Новости Одессы и Одесской области

Байден: «Оружие и помощь до конца», или «Джо, американский друг – исторические объятия в Киеве»

Байден: «Оружие и помощь до конца», или «Джо, американский друг – исторические объятия в Киеве»

20 первых страниц газет Европы и Великобритании об историческом визите президента США Джо Байдена в Киев. Неожиданный визит президента США Джо Байдена в столицу Украины Киев занимает ведущее место на многих первых страницах газет Британии и Европы во вторник

  1. Великобритания «Financial Times» — «Байден обещает «непреклонную поддержку» Украине во время неожиданного визита в Киев»
  • Обнародована помощь в размере $500 млн
  • Визит приближает победу, говорит Зеленский
  • Приближается первая годовщина войны

Подпись под фото: Джо Байден (слева) и Владимир Зеленский перед собором Святого Михаила в Киеве вчера

  1. «The Times» — «Байден обещает оружие в поездке в Украину»

Пответ под фото: Президент Байден встретился с президентом Зеленским и его женой Еленой в Киеве, где сказал, что «захватническая война» России провалилась

  1. «The Guardian» — «Это часть истории: неожиданный визит Байдена в Киев поднимает настроение»< /li>

  1. «Metro» — «Байден: мы вас прикроем»

Спасибо, что встречаете меня в Киеве: Владимир Зеленский и Елена Зеленская встречают Джо Байдена во время визита в Украину, демонстрирующего поддержку США

  1. «The Independent» — «США здесь надолго»

Неожиданный визит Байдена в Киев, когда Зеленский предупреждает о Третьей мировой войне

Подпись под фото: Джо Байден и Владимир Зеленский вчера в Михайловском монастыре во время первого визита президента США в Киев после вторжения

  1. «The Daily Telegraph» — «Отправляйте самолеты в Украину, сказали Трасс и Джонсон премьер-министру»

Давление с целью «перейти к делу» усиливается, поскольку Байден совершает неожиданный визит в Киев.

Вчера вечером два предшественника Риши Сунака объединились, чтобы оказывать давление на него, чтобы он послал истребители в Украину.

В своем первом выступлении в Палате общин с тех пор, как она ушла с поста премьер-министра в октябре прошлого года, Лиз Трасс сказала, что ей «не терпится увидеть истребители над Украиной».

В ходе тех же дебатов Борис Джонсон заявил, что пора «перейти к делу» и предоставить Киеву самолеты, необходимые для победы над Россией.

  1. Албания «Аlbanian daily news» — «Год прошел – Киев стоит»

Байден провел в украинской столице более пяти часов, консультируясь с президентом Зеленским о дальнейших шагах, чествуя павших солдат страны и встречаясь с сотрудниками посольства США.

  1. Франция «LeFigaro» — «В Киеве Байден демонстрирует свою </ strong>«непреклонную» поддержку»

Во время неожиданного визита в украинскую столицу в понедельник утром президент Соединенных Штатов пообещал увеличить помощь и непреклонную приверженность своему коллеге Владимиру Зеленскому.

  1. «Libération»«Джо Байден в Киве, сюрприз шефа»

В понедельник президент США совершил бурный визит в украинскую столицу. Очень символический шаг, спустя почти годпосле начала русского вторжения.

10.Германия «Der tagesspiegel» — Байден в Киеве: «Мы стоим с вами вместе»

Президент США совершил внезапный визит в столицу Украины и заверил своего коллегу Владимира Зеленского в «неукоснительной поддержке». Исторический летающий визит и четкий сигнал правителю России Владимиру Путину

  1. Испания «El mundo» — «Байден делает ставку на победу в войне, обнимая Зеленского»

Он посещает Киев в первую годовщину российского вторжения, чтобы подтвердить поддержку Украины США и предупредить Путина: «Демократия сопротивляется»

  1. «El pais» — «Байден демонстрирует свою поддержку Киеву неожиданным визитом»

Президент США проводит с Зеленским шесть часов, прогнозирует «трудные дни и годы» и анонсирует новый пакет военной помощи на 470 миллионов.

  1. Италия «La Repubblica» — «Неожиданный визит президента Байдена в украинскую столицу: «Вы герои, мы всегда будем рядом»

Он обсудил ракеты большой дальности и истребители с Зеленским. Москву в последний момент предупредили, чтобы не было налетов

Мелони сегодня в Киеве: «Италия решительно настроена на военную поддержку»

  1. «Il manifesto» — «Большой радиус действия»

Удивив всех и предупредив только Москву, президент США Джо Байден приземлился в Киеве. Он занимает Зеленского, которому приносит ракеты «Пейтриот» и 18 миллиардов помощи, предупреждает Путина («Мы едины как никогда»), усложняет посредничество Китая. И ставит Европу в угол.

  1. «l opinione delle liberta» — «Киев, неожиданный блиц Байдена»

Флэш-визит президента США в Украину в канун годовщины российского вторжения.

Готова еще больше помощи Зеленскому

  1. Португалия «Publico» — «Мы вместе. Об этом Байден сказал Зеленскому в Киеве»

Десять тысяч украинских детей находятся вне системы португальского образования

За год войны в Украине СЕФ насчитывает 14 тыс. несовершеннолетних среди почти 58 тыс. украинцев, которым он предоставил временную защиту за последний год. Только 4500 отнесено к португальским школам

  1. «Diario de noticias» — </ strong>«ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»

Джо Байден неожиданно в Киеве: «Да не будет сомнений в поддержке Украины США»

  1. Швейцария «Сorriere del ticino» – «Байден успокаивает Зеленского: «Оружие и помощь до конца»

ФЛЕШ ВИЗИТ В КИЕВ. Президент США прибыл в украинскую столицу и пообещал полную поддержку в конфликте против России: Путин очень ошибся

  1. «La regione svizzera» — «Джо, американский друг. Исторические объятия в Киеве»

НесподИваный визит и анонс новых поставок оружия: «Всегда на вашей стороне»

  1. Румыния «Romania Libera» — неожиданный визит в Украину

БАЙДЕН ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЛОЖЕНИИ ПОМОЩИ НА 500 МЛН ДОЛЛАРОВ НАПРАВЛЕНИЕ — ИЗ КИЕВА

Сергей Чернявский, редакторский перевод

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить