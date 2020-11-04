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Без газа и отопления: как живут одесситы после пожара на Бунина (фото)

Без газа и отопления: как живут одесситы после пожара на Бунина (фото)

Снаружи дом на Бунина, 35, пострадавший от пожара в июле этого года, выглядит не так уж и плохо, если сильно не присматриваться. Но внутри местами зрелище совсем печальное.

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Там, где больше всего заливали водой, потолок и стены в аварийном состоянии. Часть квартир стоят в пыли с фрагментами обвалившегося потолка. В подъезде валяется мусор.

Пожар в трехэтажном жилом доме на углу Бунина и Александровского проспекта произошел 12 июня. В тот день загорелась квартира на втором этаже, затем пламя перекинулось вверх на третий этаж и на крышу. Из-за сильного ветра и деревянных перекрытий оно очень быстро распространялось. В итоге сгорели 700 квадратных метров кровли и пострадали квартиры.

В Главке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем. К счастью, в результате никто не погиб, не отравился дымом и не получил ожоги.

Само здание осталось без крыши, а квартиры больше повредил не огонь, а вода, которой тушили пожар.

Сейчас здесь ремонтируют кровлю – часть со стороны Александровского проспекта уже сделали. На эти работы деньгами сбрасывались сами жильцы, но большую сумму выделили предприниматели, работающие на первом этаже. Город помогать погорельцам не спешит.

Дом на Бунина в Одессе
после пожара на Бунина
дом после пожара
последствия пожара
дом на Бунина после пожара
после пожара в доме на Бунина в Одессе
пожар, последствия
квартира пострадала от пожара
квартира на Бунина после пожара
после пожара на Бунина в Одессе

Без газа и отопления

«Живем плохо», – констатируют люди. Накануне зимы в доме нет отопления и газа, а в некоторых квартирах нет ни света, ни воды.

Владиславу, проживающему на третьем этаже, повезло – у него есть электричество и вода, а сама квартира не пострадала.

«Крышу нам делают, но это за наши собственные деньги и представителей бизнеса. Город не помогает. В доме очень грязно. Нужно, чтобы пришли люди с ЖКСа и убрали. Те, кто остался здесь жить, электричество себе провели. Вот у меня и у моих соседей свет есть. В другой части дома его нет. Отопления и газа также нет, так как все трубы срезали. Но мне отопление и не нужно. Я не буду за него платить, а лучше включу кондиционер. Но все здесь можно восстановить. Вот сейчас закончат крышу, и люди начнут возвращаться и делать ремонты. В соседней парадной ребята уже делают», – рассказывает мужчина.

пострадавший от пожара на Бунина

Владислав

По словам одесситов, их дом власти обещают начать восстанавливать после Нового года. Но, как это будет на практике, еще непонятно. Некоторые погорельцы временно проживают в детском лагере «Мечта», что в районе Мемориала 411-й батареи. Но там нет бытовых условий для проживания в холодное время года. Другие гостят у родственников, знакомых или снимают жилье. В мэрии говорят, что на зиму людей с «Мечты» переселят в общежитие КП «Одесгорэлектротранс».

Отметим, дом на Бунина, 35 построили в 1814 году. Здесь всего 38 квартир, некоторые из них коммунальные. Первый этаж занимают кафе, пиццерия, парикмахерская, IT-компания и частный кинозал.

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Фото автора

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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