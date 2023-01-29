Белоянварская Одесса: зимние красоты, снежки-санки и воздушная тревога

К концу месяца январь в городе дал понять, что он таки зима. Коммунальные службы — во всеоружии (причем, у каждого оно свое), электротранспорт по-прежнему вынужден блэкаутно отдыхать. В общем, кому-то хлопотное воскресенье, кому-то — радость. Радость, конечно, детям…

Одесская мама в Горсаду выражает недовольство активной уборкой снега: «Дети хотели снеговика сделать, а из чего его лепить, если почти все убрали?».

Другие дети, между тем, нашли себе зимнее занятие: снежки лепятся с потрясающей скоростью и летят точно «по адресу».

Кто-то просто любуется заснеженными картинками, они и правда впечатляют. Кто-то не без радости констатирует: «Ну наконец-то выпал настоящий снег в Одессе!».

Да, белая зима в Одессе редкость, снег довольно быстро тает, потому и хочется насмотреться на красоту, пусть даже под аккомпанемент заботливо прикрытых от снега вовсю работающих генераторов.

На Соборной площади — аншлаг. Такое впечатление, что все «местные» пришли с детьми именно сюда. Кое-кто постарше уже пытается все же «вылепить из снега хоть что-нибудь», многие дети тоже играют в снежки, даже не стремясь попасть на детскую площадку. Она ведь никуда не денется, а вот снег растает.

Санки всех видов — классические и «в новом формате» — мелькают по всей Соборке. Детские восторженные возгласы наполняют площадь. Все это — как наглядная картинка из довоенной одесской зимы, когда погода одарила южный город радостью в виде настоящего снега.

И тут… Громкие звуки воздушной тревоги вносят свой «вклад» во все происходящее. Кто-то просто нервно морщится, кто-то настораживается, кто-то напоминает, что ближайшее укрытие — здесь же, на Соборке… Многие тут же начинают копаться в мобильниках.

Девочка лет пяти-шести начинает громко плакать. Мама пытается ее успокоить и быстро уводит. Слышу, как она внушает дочке: «Другие же дети не плачут. Все уже привыкли. Я же с тобой, все будет хорошо. Мы победим — и война закончится»…

Все уже привыкли…

В прошлом году последнее воскресенье января в Одессе тоже было снежно-белым. И все было точно так, как сегодня, ровно год спустя: особая холодная красота одесских улиц, уставшие коммунальщики, снежки-санки.

Только без воя воздушных тревог, к которому так и не смогла привыкнуть почти за год войны маленькая одесская девочка…

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Фото Марии Котовой