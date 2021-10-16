Андрей Барило: не курит, не ходит налево и верит в магию имен

Андрей Барило – доктор Дима из сериала «Врачебная тайна» – талантливый и востребованный актер, который может себе позволить выбирать роли. Он часто снимается в Украине.

Именно в Киеве на съемках сериала «Отражение звезды» Андрей Барило встретил свою будущую жену – не менее известную украинскую актрису Татьяну Туманную. Также известно, что у него есть две дочери от первого брака, Саша и Катя.

Андрей Барило не курит и не заводит романы

Телезрители знают актера Андрея Барило как главного героя из сериала 2006 года «Врачебная тайна». В нем он играл довольно любвеобильного доктора Диму: «Многие его называют обаятельным подонком. Но на самом-то деле я не могу его назвать отрицательным героем. Правда, он в одной из серий хотел бабушку зарезать. Это, наверное, единственное, что я не могу простить персонажу». По роли Дмитрий заводил романы с разными девушками, а вот в жизни актер не такой. «Безусловно, симпатии к актрисам были, но не более того. Мы прекрасно ладим, но романов у нас не было», – делится Барило.

На съемках он сталкивается с другими трудностями: «Очень сложно играть сцены, где я курил. Я вообще-то некурящий. Старался, конечно, не затягиваться. Но дубль за дублем мне приходилось тащить эту гадость в рот, от чего мне становилось плохо. Так что Минздрав не зря предупреждает!». И такое бывает в карьере актера.

Андрей Барило верит в магию имен

Андрей Барило родом из Литвы, но имеет украинские, греческие и итальянские корни: «Я родился в литовском городе Шяуляй. Отец служил в авиации. Практически все детство мы с друзьями провели на аэродроме. В четырнадцать лет я уже летал на планере, и инструктор говорил, что из меня получится отличный пилот. Мой брат стал летчиком, да и передо мной вопрос выбора профессии не стоял. Но так же, как самолеты, я любил кино. Если по телевизору шел хороший фильм, все бросал и бежал смотреть. Однажды поймал себя на мысли, что больше всего на свете хочу стать актером. А еще я верю в магию имен. Брата назвали в честь Юрия Гагарина, а меня – в честь Андрея Миронова».

Вот так и сложилась судьба известного актера.

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Как актер прошел лихие 90-е

Свою актерскую карьеру Барило начал в 90-е годы. Так уж получилось, что тогда фильмы толком не снимали: «В первые годы было очень мало работы, какие-то крохи, конечно, через все это пришлось проходить. Потом в 1998 году я снялся в «Сибирском цирюльнике», в киноленте «Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь», то есть случались такие разовые акции, запоминающиеся на всю жизнь. Я пытался работать риелтором, не получилось. Был ведущим у наших звезд эстрады. Понимал, что это совсем не моя история, но в силу необходимости приходилось, поэтому днем работал в театре, а ночью – в казино, чтобы хватало на еду, а не на какие-то излишества». Возможно, поэтому артиста часто приглашают на роль «плохишей»: «Мне интересна многогранность, разносторонность. Всегда ищу в плохом хорошее, а в хорошем плохое, пытаюсь как-то оправдать и, видимо, дооправдывал, что мне стали часто предлагать подобных персонажей».

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: vokrug.tv, wday.ru, wikipedia.org

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