Новости Одессы и Одесской области

Без паники: Одесская область обеспечена тестами на коронавирус

Без паники: Одесская область обеспечена тестами на коронавирус

В областном лабораторном центре МОЗ Украины достаточно тестов на коронавирус.

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Об этом рассказал главный санитарный врач области Виталий Гончаров.

На днях в СМИ появилась информация о том, что в Одесской области закончились тесты на коронавирус. «Одесская жизнь» связалась с директором Одесского областного центра МОЗ Виталием Гончаровым, чтобы прояснить ситуацию.

Действительно, в области не было тестов, но только один день – во вторник, 8 сентября. Это было связано с задержкой поставок.

«Нам не успели довезти тесты из-за того, что сейчас на них большой спрос по всей Украине. С 9 сентября тесты в лаборатории уже есть. Исследования проводятся в обычном режиме. Сейчас мы нашли еще одного поставщика. На ближайший месяц тестами мы обеспечены»,  – говорит Гончаров.

При этом люди ожидают результатов теста в среднем 1-4 дня.

Отметим, на 12 сентября в одесской инфекционке на лечении находится более 18о пациентов с подтвержденным коронавирусом. При этом всего в больнице для ковидных больных выделено 360 коек. Также сегодня с подозрением на COVID-19 в обсервационном отделении больницы №5, что на Лидерсовском бульваре, находятся еще 90 человек.

Напомним, всего за минувшие сутки в регионе зарегистрированы 225 новых случаев заболевания.

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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