Байден: «Оружие и помощь до конца», или «Джо, американский друг – исторические объятия в Киеве»

20 первых страниц газет Европы и Великобритании об историческом визите президента США Джо Байдена в Киев. Неожиданный визит президента США Джо Байдена в столицу Украины Киев занимает ведущее место на многих первых страницах газет Британии и Европы во вторник

Великобритания «Financial Times» — «Байден обещает «непреклонную поддержку» Украине во время неожиданного визита в Киев»

Обнародована помощь в размере $500 млн

Визит приближает победу, говорит Зеленский

Приближается первая годовщина войны

Подпись под фото: Джо Байден (слева) и Владимир Зеленский перед собором Святого Михаила в Киеве вчера

«The Times» — «Байден обещает оружие в поездке в Украину»

Пответ под фото: Президент Байден встретился с президентом Зеленским и его женой Еленой в Киеве, где сказал, что «захватническая война» России провалилась

«The Guardian» — «Это часть истории: неожиданный визит Байдена в Киев поднимает настроение»< /li>

«Metro» — «Байден: мы вас прикроем»

Спасибо, что встречаете меня в Киеве: Владимир Зеленский и Елена Зеленская встречают Джо Байдена во время визита в Украину, демонстрирующего поддержку США

«The Independent» — «США здесь надолго»

Неожиданный визит Байдена в Киев, когда Зеленский предупреждает о Третьей мировой войне

Подпись под фото: Джо Байден и Владимир Зеленский вчера в Михайловском монастыре во время первого визита президента США в Киев после вторжения

«The Daily Telegraph» — «Отправляйте самолеты в Украину, сказали Трасс и Джонсон премьер-министру»

Давление с целью «перейти к делу» усиливается, поскольку Байден совершает неожиданный визит в Киев.

Вчера вечером два предшественника Риши Сунака объединились, чтобы оказывать давление на него, чтобы он послал истребители в Украину.

В своем первом выступлении в Палате общин с тех пор, как она ушла с поста премьер-министра в октябре прошлого года, Лиз Трасс сказала, что ей «не терпится увидеть истребители над Украиной».

В ходе тех же дебатов Борис Джонсон заявил, что пора «перейти к делу» и предоставить Киеву самолеты, необходимые для победы над Россией.

Албания «Аlbanian daily news» — «Год прошел – Киев стоит»

Байден провел в украинской столице более пяти часов, консультируясь с президентом Зеленским о дальнейших шагах, чествуя павших солдат страны и встречаясь с сотрудниками посольства США.

Франция «LeFigaro» — «В Киеве Байден демонстрирует свою </ strong>«непреклонную» поддержку»

Во время неожиданного визита в украинскую столицу в понедельник утром президент Соединенных Штатов пообещал увеличить помощь и непреклонную приверженность своему коллеге Владимиру Зеленскому.

«Libération» — «Джо Байден в Киве, сюрприз шефа»

В понедельник президент США совершил бурный визит в украинскую столицу. Очень символический шаг, спустя почти годпосле начала русского вторжения.

10.Германия «Der tagesspiegel» — Байден в Киеве: «Мы стоим с вами вместе»

Президент США совершил внезапный визит в столицу Украины и заверил своего коллегу Владимира Зеленского в «неукоснительной поддержке». Исторический летающий визит и четкий сигнал правителю России Владимиру Путину

Испания «El mundo» — «Байден делает ставку на победу в войне, обнимая Зеленского»

Он посещает Киев в первую годовщину российского вторжения, чтобы подтвердить поддержку Украины США и предупредить Путина: «Демократия сопротивляется»

«El pais» — «Байден демонстрирует свою поддержку Киеву неожиданным визитом»

Президент США проводит с Зеленским шесть часов, прогнозирует «трудные дни и годы» и анонсирует новый пакет военной помощи на 470 миллионов.

Италия «La Repubblica» — «Неожиданный визит президента Байдена в украинскую столицу: «Вы герои, мы всегда будем рядом»

Он обсудил ракеты большой дальности и истребители с Зеленским. Москву в последний момент предупредили, чтобы не было налетов

Мелони сегодня в Киеве: «Италия решительно настроена на военную поддержку»

«Il manifesto» — «Большой радиус действия»

Удивив всех и предупредив только Москву, президент США Джо Байден приземлился в Киеве. Он занимает Зеленского, которому приносит ракеты «Пейтриот» и 18 миллиардов помощи, предупреждает Путина («Мы едины как никогда»), усложняет посредничество Китая. И ставит Европу в угол.

«l opinione delle liberta» — «Киев, неожиданный блиц Байдена»

Флэш-визит президента США в Украину в канун годовщины российского вторжения.

Готова еще больше помощи Зеленскому

Португалия «Publico» — «Мы вместе. Об этом Байден сказал Зеленскому в Киеве»

Десять тысяч украинских детей находятся вне системы португальского образования

За год войны в Украине СЕФ насчитывает 14 тыс. несовершеннолетних среди почти 58 тыс. украинцев, которым он предоставил временную защиту за последний год. Только 4500 отнесено к португальским школам

«Diario de noticias» — </ strong>«ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»

Джо Байден неожиданно в Киеве: «Да не будет сомнений в поддержке Украины США»

Швейцария «Сorriere del ticino» – «Байден успокаивает Зеленского: «Оружие и помощь до конца»

ФЛЕШ ВИЗИТ В КИЕВ. Президент США прибыл в украинскую столицу и пообещал полную поддержку в конфликте против России: Путин очень ошибся

«La regione svizzera» — «Джо, американский друг. Исторические объятия в Киеве»

НесподИваный визит и анонс новых поставок оружия: «Всегда на вашей стороне»

Румыния «Romania Libera» — неожиданный визит в Украину

БАЙДЕН ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЛОЖЕНИИ ПОМОЩИ НА 500 МЛН ДОЛЛАРОВ НАПРАВЛЕНИЕ — ИЗ КИЕВА

Сергей Чернявский, редакторский перевод