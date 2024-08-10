Без слез не взглянешь: какая судьба ожидает старое здание Балтской почты

Почтовые услуги — для состоятельных?

Сотни лет назад почтовые услуги были доступны только состоятельным людям. Поэтому тогдашние почтовые здания роскошно украшались и располагались в самых престижных местах.

Когда в 1797 году Балта стала уездным городом Подольской губернии, организация здесь почты имела огромное значение. Тогда почта доставлялась лошадьми, а в 1865 году, после завершения строительства железной дороги, — транспортировалась по железной дороге.

— До этого доставка почты была непростым делом. Осуществлялось оно в условиях бездорожья в разное время года. Поэтому в населенных пунктах рядом с почтовыми зданиями возводились конюшни, на которых на перегонах меняли лошадей. Расстояния между городами измерялись от почты до почты, — рассказывает краевед Александр Таскин.

Международный телеграф и высокая зарплата

Возведение нового здания почты началось во второй половине XIX века.

— Это был индивидуальный проект. Здание почты возводилось с подвальным помещением, где была обустроена служебная квартира. Фасад гармонировал с надстройками чердака. Два ажурных входа со ступеньками. Изготовленные в Одессе козырьки. Во дворе фонтан и колодец. Справа — большой зал для приема посетителей, в левом крыле в 1880 году был обустроен международный телеграф, а в начале XX века — телефонная станция, — продолжает краевед.

Все было продумано для комфортной работы коллектива, ведь государство очень ценило почтовых работников, они считались элитой. Заработная плата почтовых чиновников была высокой. Например, заместитель начальника почты в то время получал 100 рублей в месяц. Мог содержать девять детей, оплачивать их обучение в гимназии, полностью обеспечивать семью. Когда дети подрастали, то в основном становились работниками почты.

Известно, что начальником балтской почты в 1904 году был Петр Негодаев, заместителем начальника в 1909-м — Стратоник Булаковский. Его жена Елена работала телеграфисткой, зять Михаил Негодаев — телеграфистом.

Власть менялась, но почта работала

Балтской почте пришлось пережить тяжелые революционные времена. Все банды, которые нападали на город, в первую очередь захватывали почту и телеграф. Бывало, власть менялась по несколько раз в день. Когда в городе была установлена советская власть, многое на почте было отменено. Однако она работала. Пока в начале 2000-х не началась реорганизация, которая и привела к упадку не только самого здания почты, но и почтового отделения.

— Прошла реорганизация, и начало штормить. То нас бросали в Любашевку, то в Котовск (ныне Подольск). Почту и телефонную связь разделили. Мы стали как цех обслуживания потребителей и перешли в здание, где базируемся сейчас, — рассказывает Людмила Юрченко, работница почты. — Писем стали писать меньше, периодических изданий почти никто не выписывает. Инвестиций в инфраструктуру не было, потому что компания ежегодно имеет финансовые проблемы. Словом, почта приходит в упадок.

Что здесь будет — неизвестно.

— Мы хотели сохранить для города этот архитектурный памятник. Писали письма, встречались с руководством Укрпочты. Нам обещали передать его на баланс, а потом взяли и выставили на аукцион комплекс зданий почтового отделения связи, не приняв во внимание наши обращения, — говорит Балтский городской голова Сергей Мазур.

Как известно, новым владельцем этого сооружения стал местный житель Александр Высоцкий. Что здесь будет — пока неизвестно. Но балтяне надеются, что старинную архитектуру будет сохранено и после ремонта она снова станет украшением города.

— Еще есть те двери с уникальным узором и смотровым окошком, которые открывали многие поколения балтян. Это строение долгое время было визитной карточкой нашего города. Убежден, что многие города, имея такое уникальное наследие, гордились бы им и сделали бы все, чтобы сохранить этот памятник истории, культуры и архитектуры, — размышляет Александр Таскин.

Справка «ОЖ»

Культурное наследие Балты включает 21 памятник местного значения. Среди них 16 являются памятниками архитектуры и градостроительства. Также в черте города расположены два памятника археологии, один памятник истории, один памятник истории и монументального искусства и один памятник садово-паркового искусства.

Кроме того, во время натурных исследований недвижимого культурного наследия Балты выявлено еще 23 объекта, которые предлагаются для постановки на государственный учет.