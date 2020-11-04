Без газа и отопления: как живут одесситы после пожара на Бунина (фото)

Снаружи дом на Бунина, 35, пострадавший от пожара в июле этого года, выглядит не так уж и плохо, если сильно не присматриваться. Но внутри местами зрелище совсем печальное.

Там, где больше всего заливали водой, потолок и стены в аварийном состоянии. Часть квартир стоят в пыли с фрагментами обвалившегося потолка. В подъезде валяется мусор.

Пожар в трехэтажном жилом доме на углу Бунина и Александровского проспекта произошел 12 июня. В тот день загорелась квартира на втором этаже, затем пламя перекинулось вверх на третий этаж и на крышу. Из-за сильного ветра и деревянных перекрытий оно очень быстро распространялось. В итоге сгорели 700 квадратных метров кровли и пострадали квартиры.

В Главке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем. К счастью, в результате никто не погиб, не отравился дымом и не получил ожоги.

Само здание осталось без крыши, а квартиры больше повредил не огонь, а вода, которой тушили пожар.

Сейчас здесь ремонтируют кровлю – часть со стороны Александровского проспекта уже сделали. На эти работы деньгами сбрасывались сами жильцы, но большую сумму выделили предприниматели, работающие на первом этаже. Город помогать погорельцам не спешит.

Без газа и отопления

«Живем плохо», – констатируют люди. Накануне зимы в доме нет отопления и газа, а в некоторых квартирах нет ни света, ни воды.

Владиславу, проживающему на третьем этаже, повезло – у него есть электричество и вода, а сама квартира не пострадала.

«Крышу нам делают, но это за наши собственные деньги и представителей бизнеса. Город не помогает. В доме очень грязно. Нужно, чтобы пришли люди с ЖКСа и убрали. Те, кто остался здесь жить, электричество себе провели. Вот у меня и у моих соседей свет есть. В другой части дома его нет. Отопления и газа также нет, так как все трубы срезали. Но мне отопление и не нужно. Я не буду за него платить, а лучше включу кондиционер. Но все здесь можно восстановить. Вот сейчас закончат крышу, и люди начнут возвращаться и делать ремонты. В соседней парадной ребята уже делают», – рассказывает мужчина.

По словам одесситов, их дом власти обещают начать восстанавливать после Нового года. Но, как это будет на практике, еще непонятно. Некоторые погорельцы временно проживают в детском лагере «Мечта», что в районе Мемориала 411-й батареи. Но там нет бытовых условий для проживания в холодное время года. Другие гостят у родственников, знакомых или снимают жилье. В мэрии говорят, что на зиму людей с «Мечты» переселят в общежитие КП «Одесгорэлектротранс».

Отметим, дом на Бунина, 35 построили в 1814 году. Здесь всего 38 квартир, некоторые из них коммунальные. Первый этаж занимают кафе, пиццерия, парикмахерская, IT-компания и частный кинозал.

Читайте также: Обвал в Одессе: где будут зимовать жильцы «грохнувшего» дома на Торговой?

Фото автора