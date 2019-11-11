«Авангард-такси» в Одессе – качественно и быстро!

Если вы ожидаете от поездки в такси безопасность, комфорт и экономность, то вам нужно запомнить сервис «Авангард-такси».

Быстро и удобно, из любой точки по нужному адресу в Одессе и за городом, вас доставит новая и чистая машина, независимо от времени года или суток. Вот их сайт: https://avangard-taxi.od.ua/

Почему «Авангард-такси» это лучшее решение?

«Авангард» это не десяток машин и примитивный диспетчерский пункт, где для записи заказов все еще используют журналы. «Авангард-такси» это современный сервис, с профессиональными диспетчерами, достаточным количеством новых автомобилей в каждом районе города, вежливыми водителями и доступными для любой категории населения ценами за поездки.

Заказать «Авангард-такси» просто. Для этого позвоните по номеру +38(048)798-78-48 или наберите короткий номер «348» и наш диспетчер сам свяжется с вами для оформления заказа. А если вы не очень любите общение по телефону или не имеет в данный момент такой возможности, для заказа машины можно воспользоваться мобильным приложением «Авангарда». Да, для этого вам нужно всего несколько раз провести по экрану своего смартфона и авто уже будет в пути. Если же у вас нет возможности вызвать авто по телефону, например, вы отдыхаете в другой стране и машину вам нужна не в данный момент, а завтра, можно просто заполнить онлайн форму на сайте службы: https://avangard-taxi.od.ua/online-zakaz.html

При оформлении заказа можно выбрать дополнительные услуги или класс автомобиля. Если вам нужно авто, оборудованное детским креслом, подходящее для перевозки домашних животных или большого багажа, возможностью курить (или как раз наоборот) в автомобиле: вы можете выбрать все эти дополнительные услуги и “правильный” автомобиль будет выбран автоматически. Можете быть точно уверены, что по адресу приедет современное транспортное средство: в наличии автомобили «Эконом» класса, «Премиум» и «Бизнес» класса, а также минивэны и микроавтобусы.

Тарифы на поездки вас тоже порадуют. Служба «Авангард» предлагает своим клиентам гибкую систему оплаты: стоимость поездки формируется в зависимости от расстояния, времени возможного ожидания и дальности поездки. Ценовая политика такси существенно отличается от других служб по соотношению цены и качества и является оптимальной в Одессе!

А кроме стандартной услуги пассажирских перевозок «Авангард» предлагает дополнительные услуги, такие как «Драйвер», перевозка гостей во время праздничных и корпоративных мероприятий, а также встречу клиентов на вокзале или в аэропорту с именной табличкой.

Водители «Авангард-такси» пунктуальны, а тарифы оптимальны – звоните!

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