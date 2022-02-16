Новости Одессы и Одесской области

Банковские карты: за отказ принять безналичную оплату бизнес будут штрафовать

Банковские карты: за отказ принять безналичную оплату бизнес будут штрафовать

Отказ в расчете картой теперь будет считаться ограничением прав потребителя. Бизнес будут штрафовать, если клиент подаст соответствующую жалобу в местные органы Госпотребслужбы.

Почему отказывают в расчете картой?

Рецепты

Чаще всего — это один из способов скрыть определенные расчетные операции. Кроме того, если финансовое учреждение начнут проверять через банковские расчеты насчет происходящего — это один из способов доказать, что скрывается какая-то часть продаж. То есть это может быть косвенным доказательством, что что-то все же продается вне учета.

оплата карта банка безнал

О нарушении прав потребителей и штрафах

Согласно Закону Украины «О защите прав потребителей» каждый из нас имеет право по своему усмотрению выбирать способ расчета. Эта норма была введена еще в 2012 году. Но на практике право мы имеем, а ответственности за соблюдение этого права нет.

Сегодня же за отказ в реализации прав покупателя предусмотрены штрафы:

  • десятикратная стоимость товара (не менее 85 гривен),
  • 500 необлагаемых минимумов (8500 гривен).

Также установлена ответственность за нарушение правил торговли: максимальное наказание — 27 необлагаемых минимумов (459 гривен).

В Госпотребслужбе заверили, что в каждом заведении, где торгуют и предоставляют услуги за деньги, должен быть кассовый аппарат или возможность использовать QR-код. Исключение будут составлять населенные пункты с населением менее 25 тысяч человек.

В случае отказа продавца принимать оплату картой клиентам советуют обратиться в местные органы Госпотребслужбы. Образец заявления можно найти на сайте службы в разделе «Если ваши права нарушены».

Банк заблокировал транзакцию: какие действия клиента считаются подозрительными

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить