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Архитектурные тайны: в одесской синагоге размещались парашютный кружок и КГБ

Архитектурные тайны: в одесской синагоге размещались парашютный кружок и КГБ

В доме, расположенном за каменной оградой на Малой Арнаутской улице, №46а, до революции находился молитвенный дом рубщиков кошерного мяса. Здание отличается яркой архитектурой и не менее яркой историей, а кроме того, входит в список архитектурных памятников местного значения и является одним из украшений города.

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До революций 1917 года в Одессе существовало множество молитвенных домов, а еврейская община города включала в себя многие профессиональные общества — учителей, портных, ювелиров, хористов, биндюжников. При каждом из обществ был собственный молитвенный дом, ссудная касса, благотворительная организация и даже библиотека. А одним из самых старых городских обществ было объединение рубщиков кошерного мяса.

У этого объединения своя синагога была еще с XIX века, но со временем потребовалось выстроить новое здание, так как количество прихожан стало увеличиваться. И вот в 1909 году профессиональное общество выделило деньги на сооружение нового молитвенного дома. Его возвели из известняка и украсили декоративной отделкой из красного кирпича. Кроме синагоги, в здании располагалось Общество взаимопомощи мясопромышленников и торговцев мясом.

Кто именно разработал проект сооружения, доподлинно неизвестно, однако большинство краеведов считают, что этим человеком был знаменитый одесский архитектор Семен Ландесман.

В конце 1920-х годов, в рамках борьбы с «опиумом для народа», большевики закрыли синагогу, а ее последнего старосту Герш-Лейб Веприка репрессировали вместе со всей семьей. После Второй мировой войны здание отдали под кружок парашютного спорта, а позже оно перешло к управлению КГБ.
В 1991 году здание молитвенного дома вернули одесской еврейской общине. Внутри все пришлось восстанавливать заново, так как интерьер синагоги находился в ужасном состоянии. Сейчас здесь работают Одесское общество еврейской культуры, Одесская ассоциация бывших узников концлагерей и Международный еврейский общинный центр «Мигдаль».

Источник: archodessa.com.

Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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