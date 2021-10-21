«Одесская жизнь» разбиралась, как может выглядеть Одесса будущего, как изменятся фасады, что будет с мостами и торговым морским портом.

«Этот город величавый был написан, как сонет…» И действительно, строгая красота первоначального плана Одессы, созданного военным инженером-строителем Францем де Воланом, созвучна соразмерности поэтических форм. Правда, со временем город утратил классическую стройность, хотя благодаря смешению стилей обрел неповторимое одесское очарование. Но время не стоит на месте — соответственно, меняется и архитектурный облик Одессы.

Театральные фасады Одессы будущего

К сожалению, от былого архитектурного великолепия Одессы зачастую остаются лишь красивые фасады. Спасать город от разрухи надо, по мнению Андрея Черненко — соучредителя Ассоциации архитекторов Одессы, преподавателя Одесской государственной академии строительства и архитектуры, — на основании исследования зданий.

Есть дома, где надо просто вычистить внутренние аварийные конструкции, инженерные сети. Оставить только фасад. Это касается зданий-«заброшек». В Англии очень много таких примеров — вплоть до того, что фасад укрепляется, как театральная декорация.

А где-то сохранились интерьеры, заслуживающие, чтобы их тщательно восстановили — а не бездумно снесли.

В некоторых зданиях, быть может, стоит полностью заменить всю внутреннюю часть, включая и конструкции, отреставрировав их с соблюдением всех первоначальных технологий.

Как сберечь дома Одессы: на примере фабрики мороженого

И сегодня город делает попытки сохранить некоторые дома. Ремонтирует фасады — на большее просто не хватает средств.

— Но здание не состоит только из фасада. Три понятия архитектуры, сформулированные еще в древнем Риме — польза, прочность, красота, — никуда не денешь, — убежден архитектор. — И если что-то из них выпадает, здание обречено.

По мнению Андрея Черненко, найти новую пользу здания так же важно, как и отремонтировать фасад. В противном случае — это просто выброшенные деньги. И у молодых архитекторов — его студентов — есть интересные проекты реконструкции погибающих одесских «заброшек».

Например — реновация многострадальной фабрики мороженого на Старопорто­франковской. Сегодня когда-то великолепное здание находится в аварийном состоянии. Молодой архитектор разработала проект создания там студенческого клуба. Для этого потребуется отреставрировать фасад, заменить и усилить конструкции. Есть у студентов Черненко интересные проекты и новостроек, и застройки в центре города.

— Мы стараемся делать новую архитектуру, но с учетом исторической городской сетки, с пропорциями, которые диктует город. Она не должна быть похожая на старые здания, — уверен архитектор. — Сейчас другие архитектурные стили, другие требования. И когда застройщики, заигрывая с «историзмом», лепят на свои «коробки» какие-то колонны, смотрится это невыносимо пошло.

Вот только будут ли проекты молодых архитекторов воплощены в жизнь? Или так и останутся красивой картинкой?

Ранее мы разбирались в том, почему трамвай Север-Юг так и не сможет стать скоростным.

Что делать с Ивановским мостом?

Если бы застройщики временами прислушивались к профессиональным архитекторам, то Одесса была бы избавлена от непродуманных проектов, убеждены одесские зодчие. Но, к сожалению, взаимопонимание с властями встречается нечасто. Последний пример — проект реконструкции Ивановского моста.

Основное его решение — удлинить эстакадную часть практически вдвое и под мостом организовать круговое движение. Вариант, к которому Ассоциация архитекторов Одессы предъявила очень много критических замечаний.

— Во-первых, по таким важным вопросам, как проект одной из основных транспортных магистралей, город обязан проводить конкурс, — убежден глава ассоциации Владимир Халин. — Это же решение не только транспортной задачи — это развитие целого района. Как он дальше будет существовать с этой эстакадой? Сейчас во всех европейских городах их выносят из центра, так как они создают депрессивную территорию. А здесь мы видим решение, не лучшее для жителей. Поднятый на эстакаду транспорт создаст дополнительную акустическую нагрузку на район. Почти километ­ровое бетонное подмостовье добавит депрессивности для людей. К тому же в проекте видны слабые места, которые не позволят организовать непрерывное движение. Нет и решений организации движения пешеходов и велосипедистов.

