Будет ли фартовым 226-й год для Одессы и ее жителей: что говорят астрологи

Второго сентября Одесса отмечает свой 225-й День рождения. С момента основания город пережил нашествие чумы, разруху и смену властей, огромные оползни в море, оккупацию и освобождение от фашистских захватчиков. Да и за последние годы, вместе со всей страной, пережил ни одно потрясение. Какие сюрпризы преподнесут нам политика, экономика и экология в следующем году жизни нашего города? Об этом «Одесская Жизнь» спросила у людей, которые умеют заглянуть в будущее.

Смена власти и громкие судебные процессы

По словам астролога Олега Евтушенко, экономическая ситуация в Одессе имеет тенденции к улучшению.

— На 226-м году жизни города, иностранные партнеры будут готовы активно инвестировать средства в Одессу. Инвестиции могут быть как в благоустройство города, например, замену общественного транспорта, так и в строительство новых микрорайонов, транспортных развязок или спорткомплексов на территории города и области, — утверждает астролог.

По его мнению, в этом году важно, чтобы власти города правильно взаимодействовали с горожанами и вникали в их проблемы. В противном случае, в марте власть в городе могут полностью переизбрать.

— Основным критерием выбора властей будет их работа над преображением всех болезненных точек в районах города. Есть предпосылки к смене власти весной 2020 года, — предупреждает Олег Евтушенко.

Кроме того, этот год запомнится одесситам большим количеством обанкротившихся предприятий и громких судебных дел.

Что касается погодных условий, сохранятся такие же тенденции, как и в прошлом году, на город будут обрушиваться ветра и дожди. По мнению астролога, если власти города не уделят достойного внимания реконструкции отводящих коммуникаций, одесские улицы могут ожидать настоящие катаклизмы.

Благоприятным и плодотворным временем для одесситов окажется весна 2020 года, а самым неблагоприятным — период с середины декабря 2019 до середины января нового года.

Новые назначения и пожары

Черный маг Денис Малахов утверждает, что дата основания Одессы свидетельствует, о нашем благоприятном будущем.

— Двойка — это хороший символ. У города всегда будет поддержка, а также преумножение доходов. В картах Таро двойка — это Верховная Жрица. Это карта великолепия, интуиции, могущества, безграничной мудрости, а также терпения и умения выждать нужный момент для активных действий, — говорит маг.

Кроме того, он акцентирует внимание, что впереди город вполне могут ожидать более кардинальные структурные изменения. В то же время, может наблюдаться и нестабильная ситуация. Произойдет это в том случае, если к власти в Одессе придут люди не славянской национальности.

— До конца года нового мэра у нас не будет. Хотя вижу, что будут раскачивать эту тему и пытаться сменить власть, — приоткрывает завесу тайн будущего молодой предсказатель.

В то же время, как пророчествует маг, для Одессы грядущий год запомнится новыми назначениями в структурах городского управления и активной работой органов системы правосудия.

При этом на 226-м году жизни города черный маг, в отличие от своего «коллеги», не видит активного роста экономики и прихода иностранных инвесторов в город:

— Не вижу каких-то колоссальных подъемов экономики, хотя в целом ситуация для горожан будет благоприятной как для заработка, так и для открытия бизнеса, — вселяет надежду Денис Малахов.

Зато маг рассказал о приезде в город звезды мирового масштаба.

— Этот год будет особенным, потому что в город приедет исполнитель или группа, известные во всем мире.

Из неблагоприятного Денис Малахов отметил, что городе будут продолжатся вспышки пожаров, которые стали уже нам да боли знакомыми.

Раскрытие женского потенциала

Мы познакомили вас с предсказаниями астролога, который составляет прогноз с помощью натальной карты, а также с прогнозами черного мага, который заглядывает в будущее через дым. А вот что пророчат в будущем нашему городу цифры, нам согласилась рассказать нумеролог Светлана Лепехова.

— Дата основания города показывает, что он фартовый, счастливый и независимый. Число Южной Пальмиры — десятка, с этой точки начинается зона комфорта для нашего города.

В целом следующий год жизни для Одессы будет очень продуктивным.

– Кроме реализации новых проектов, будем пожинать плоды старых. В середине цифровой пентаграммы стоит число материнской энергии плодородия, а это означает серьезное развитие города в социальной и культурных сферах, — прогнозирует такое развитие событий Светлана Лепехова.

По ее словам, власть кардинально изменит свое отношение в манере общения и взаимодействия с горожанами. В свою очередь самим одесситам необходимо активно принимать участие в жизни и развитии любимого города.

Кроме того, год отличится раскрытием женского потенциала, причем — во всех сферах жизни.

— Женщины станут занимать высокие посты, создавать и продвигать актуальные проекты и получать награды, за которые мы их запомним, — считает нумеролог.

Специалист советует в будущем году не поддаваться искушениям и правильно распределять свои силы.

— В этот период мы должны заботиться о духовном развитии, а искушение будет проверять нас на прочность и всегда предлагать пойти на авантюру. Это кармическая задача всего города. Также важно правильно распределять свою жизненную энергию. Должна быть гармония, тем кто много работает — больше отдыхать, тем кто много отдыхает — больше работать, — поясняет Светлана Лепехова.

Также нумеролог акцентирует: в этом году нельзя оставлять без внимания процесс развития наших детей:

— В них скрыты огромные потенциалы творческой энергии, и, если мы будем их развивать, нас ждет светлое будущее.

Фото: centrisi.com