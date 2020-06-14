Одесса online: для туристов разработают специальное мобильное приложение (видео)

В Одессе разработают мобильное приложение для туристов. В нем будут туристические маршруты от «цифровых одесситов».

Турист сможет выбрать персонаж по интересам, хобби и прогуляться по городу вместе с ним.

Разрабатывать приложение будет «Грантовый офис «Одесса 5Т», который заключил контракт от Украинского культурного фонда.

В текстовом режиме его запустят осенью 2020 года.

«Мобильное приложение станет инструментом продвижения культурной и туристической Одессы, покажет уникальные маршруты, разработанные совместно с гидами и одесситами. Новый ресурс будет включать информацию о памятниках архитектуры, музеях и театрах, креативных хабах, дизайнерских кафе и гостиницах, зонах отдыха и интересных локациях», – отметил во время презентации проекта заместитель городского головы Павел Вугельман.

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