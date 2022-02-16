Банковские карты: за отказ принять безналичную оплату бизнес будут штрафовать

Отказ в расчете картой теперь будет считаться ограничением прав потребителя. Бизнес будут штрафовать, если клиент подаст соответствующую жалобу в местные органы Госпотребслужбы.

Почему отказывают в расчете картой?

Чаще всего — это один из способов скрыть определенные расчетные операции. Кроме того, если финансовое учреждение начнут проверять через банковские расчеты насчет происходящего — это один из способов доказать, что скрывается какая-то часть продаж. То есть это может быть косвенным доказательством, что что-то все же продается вне учета.

О нарушении прав потребителей и штрафах

Согласно Закону Украины «О защите прав потребителей» каждый из нас имеет право по своему усмотрению выбирать способ расчета. Эта норма была введена еще в 2012 году. Но на практике право мы имеем, а ответственности за соблюдение этого права нет.

Сегодня же за отказ в реализации прав покупателя предусмотрены штрафы:

десятикратная стоимость товара (не менее 85 гривен),

500 необлагаемых минимумов (8500 гривен).

Также установлена ответственность за нарушение правил торговли: максимальное наказание — 27 необлагаемых минимумов (459 гривен).

В Госпотребслужбе заверили, что в каждом заведении, где торгуют и предоставляют услуги за деньги, должен быть кассовый аппарат или возможность использовать QR-код. Исключение будут составлять населенные пункты с населением менее 25 тысяч человек.

В случае отказа продавца принимать оплату картой клиентам советуют обратиться в местные органы Госпотребслужбы. Образец заявления можно найти на сайте службы в разделе «Если ваши права нарушены».

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