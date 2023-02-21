Байден: «Оружие и помощь до конца», или «Джо, американский друг – исторические объятия в Киеве»

20 первых страниц газет Европы и Великобритании об историческом визите президента США Джо Байдена в Киев. Неожиданный визит президента США Джо Байдена в столицу Украины Киев занимает ведущее место на многих первых страницах газет Британии и Европы во вторник
- Великобритания «Financial Times» — «Байден обещает «непреклонную поддержку» Украине во время неожиданного визита в Киев»
- Обнародована помощь в размере $500 млн
- Визит приближает победу, говорит Зеленский
- Приближается первая годовщина войны
Подпись под фото: Джо Байден (слева) и Владимир Зеленский перед собором Святого Михаила в Киеве вчера
- «The Times» — «Байден обещает оружие в поездке в Украину»
Пответ под фото: Президент Байден встретился с президентом Зеленским и его женой Еленой в Киеве, где сказал, что «захватническая война» России провалилась
- «The Guardian» — «Это часть истории: неожиданный визит Байдена в Киев поднимает настроение»< /li>
- «Metro» — «Байден: мы вас прикроем»
Спасибо, что встречаете меня в Киеве: Владимир Зеленский и Елена Зеленская встречают Джо Байдена во время визита в Украину, демонстрирующего поддержку США
- «The Independent» — «США здесь надолго»
Неожиданный визит Байдена в Киев, когда Зеленский предупреждает о Третьей мировой войне
Подпись под фото: Джо Байден и Владимир Зеленский вчера в Михайловском монастыре во время первого визита президента США в Киев после вторжения
- «The Daily Telegraph» — «Отправляйте самолеты в Украину, сказали Трасс и Джонсон премьер-министру»
Давление с целью «перейти к делу» усиливается, поскольку Байден совершает неожиданный визит в Киев.
Вчера вечером два предшественника Риши Сунака объединились, чтобы оказывать давление на него, чтобы он послал истребители в Украину.
В своем первом выступлении в Палате общин с тех пор, как она ушла с поста премьер-министра в октябре прошлого года, Лиз Трасс сказала, что ей «не терпится увидеть истребители над Украиной».
В ходе тех же дебатов Борис Джонсон заявил, что пора «перейти к делу» и предоставить Киеву самолеты, необходимые для победы над Россией.
- Албания «Аlbanian daily news» — «Год прошел – Киев стоит»
Байден провел в украинской столице более пяти часов, консультируясь с президентом Зеленским о дальнейших шагах, чествуя павших солдат страны и встречаясь с сотрудниками посольства США.
- Франция «LeFigaro» — «В Киеве Байден демонстрирует свою </ strong>«непреклонную» поддержку»
Во время неожиданного визита в украинскую столицу в понедельник утром президент Соединенных Штатов пообещал увеличить помощь и непреклонную приверженность своему коллеге Владимиру Зеленскому.
- «Libération» — «Джо Байден в Киве, сюрприз шефа»
В понедельник президент США совершил бурный визит в украинскую столицу. Очень символический шаг, спустя почти годпосле начала русского вторжения.
10.Германия «Der tagesspiegel» — Байден в Киеве: «Мы стоим с вами вместе»
Президент США совершил внезапный визит в столицу Украины и заверил своего коллегу Владимира Зеленского в «неукоснительной поддержке». Исторический летающий визит и четкий сигнал правителю России Владимиру Путину
- Испания «El mundo» — «Байден делает ставку на победу в войне, обнимая Зеленского»
Он посещает Киев в первую годовщину российского вторжения, чтобы подтвердить поддержку Украины США и предупредить Путина: «Демократия сопротивляется»
- «El pais» — «Байден демонстрирует свою поддержку Киеву неожиданным визитом»
Президент США проводит с Зеленским шесть часов, прогнозирует «трудные дни и годы» и анонсирует новый пакет военной помощи на 470 миллионов.
- Италия «La Repubblica» — «Неожиданный визит президента Байдена в украинскую столицу: «Вы герои, мы всегда будем рядом»
Он обсудил ракеты большой дальности и истребители с Зеленским. Москву в последний момент предупредили, чтобы не было налетов
Мелони сегодня в Киеве: «Италия решительно настроена на военную поддержку»
- «Il manifesto» — «Большой радиус действия»
Удивив всех и предупредив только Москву, президент США Джо Байден приземлился в Киеве. Он занимает Зеленского, которому приносит ракеты «Пейтриот» и 18 миллиардов помощи, предупреждает Путина («Мы едины как никогда»), усложняет посредничество Китая. И ставит Европу в угол.
- «l opinione delle liberta» — «Киев, неожиданный блиц Байдена»
Флэш-визит президента США в Украину в канун годовщины российского вторжения.
Готова еще больше помощи Зеленскому
- Португалия «Publico» — «Мы вместе. Об этом Байден сказал Зеленскому в Киеве»
Десять тысяч украинских детей находятся вне системы португальского образования
За год войны в Украине СЕФ насчитывает 14 тыс. несовершеннолетних среди почти 58 тыс. украинцев, которым он предоставил временную защиту за последний год. Только 4500 отнесено к португальским школам
- «Diario de noticias» — </ strong>«ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
Джо Байден неожиданно в Киеве: «Да не будет сомнений в поддержке Украины США»
- Швейцария «Сorriere del ticino» – «Байден успокаивает Зеленского: «Оружие и помощь до конца»
ФЛЕШ ВИЗИТ В КИЕВ. Президент США прибыл в украинскую столицу и пообещал полную поддержку в конфликте против России: Путин очень ошибся
- «La regione svizzera» — «Джо, американский друг. Исторические объятия в Киеве»
НесподИваный визит и анонс новых поставок оружия: «Всегда на вашей стороне»
- Румыния «Romania Libera» — неожиданный визит в Украину
БАЙДЕН ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЛОЖЕНИИ ПОМОЩИ НА 500 МЛН ДОЛЛАРОВ НАПРАВЛЕНИЕ — ИЗ КИЕВА
Сергей Чернявский, редакторский перевод