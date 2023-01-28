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Январь по-одесски: снежно-дождливая суббота и световые дебаты

Январь по-одесски: снежно-дождливая суббота и световые дебаты

Еще несколько дней назад «в моду» в Одессе вошла поговорка (надо ж хоть как-то себя повеселить), утверждающая, что январь в городе решил, что он апрель. Погоде шутка не понравилась, и одарила она одесситов снежным дождем, ну или дождевым снегом, еще и ухудшения всяческие обещает.

Народ передвигается по улицам, кто как может, особенно «приятно» переходить дорогу, когда светофоры то там, то сям по причине блэкаута не работают, а тут еще лужи и лужищи…

Январь в Одессе
Январь в Одессе, авто
Январь в Одессе, овощи
Январь в Одессе, прохожие
Январь в Одессе, дорога

Да, посыпали песком тротуары коммунальщики кое-где. Толку с того?

– И чего песок тратить? Все ж заливает и снегом присыпает… От если гололед начнется!

– Начнется, начнется!!! – почему-то с радостью успокаивает одесситку другой прохожий, заодно еще кое-какие страшилки добавляет. Трамваи по причине все того же блэкаута – в вынужденном «отпуске», рельсы выглядят непривычно: припорошены снегом.

Январь в Одессе, столбы
Январь в Одессе, птицы
Январь в Одессе, газон
Январь в Одессе, деревья
Январь в Одессе, трамвайные рельсы
Январь в Одессе, рельсы в снегу
Январь в Одессе, площадь, трава
Январь в Одессе, гололед

На остановке в ожидании маршрутки люди спорят «за свет». Вслушиваюсь… Лучше бы не я этого не делала: оказалось, что у нас с электричеством «хуже, чем в других городах», «свет продают налево» (кто-то из несогласных тут же подсказывает: «И направо!») и вообще «зима в Одессе какая-то ненормальная».

В ответ на ненормальную зиму «знатокам» напоминают, «шо вообще-то у нас война, а вы тут о погоде. Весна никуда не денется, нам бы Победу поскорее!».

Женщина на этой же остановке – тоже о свете. Громко кричит по мобильнику:

– Не пойду домой. Там темно, мне эти фонарики в печенках сидят. Пока не стемнеет, буду по улицам ходить, пусть даже скользко и мокро!..

Далее последовали известные уже истории, что в доме напротив свет вообще не выключают, а «вот нашему дому так совсем не повезло».

Уличная торговля имеет печально-мокрый вид вид, заглянула на Новый рынок – там тоже обстановка унылая, попала на момент блэкаута. Кто-то запускает генератор, кто-то шлет приветы «тварям» (ах, как жаль, что нельзя передать послание дословно!)…

Мокрый снег все не останавливается, люди стараются очень осторожно ходить: ох, и скользко же!

Январь в Одессе, лужа, машина
Январь в Одессе, кафе, стулья
Январь в Одессе, Новый базар
Январь в Одессе, на Новом рынке
Январь в Одессе, уличная торговля
Январь в Одессе, дом, дорога

…А на улицах то и дело (еще не засыпало по-настоящему) попадаются зеленые травяные островки: весна словно напоминает, что она уже не за горами. В самом деле: весна никуда не денется. И не о погоде надо переживать…

Мария Котова
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