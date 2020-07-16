Богатые и пьяные: ТОП-10 мифов о бухгалтерах

Какие ассоциации у вас вызывает профессия бухгалтера? Это строгие дамы в нарукавниках, сидящие на мешках с деньгами? Правда это или миф? Мы решили расспросить об этом бухгалтера нашей редакции Викторию Кучурку. Она не только расставила все точки над «і», но и призвала к ответу коллег из других коллективов. Мифы подтверждали и развеивали: Виктория Кучурка, Виктория Ромашкина, Виктор Братченко.
Кстати, сегодня – День бухгалтера.
Миф №1. Бухгалтеры гребут деньги лопатой
Виктория Кучурка: Абсолютная правда. Только лопатка, которой гребем, маленькая, игрушечная.
Виктор Братченко: Бухгалтер гребет деньги. Зубочисткой.
Факт: Зарплата бухгалтера сопоставима с деньгами, которые получает менеджер среднего звена. Средняя зарплата в Одессе: 9 – 13 тысяч гривен.
Миф №2. Работа бухгалтера рутинная и скучная
Виктория Кучурка: Работы много, где-то она рутинная, а где-то очень творческая. И второго значительно больше, чем кажется извне. Главный фокус в том, чтобы уместить творчество в рамки налогового и прочих кодексов.
Виктория Ромашкина: О рутине даже речи нет. Кому скучно, советую почитать законы о налогообложении в динамике новых редакций.
Миф №3. Главное для бухгалтера — хорошо уметь считать
Виктория Кучурка: Главное — уметь думать.
Виктория Ромашкина: Правильно поставленная задача — залог успеха: главное, чтобы бухгалтеру объяснили, как нужно посчитать.
Виктор Братченко: Бухгалтеру главное уметь объяснить руководству, что это не он придумывает дебильные законы.
Миф №4. Бухгалтер может придумать, как меньше платить налогов
Виктория Кучурка: Это правда. Могу провернуть такой финт, но это не всегда возможно.
Виктория Ромашкина: Это не миф. Могу придумать, и это еще то веселье.
Миф №5. Бухгалтерами работают только женщины
Виктория Кучурка: Действительно, бухгалтерами чаще работают женщины. Может, поэтому работодатели больше любят мужчин. Случай из жизни: бухгалтер-мужчина не напрягаясь «прикинул» расчет, дважды ошибившись в одну и другую сторону. Итог: погрешность с добросовестным длительным расчетом женщины была менее 5%.
Виктория Ромашкина: Это однозначно миф. Моим учителем в бухгалтерии был замечательный мужчина и отличный бухгалтер.
Виктор Братченко: Бухгалтерами работают женщины с «яйцами».
Миф №6. В коллективе бухгалтеры все обо всех знают
Виктория Кучурка: И я так когда-то давно думала о «них», о бухгалтерах, пока сама не начала работать. Лично мне таким заниматься лень.
Виктория Ромашкина: Нет, это если только бухгалтеру нечего делать, а так — зачем грузить мозг ненужной информацией?
Миф №7. У бухгалтера проблемы с чувством юмора
Виктория Кучурка: Покажите мне того, кто так думает — без чувства юмора бухгалтеру не выжить!
Виктория Ромашкина: Никаких проблем. Так считают те, кто не ходил с нами на корпоративы.
Миф №8. Бухгалтер не может работать без программы 1С
Виктория Кучурка: При таких массивах документов, с которыми мы работаем, программы нужны обязательно. Что касается 1С, между нами говоря, это не такой уж и «подарок».
Виктория Ромашкина: Еще как может. Но зачем?
Миф №9. На корпоративах бухгалтеры напиваются больше всех
Виктория Кучурка: Если душа просит — я не буду ждать корпоратива. Сделаю праздник сама и коллег позову!
Виктория Ромашкина: Миф. Больше всех пьют водители и менеджеры по продажам. У бухгалтера, даже прилично пьяного, голова остается светлой.
Виктор Братченко: Миф абсолютно. Нередко бухгалтер вызывает такси, чтобы отвезти подвыпившего коллегу домой.
Миф №10. В отчетные дни к бухгалтеру лучше не подходить
Виктория Кучурка: Правда-правда. И не потому, что мы такие злые, а потому, что цена ошибки — штраф и с предприятия, и с бухгалтера, а как мы уже выяснили, деньги мы гребем не очень большой лопатой. Но все зависит от подхода — если что-то очень нужно, то даже в отчетный период мы с вами сможем договориться. Главное, подготовьтесь: шоколад, конфеты, бутерброды… И тогда услышите: «Заходите — договоримся».
Виктория Ромашкина: Истинная правда! Судьи должны оправдывать бухгалтера, совершившего убийство в отчетный дедлайн.
Фото (иллюстративное): Мой Харьков