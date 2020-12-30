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Будущее после пандемии: карантин не отменяет отпуск

Будущее после пандемии: карантин не отменяет отпуск

Туризм – один из наиболее пострадавших от COVID-19 секторов экономики. Во время карантина турагентства, принимающие гостей в Одессе, стали искать новые пути заработка без туристов в городе – проводили онлайн-экскурсии и лекции.

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Те организации, что занимались отправкой на отдых в теплые края, стали искать другие пути работы по-новому. Это и разворот в сторону внутреннего туризма, и работа в режиме «горящих предложений» – желающих бронировать туры даже на два месяца вперед практически не осталось.

– Первое, что стоит отметить, – определенное переориентирование на внутренний туризм, рассказывает директор одного из турагентств Кирилл Воронков. – Закрытие границ не отменяет потребность людей в отдыхе и посещении интересных мест. Тем более в Украине их более чем достаточно. Конечно, приходится следить за эпидемиологической обстановкой в странах по основным туристическим направлениям, за правилами сдачи тестов, заполнения дополнительных анкет здоровья, изучать новые особенности страхования. Багаж знаний турагента значительно пополнился, как и круг его ответственности.

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Внимательно следить за ситуацией приходилось даже внутри страны, ведь постоянная смена цвета зон в регионах порой ставила крест на групповых поездках. Так, например, организаторы первой украинской «Дороги вина и вкуса», которая пролегает по югу Одесской области, провели тестовый онлайн-тур по винодельням и производителям локальных продуктов. Турист получал по почте определенный набор локальных продуктов и, пользуясь QR-кодами, виртуально путешествовал по локациям гастрономического маршрута.

В какие страны разрешен въезд?

По данным Министерства иностранных дел, на 1 декабря украинским туристам разрешен въезд в 73 страны мира. При этом большинство стран Евросоюза посещать с туристической целью нельзя.

Но для нас открыты: Албания, Северная Македония, Черногория и Сербия. Поездка в Болгарию возможна с отрицательным тестом на коронавирус. Однако уже с весны собираются снять ограничения Кипр, Испания, Хорватия и некоторые другие страны.

Сейчас же погреться на солнышке можно в Египте, на Шри-Ланке (с января 2021 года), Мадагаскаре, Занзибаре, в Доминикане, ОАЭ, на Кубе, Мальдивах, в Мексике. Перед поездкой рекомендуем просматривать список ограничений на сайте МИДа Украины и той страны, куда вы хотите поехать.

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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