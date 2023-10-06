Борис Деревянко: 85 лет с рождения легенды одесской журналистики

6 октября исполняется 85 лет со дня рождения украинского журналиста, создателя и редактора легендарной городской газеты «Вечерняя Одесса» Бориса Деревянко.

Борис Деревянко родился в Ивановке Одесской области. После окончания школы он работал в райисполкоме и районной газете, а затем поступил на филологический факультет Одесского университета, который окончил в 1964 году. Еще студентом Борис Федорович был зачислен в штат областной молодежной газеты «Комсомольське плем’я». Вскоре газету переименовали, и она стала называться «Комсомольська іскра», а Деревянко назначили заведующим одним из отделов газеты.

В 1973 году по инициативе Бориса Деревянко была создана газета «Вечерняя Одесса», а он был утвержден ее редактором. Борис Федорович был пишущим редактором. Его публикации — заметные, острые — вызывали споры, с ними соглашались или не соглашались, но они никогда не оставались незамеченными. Кроме того, Деревянко регулярно писал на футбольные темы под псевдонимом Андрей Ясень. «Вечерка» очень быстро завоевала всесоюзную известность, а ее название было неразрывно связано с именем главного редактора. Деревянко не раз приглашали работать в центральных газетах — как украинских, так и всесоюзных, но он неизменно отказывался.

С наступлением «лихих девяностых» врагов у Деревянко значительно прибавилось. И 11 августа 1997 года, когда он утром шел на работу, в него несколько раз выстрелил неизвестный. Это случилось на улице Академика Филатова, недалеко от площади 50-летия Октября (ныне площадь Деревянко).

Убийство носило все признаки заказного. И хотя предполагаемый преступник был все же арестован и осужден, у общественного обвинителя и свидетелей процесса остались сомнения в его причастности к делу. Убийство до сих пор многие считают нераскрытым.

Борис Деревянко был автором нескольких книг и сценариев, депутатом многих созывов Одесского горсовета, носил звание заслуженного журналиста и был награжден орденом «За заслуги» ІІІ степени (Украина).

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