые локации. Хотелось бы, чтобы Одессу перестали воспринимать как «город Мишки Япончика». У нас удивительный, многогранный, уникальный город. Нам есть о чем рассказывать и что показывать, и мы готовы делать это с удовольствием.

Анна Квятковская, экскурсовод:

Сезону быть!!! И он будет отличным. Точно отличным от других, что показывают несколько последних сезонов. В то время, когда нам «включили» первый карантин, казалось бы пора складывать крылья, но нет… К нам поехала вся Украина, абсолютно вся! К нам приезжали даже из тех областей, где в пешей доступности Западная Европа. И они для себя впервые открывали Одессу, и в большинстве случаев, были очарованы нашим городом. Некоторые компании за одно лето к нам приезжали по восемь раз! Прошлый сезон был спокойнее, но к нам начали возвращаться гости из-за рубежа, по которым мы очень соскучились.

И вот сезон 2022. Что он нам готовит? Ну, во-первых, не стоит умалять значение прекрасной рекламы нашего города, сделанной уважаемым английским изданием. Спасибо, святые люди! Одесса локально становится краше, яркий пример тому реконструкция бульвара Жванецкого, освещения Соборной площади, ремонт фасада дома Либмана и подсветка красивых зданий.

Ожидания от Одессы:

Очень жду возвращение пешеходного центра. Уже откатана и показана на опыте целого сезона его целесообразность. Благодаря этому, город будто вздохнул полной грудью, одесситы и гости почувствовали, что этот город принадлежит им, а не гудящим и выделяющим смог машинам.

Жду открытия арт пространства на территории Завода шампанских вин. Новая локация на Французском бульваре наверняка станет очень популярной не только у гостей города, но и у одесситов. Жду открытия музея Жванецкого, пусть не в этом году, но жду с нетерпением.

Ну, а пока мы, экскурсоводы Одессы, прокладываем новые маршруты и ищем новые концепции. И делаем это для того, чтобы в интересной, яркой и лёгкой форме делиться своей любовью к Одессе!

Александр Бабич, директор агентства экскурсий «Тудой-Сюдой», экскурсовод:

Прошлый сезон я бы назвал «Второй пандемийный» – все ещё побаивались ехать, но уже не настолько, чтоб совсем отказаться от отдыха у моря. Безусловно, периодические влёты в очередную «красную зону» ударяли по планам и затеям, но как-то все уже научились с этим сосуществовать и даже отдыхать, и веселиться. В прошедшем году у нас снова возобновились заказы на квесты и экскурсии с анимациями, которых не было в 2020. Радовало много поездок в окрестные степи. Для меня степь – место силы и вдохновения. Поэтому я всегда с удовольствием отзывался на любую новую идею и с наслаждением бросался её реализовывать. Очень хорошо работало всё, в чём присутствовала «винная составляющая». Всё вместе получалось у наших гидов очень вкусно.

В будущем сезоне, думаю, сохранится то же настроение и те же направления. Будет мир и будет солнце. Будем ездить в степь и пить вино. Получать удовольствие, влюбляя наших гостей в Украину и Одессу. Будем менять формы продажи экскурсионного продукта и больше внимания уделять правильному PR-у. Знаю, что будем продолжать сотрудничество с Зелёным театром, Арт-пространством на территории Завода шампанских вин, Одесским национальным художественным музеем, библиотеками… Затеем что-то с нашими ВУЗАми, в первую очередь, с университетами имени Ушинского и Мечникова (мы каждый год организовываем им практику), и даже сейчас их студенты работают с нами. А ещё будем реализовывать несколько важных для нас исторических проектов: «Одесский альбом» и «Места скорби Одессы», потому что все наши исторические изыскания тесно связаны с глубиной понимания истории города.

А мы с удовольствием согласимся с нашими экскурсоводами – будет солнце, мир. Чтобы можно было ездить в степи и пить вино, гулять по городу и узнавать об Одессе ещё и ещё. Ведь этот город настолько разноплановый, что может удивлять нас беспрерывно.

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