Кроме критики в ассоциации предложили и свой вариант. По новому проекту, основная автодорога под небольшим уклоном должна уходить ниже уровня земли в бетонном шлюзе — в том числе, под железной дорогой.

— Мы сделали это проект, чтобы показать, что в городе такие вопросы надо решать на открытых конкурсах, — подчеркнул глава ассоциации. — Это строится даже не на период нашей жизни. Эстакада будет существовать и после нас. И поколения людей будут мучиться из-за плохого инженерного решения. Но оно уже запущено, готовится документация под выделение государственных средств.

Ранее мы рассказывали о том, что одесский архитектор представил фильм об удручающем состоянии домов Одессы (видео).

Где пройдет зеленый пояс Одессы будущего

Впрочем, большой градостроительный проект «Зеленое кольцо Одессы» городские власти заинтересовал. В его создании приняли участие Ассоциация архитекторов Одессы, Одесская государственная академия строительства и архитектуры и Одесский государственный экологический университет.

— Мы выиграли инновационный конкурс проектов, представили его на экологической комиссии, где он был однозначно поддержан, — рассказал Владимир Халин. — Ведь зеленое кольцо удобно всем.

Суть проекта — формирование зеленого пояса Одессы по территориям, прилегающим к железной дороге.

Железная дорога огибает культурно-исторический центр города, с другой ее стороны — депрессивная территория: старые склады, неработающие промышленные предприятия, малоэтажный жилой сектор. А рядом находятся достаточно неухоженные парки и скверы — Дюковский, Савицкого, Гамова, Артиллерийский (бывшее еврейское кладбище). Собственно, в Одессе повсюду есть небольшие зеленые зоны, несвязанные между собой.

Проект предусматривает снос ненужных городу построек и соединение всех точечных парков Одессы. В результате вокруг исторического центра появится непрерывное зеленое кольцо, где проложат велосипедные дорожки и пешеходные маршруты.

Природный пояс свяжет новострои, и они получат мощный импульс развития. Территории, в него входящие, станут намного привлекательней для жителей.

Реализация этого масштабного проекта, считают архитекторы, — вопрос десятилетия.

Одесса будущего — без порта?

Еще один проект — для Одессы довольно спорный — реновация портовой территории. Ведь порт считается неотъемлемой частью города.

— Надо постепенно подходить к тому, что порты меняются во всем мире, — убежден автор проекта Владимир Халин. — Раньше порт был связан с городом. Сейчас — отрезан. Своего флота у нас нет. Есть только зерновые терминалы, застроившие город по фасаду. Порт — уже не градообразующее предприятие. А Одесса превращается в заштатный сырьевой придаток аграрного бизнеса.

Вместе с тем порт увеличивает транспортную, акустическую, вибрационную нагрузку на город. В первую очередь, это влияет на Приморский бульвар, исторический центр. Опять же, дороги, разбитые большегрузами, следующими в порт, приходится восстанавливать за счет городского бюджета. А ветер несет в Одессу пыль от перегрузки зерна, а то и руды — на седьмом причале, прямо под парком Шевченко.

Проект реновации предполагает постепенный вынос грузовой части порта в порты-сателлиты Южного и Черноморска. По данным Халина, сегодня они в состоянии перерабатывать весь морской грузооборот Украины. А в Одессе должны остаться пассажирский и военный порты. Остальную портовую территорию следует превращать в рекреационное, общественное пространство — как делается сейчас во всем мире. И станет она еще одной частью зеленого пояса.

Правда, процесс этот — не моментальный. Десять лет уйдет только на подготовку. А потом еще десяток — на строительство.

Ранее мы рассказывали о том, каким будет Ивановский путепровод в Одессе.