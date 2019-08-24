Без жилья, с чужим кредитом: как защититься от мошенников?

Этим летом вступили в силу изменения Порядка предоставления информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Теперь, оплатив административный сбор, любой может получить данные о владельцах недвижимости. А учитывая тот факт, что и другие личные данные большинства жителей Украины можно получить, не прилагая к этому особых усилий, такое положение дел вызывает тревогу. Чем это грозит и можно ли защитить себя и свое имущество?

Мошенники бороздят просторы интернета

Самый ценный товар – это информация, а несанкционированное использование персональных данных – глобальная проблема. Причем на первом месте находятся вовсе не государственные секреты, а личные данные обычных людей – наши, наших родственников, друзей или соседей. Эту информацию постоянно отслеживают, а получить ее легче всего в открытых профилях социальных сетей.

Такое внимание кажется совершенно невинным только на первый взгляд. Полученную информацию анализируют и используют не только в коммерческих (рекламные рассылки на электронную почту, смс-ки на телефон), но и в преступных целях. Например, звонки от «родственников», попавших в беду, или от коллекторов, требующих несуществующий долг, – именно из этого разряда.

Если в интернете личной информации мало или она недоступна, мошенники иногда покупают ее у тех, кому она доверена по долгу службы, – у нерадивых сотрудников государственных организаций. И это вовсе не секрет. Курьез в том, что получить эту информацию намного легче, чем доказать потом свою непричастность к тем действиям, которые от вашего имени проделал мошенник. Например, взял от вашего имени кредит.

Обезопасить себя можно только одним способом – надежной защитой личной информации. Конечно, действующее законодательство формально защищает персональные данные граждан Украины, но фактически никто не препятствует их незаконному распространению. Мошенников, собирающих личные данные, можно привлечь к ответственности – существуют даже специальные статьи в Уголовном кодексе: за незаконный сбор и хранение конфиденциальных данных, а также за несоблюдение установленного законом порядка защиты персональных данных. Однако на деле доказать, что сведения о вас были похищены, невероятно трудно. Да и сами пострадавшие не спешат обращаться в суды, так как компенсация им выплачивается оскорбительно мизерная. Что же делать?

Официально за защиту персональных данных в Украине отвечает уполномоченный Верховной Рады по правам человека – омбудсмен. К нему можно обратиться с жалобой, если ваши данные стали известны третьим лицам без вашего согласия.

Приемная омбудсмена находится по адресу:

г. Киев-08, ул. Институтская, 21/8.

Горячая линия: 0-800-50-17-20 (звонки бесплатные);

(044) 253-75-89 (оплата по тарифам вашего оператора).

Также можно написать заявление в полицию.

Чтобы не остаться без дома…

В 2013 году в Украине была введена в действие электронная система регистрации прав собственности на недвижимость. С ее помощью владельцы недвижимости могли законным путем и за небольшую официальную плату зарегистрировать свою собственность. Однако, как и любое новое дело, система имеет недостатки. После ее введения по стране буквально прокатился вал мошеннических сделок с недвижимостью. И сейчас в зоне риска находятся владельцы жилья, которое было зарегистрировано на бумажных носителях до 31 декабря 2012 года. Так, при отсутствии информации об этой недвижимости в электронном госреестре аферисты могут подделать бумажные документы и внести в госреестр ложные данные о собственнике. Затем они смогут переоформить недвижимость у нотариуса на другого человека. Определить подделку нотариус не в состоянии, так как на первый взгляд все в порядке: информация о жилье есть в госреестре и там же указан собственник – подставное лицо. Дальше недвижимость могут несколько раз перепродать, и доказать свое законное право в такой ситуации будет очень сложно.

Правда, и внесение недвижимости в электронный реестр не защищает владельцев от мошеннических схем. Тем более что, согласно закону, оформить сделку с недвижимостью можно у любого нотариуса на территории Украины. А если у преступников есть «свой» нотариус, сделать это проще простого. Специалисты озабочены еще и тем, что ряд мошеннических схем породили оккупация Крыма и события на востоке страны. В частности, речь идет о подделке решений судов, архивы которых не были вывезены с неподконтрольных территорий.

Проблема, которая сложилась в сфере регистрации имущественных прав, – общегосударственная. И ее пытаются решать несколькими способами. Во-первых, Министерство юстиции создало Комиссию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации. Получить консультацию на эту тему можно по телефону: (044) 233-65-19. А, во-вторых, до 11 октября Минюст должен провести верификацию (проверку) регистраторов и нотариусов. Лицам, которые не пройдут верификацию, обещают отключить доступ к реестрам.

Скрытность не помешает

Чтобы защитить себя от мошенников, постарайтесь размещать поменьше информации о себе в интернете, удалите из соцсетей фотографии, видео, адреса, номера телефонов, дату рождения, сведения о родных.

Не рассказывайте ничего о себе тем, с кем познакомились в сети.

Используйте только сложные пароли, разные для разных сервисов.

При необходимости заведите себе два адреса электронной почты – частный, для переписки, и публичный – для открытой деятельности.

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Фото: images.aif.by