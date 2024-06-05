Больше, чем просто игрушки: украинские куклы как символы сопротивления и национальной гордости

Знак солнца на лице

Тамара Григор возглавила кружок декоративно-прикладного искусства и свое увлечение народной куклой, которое переросло в отточенное творчество, она передает юным.

Ей всегда была интересна кукла-мотанка, которой играли наши предки и которую почитали как оберег. Поэтому госпожа Тамара заинтересовалась сохранением нематериального культурного наследия своего края. Мастерица считает, что это во все времена имело большое значение, а сегодня, когда враг пытается уничтожить Украину и попирает все украинское, изучение народного творчества приобрело особую значимость.

— Кукла-мотанка имеет свои особые секреты. Для того, чтобы она стала надежным оберегом, лицо ее должно быть выложено крестом. Ведь крест имеет символическое значение — это знак солнца, знак духовного единения неба и земли, мужского и женского начала, — рассказывает Тамара.

Их куклы получают награды

По словам мастерицы, создание куклы и изготовление тематических кукольных композиций, которые несут свой смысл, больше всего увлекают детей. Много создано патриотических композиций, которые популярны среди наших защитников.

Центр детского творчества является активным участником многих всеукраинских, областных и городских выставок. В частности в областных этапах конкурса «Щедрость родной земли», «Знай и люби свой родной край» и во Всеукраинской выставке-конкурсе «Елка» в номинации «Украинский сувенир» балтяне получили первые места.

Карточки-вышиванки полюбились воинам

Тамара увлеченно рассказывает о сочетании в украинской кукле обрядов, обычаев и традиций. Например, куклу-мотанку дарили молодым на свадьбу, и не только как игрушку для будущих потомков, но и как оберег для семьи.

— Кукла-мотанка — одна из древнейших народных игрушек. Пройдя сквозь тысячелетия, она сегодня приобрела еще большую популярность. Потому что люди все больше интересуются собственными корнями. Поэтому во время работы над куклой дети знакомятся с обычаями и оберегами украинского народа, у них пробуждается интерес к народной игрушки. В работе мы придерживаемся основных технологий ее изготовления — это сматывание, скручивание ткани. Ведь такая кукла изготавливается без швов, — рассказывает Татьяна.

Однако сегодня используются и новые технологии. Так, в частности применяется термоклей.

Также дети учатся изготавливать куклы из бумаги, из материала фоамиран. Участвуют в дистанционных творческих конкурсах.

С удовольствием создают на занятиях кружка «Народное творчество» веночки и ожерелья для выступления юных моделей.

А вышиванки из бумаги в технике оригами с теплыми пожеланиями особенно полюбились воинам ВСУ.

Творческая мастерская стала несокрушимой

Со времени полномасштабного вторжения россии Центр детского творчества занимается волонтерской деятельностью. Здесь изготавливают и передают на фронт подарки и обереги для защитников.

Кроме того, с февраля 2022-го творческая мастерская превратилась в центр несокрушимости и стала еще и детским волонтерским центром. Здесь проводятся благотворительные мастер-классы и акционные распродажи работ. Вырученные средства передаются на нужды ВСУ.

За это время работы кружковцев отправлены на разные направления фронта. И сегодня здесь продолжается работа по изготовлению кукол-оберегов для наших воинов.