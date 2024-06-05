Більше, ніж просто іграшки: українські ляльки як символи опору та національної гордості

Знак сонця на обличчі

Тамара Григор очолила гурток декоративно-ужиткового мистецтва і своє захоплення народною лялькою, яке переросло у відточену творчість, вона передає юним.

Їй завжди була цікава лялька-мотанка, якою бавилися наші пращурі і яку шанували як оберіг. Тож пані Тамара зацікавилася збереженням нематеріальної культурної спадщини свого краю. Майстриня вважає, що це в усі часи мало велике значення, а сьогодні, коли ворог намагається знищити Україну і попирає все українське, вивчення народної творчості набуло особливої вагомості.

— Лялька-мотанка має свої особливі секрети. Для того, щоб вона стала надійним оберегом, обличчя її має бути викладене хрестом. Адже хрест має символічне значення — це знак сонця, знак духовного єднання неба та землі, чоловічого та жіночого начала, — розповідає Тамара.

Їхні ляльки здобувають нагороди

За словами майстрині, створення ляльки та виготовлення тематичних лялькових композицій, які несуть свій зміст, найбільше захоплюють дітей. Багато створено патріотичних композицій, які популярні серед наших захисників.

Центр дитячої творчості є активним учасником багатьох всеукраїнських, обласних та міських виставок. Зокрема в обласних етапах конкурсу «Щедрість рідної землі», «Знай і люби свій рідний край» та у Всеукраїнській виставці-конкурсі «Ялинка» в номінацїї «Український сувенір» балтяни здобули перші місця.

Картки-вишиванки полюбилися воїнам

Пані Тамара захоплено розповідає про поєднання в українській ляльці обрядів, звичаїв і традицій. Наприклад, ляльку-мотанку дарували молодим на весілля, і не тільки як іграшку для майбутніх нащадків, а й як оберіг для сім’ї.

– Лялька-мотанка – одна з найдавніших народних іграшок. Пройшовши крізь тисячоліття, вона сьогодні набула ще більшої популярності. Бо люди все більше цікавляться власним корінням. Тож під час роботи над лялькою діти знайомляться із звичаями й оберегами українського народу, у них пробуджується інтерес до народної іграшки. У роботі ми дотримуємося основних технологій її виготовлення – це змотування, скручування тканини. Адже така лялька виготовляється без швів, — розповідає пані Тетяна.

Однак сьогодні використовуються і нові технології. Так, зокрема застосовується термоклей.

Також діти вчаться виготовляти ляльки із паперу, з матеріалу фоаміран. Беруть участь у дистанційних творчих конкурсах.

Із задоволенням створюють на заняттях гуртка «Народна творчість» віночки та намиста для виступу юних моделей.

А вишиванки з паперу в техніці оригамі з теплими побажаннями особливо полюбилися воїнам ЗСУ.

Творча майстерня стала незламною

З часу повномасштабного вторгнення росії Центр дитячої творчості займається волонтерською діяльністю. Тут виготовляють та передають на фронт подарунки та обереги для захисників.

Крім того, з лютого 2022-го творча майстерня перетворилася на центр незламності та стала ще й дитячим волонтерським осередком. Тут проводяться благодійні майстер-класи та акційні розпродажі робіт. Виручені кошти передаються на потреби ЗСУ.

За цей час роботи гуртківців відправлені на різні напрямки фронту. І сьогодні тут триває робота по виготовленню ляльок-оберегів для наших воїнів.