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Борис Дерев’янко: 85 років від народження легенди одеської журналістики

Борис Дерев’янко: 85 років від народження легенди одеської журналістики

6 жовтня виповнюється 85 років від дня народження українського журналіста, творця та редактора легендарної міської газети «Вечірня Одеса» Бориса Дерев’янка.

Борис Дерев’янко народився в Іванівці на Одещині. Після закінчення школи він працював у райвиконкомі та районній газеті, а потім вступив на філологічний факультет Одеського університету, який закінчив у 1964 році. Ще студентом Бориса Федоровича було зараховано до штату обласної молодіжної газети «Комсомольське плем’я». Незабаром газету перейменували, і вона почала називатися «Комсомольська іскра», а Дерев’янко призначили завідувачем одного з відділів газети.

1973 року з ініціативи Бориса Дерев’янка було створено газету «Вечірня Одеса», а його було затверджено її редактором. Борис Федорович був редактором. Його публікації – помітні, гострі – викликали суперечки, з ними погоджувалися чи не погоджувалися, але вони ніколи не залишалися непоміченими. Крім того, Дерев’янко регулярно писав на футбольні теми під псевдонімом Андрій Ясень. «Вечірка» дуже швидко здобула всесоюзну популярність, а її назва була нерозривно пов’язана з ім’ям головного редактора. Дерев’янко неодноразово запрошували працювати у центральних газетах — як українських, так і всесоюзних, але він незмінно відмовлявся.

З настанням «лихих дев’яностих» ворогів у Дерев’янка значно побільшало. І 11 серпня 1997 року, коли він уранці йшов на роботу, у нього кілька разів вистрілив невідомий. Це сталося на вулиці Академіка Філатова, неподалік площі 50-річчя Жовтня (нині площа Дерев’янко).

Вбивство мало всі ознаки замовного. І хоча гаданий злочинець був все ж таки заарештований і засуджений, у громадського обвинувача та свідків процесу залишилися сумніви в його причетності до справи. Вбивство досі багато хто вважає нерозкритим.

Борис Дерев’янко був автором кількох книг та сценаріїв, депутатом багатьох скликань Одеської міськради, мав звання заслуженого журналіста та був нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (Україна).

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Ирина Сорокина ПРОФІЛЬ

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